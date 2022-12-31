e新品：Samsung 55吋4K曲面芒 打橫打直包圍感滿分

電競級屏幕——55吋超大曲面電競級屏幕，敵人猶如「殺到埋身」！（品牌提供）

【明報專訊】對於追求打機、睇戲要有臨場感的用家而言，一般筆電屏幕，甚至24、27吋的屏幕都未必滿足要求。早前Samsung就為這些用家推出55吋1000R的曲面電競級屏幕Odyssey Ark，帶來戲院級沉浸式電玩娛樂體驗，用來看電影一流。

直立「座艙模式」 視野立體感

Samsung Odyssey Ark為全球首款55吋1000R曲面電競屏幕，頂級4K畫質兼搭載極速反應效能。較特別的是屏幕可以設定為直立「座艙模式」，帶來猶如身處機艙內的立體感視野。屏幕亦配合人體工學設計，可調整底座高度、傾斜度，甚至上下旋轉，因應個人喜好自由調整最佳角度。

55吋屏幕採用量子Mini LED面板，具備Quantum HDR 2000技術，以1,000,000:1的對比度還原真實光影，畫面層次更細膩逼真。內置的音響亦十分出色，採用強大環繞音效技術，60W的2.2.2聲道（4個喇叭、2個低音喇叭），支援Dolby Atmos杜比全景聲，無論打機、睇電影，都享受到更逼真立體的圍繞音效。

■Samsung Odyssey Ark規格

屏幕：55吋量子Mini LED

解像度：3840×2160

反應時間：1ms

畫面更新率：165Hz

輸入：HDMI 2.1×4、USB 2.0×2、LAN×1

其他功能：Smart TV、AMD FreeSync Premium Pro、2.2.2聲道喇叭、杜比全景聲

體積／重量：1174.8×704.8×251.8 mm／21.1kg

售價：$26,980

查詢：3698 4698（Samsung）