【明報專訊】全球大疫加上國際局勢波詭雲譎，二○二二年人人都經歷了各種不同程度的高低起跌，各樣的失去甚或傷痛。記者玲放假遊日後送我紅豆湯年糕做手信，寓意新年新希望，這裏首先將這番好意也轉贈給「星期日生活」讀者，吃一口甜，然後抖擻精神，繼續上路。

新年前政府接連撤銷更多防疫限制，包括行使近一年的疫苗通行證，盧寵茂說是將「預防感染及檢疫的責任與權力交給市民」；疫情初起西方哲學家紛紛思考疫下的社會變異，穿越之後挽救經濟變成社會復常後的頭等大事，然而內中不同個人不同選擇和際遇，會否給社會帶來深層影響？有待觀察。

內地一夜開放後疫情迅即跌入失序的「海嘯期」，不單觸發港人去年三月經歷混亂不見天日的記憶，香港市面更實在地重現天價搶藥的場面，為本已漸見明朗的慘綠時代（家明語）重新添上陰霾。多國政府急急對中國入境旅客加設關卡，牽累不少港人的出行計劃，何時通關也連隨附帶更多複雜問題。葉蔭聰檢視了中國這三年防疫以來經歷的高高低低，決策上暴露什麼管治問題。

展望今年當然不少得俄烏戰事的發展，且看今期「無名周記」如何借古鑑今。正待跨年卻接連傳出名人死訊。球王比利病逝喚起不少人不少光輝歲月的回憶，也叫馬教授思考為何比利球王席位從無爭議，不像他的其他後來者。

兩年前過新年余在思寫下「反／覆」二字，當時人人預期只有更壞；今年他再接再厲，以「不遷」二字寄寓「咬着身處的土地來開闢疆域（Terrestrial），以探索和重新連結可以與人與物共存的生活」。關於這方面，今期我們也有提供，請參考「社會實驗」及「未來城市」。

家明看了《窄路微塵》，看戲以後很難不被當中的善良打動。新一年，祝願大家仍可患難裏彼此襄助，一起無穿無爛地走過去。

郭柏年如約交出專欄最後一篇文章，也是很適合新年一起來讀。感謝。期待他休息過後的新搞作。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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