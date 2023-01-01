周日話題：違反國情港情 人工島應擱置

【明報專訊】最近大嶼山人工島項目向前走了一步，政府提交了立法會議文件，講述最新構想，建設3個相鄰人工島，以一橋一隧連接大嶼山和香港島，讀了一遍，項目多處違反國情港情，甚至傷害國家和香港，理應立即擱置，以免遺禍千秋。

1.文件性質

文件反映傳統公務體系裏的文官運作模式，根據幾年前的決定，埋首向前逐步細化落實，只談推進項目的內容，完全不談近幾年世界、中國和香港的種種巨變，以及對項目的影響，因此讀者包括議員被限制在規劃、工程、費用等割裂的話題裏。但是立項時的世界與今天新時代的現實已有天淵之別，我們必須深入檢視，項目是否符合當今世情、國情和港情？是否仍然需要？甚至是否對香港有害？以下闡述我的觀察，確信項目理應立即擱置。

2.無視世局巨變

過去幾年世界大變，瘟疫流行突顯文明社會的脆弱，例如物流鏈折斷、經濟低迷、社會動盪等，各國都在採取措施自保，疊加氣候變化引起的異常旱澇，以及大國博弈引致的俄烏戰爭，產生大堆全球連鎖反應，糧食、燃料，甚至民生用品價格飈升，全球經濟衰退迫在眉睫，不幸的是國際政治形勢劇變，令一向相對安穩的東亞地區戰爭概率急升，香港可能牽涉其中。

立法會文件對世間變局視若無睹，一切照舊，假設經濟和人口不斷增長，又對人工島的脆弱毫無警覺（或故意淡化），後果嚴重。人工島是香港未來百年基業，投資接近財政儲備總額，不是建一個屋邨般的小事，行政長官上任前強調政府必須「具備風險管理憂患意識」，現在理所當然採用這個上屆政府沒有的新視角，以憂患意識去檢視在百年大變的時代格局裏，人工島是否需要和會否產生新的、不能接受的風險，例如：（1）有北部都會區還需要人工島嗎？（2） 氣候變化引起的海水上升將持續二三百年，為何香港要製造本來沒有的風險？

3.違背憲法和治國指導思想

2018年「生態文明建設」寫入了中國憲法，「走向生態文明新時代，建設美麗中國」是新時代國家發展的指導思想，我們國家再不走一度盛行的、破壞生態換金錢的粗放發展之路，同年香港的土地供應專責小組討論覓地方案，提出了破壞海洋生態的人工島概念，我們可以原諒他們來不及領會新時代的來臨，但是4年後的今年再漠視「生態文明」就沒有藉口了，香港再不能不理甚至違背國家憲法和治國指導思想。

對於「生態文明建設」，2018年習近平主席在全國生態環境保護大會作了清晰說明，指必須堅持「在環境品質底線方面，將生態環境品質只能更好、不能變壞作為底線」，人工島把海洋填了變成陸地，肯定是「變壞」，因為誰能賠中國人一個海？人工島是踩過「生態文明」底線的項目，違背治國指導思想，犯了根本錯誤，單是這點項目就應該撤了。

4.破壞全國禁止填海國策

鑑於沿海省市多個大型填海項目爛尾，如天津填海27,850公頃，空置率達七成，既破壞海洋，又沒有創造價值，2018年即「生態文明」入憲同年，國務院發出《通知》全國嚴禁圍填海，收回省市的審批權，全部集中由國務院處理，只有黨中央、國務院和中央軍委會聯同確定的「國家重大戰略項目」例外。

大嶼山人工島聲稱會建成香港第三個核心商業區（CBD），遠遠攀不上「國家重大戰略項目」，如果香港是一個省或市早已被禁了，只不過我們藉「行政特區」身分鑽了「一國兩制」的空子，藉法律條文避過國務院《通知》的禁令。

身為炎黃子孫，我們香港人理應與全國人民憂戚與共，為國家守護海洋資源貢獻，此時硬推填海是明知破壞國策而故犯，把香港變成壞孩子，有麻煩找國家幫忙，沒事時就破壞海洋資源，為國家添煩添亂，我們香港人將來怎能在國人面前抬起頭？

5.有違融合大灣區地理因素

國家領導和香港政府倡導香港與大灣區融合，是保障香港長遠利益的正確方向，達到目標必須在適當地方佈置產業、人口、交通運輸等，連接大灣區城市群與現有維港兩岸的香港傳統市區。打開地圖，不用高深學識也看得出，位於深圳和九龍之間的新界北部大片平原，正好擔當這個連接兩地和促進大灣區融合的樞紐。

2021年行政長官公布「北部都會區發展策略」，陸地面積3萬公頃，預計容納250萬人口和提供65萬工作崗位，既有容量又毗連深圳，是建立與大灣區融合的最佳基地。相比之下，2018年專責小組推薦的人工島，在深海建造的高成本限制了面積，規劃只有1000公頃和難以擴建，更孤懸海外，面積小、難以擴大，離大灣區城市群遠得不能再遠，而且尚未存在的人工島無社群，無歷史，無文化底蘊，無任何經濟根基，憑甚麼促進歷史性融合的偉大事業？

或者有人說：將來人工島有鐵路連接深圳及大灣區，距離不是問題，但是投資者及業界怎樣看呢？業界人士告訴我，本來打算在河套區港深科技城落戶的投資者，連北部都會區規劃內距離不遠的「新田科技城」都嫌遠，希望港府在河套區旁邊就近建新城，遑論山海阻隔的人工島。人工島促進大灣區融合的想法是紙上談兵，昧於現實。

從地理角度看，作為促進香港與大灣區融合的基地，北部都會區佔盡地利，人工島有違地理因素，絕對是下下策。

6.零保安意識

2019年社會動盪期間，吐露港公路馬料水段和紅磡海底隧道受到干擾，香港東部的運輸大動脈癱瘓多天，相信大家記憶猶新；2022年俄烏戰事以來，德國天然氣管道和克里米亞大橋先後遇上恐怖襲擊而中斷，這些例子告訴我們，不同級別的恐怖主義行為再不是罕有事件，而是未來世界的現實內容。

直到現在仍然有香港人以為我們「在商言商」，是地球上的例外地方，不會牽涉入國際爭端或恐怖襲擊，鄭重提醒他們，這是錯覺，過去兩三年他國針對香港的動作不少，鄰近地區戰雲密布，幾年前已有飛彈襲港言論，今天機會更高。

規劃香港未來大量人口聚居的人工島，面對國際風雲變色，必須有保安安全意識，把恐怖襲擊計算在內，盡量提高城市運作系統的韌性和降低遇襲癱瘓的可能，人工島把數十萬人困在海上孤島，僅以一橋一隧連接新界本土和香港島，製造給人扼住咽喉的機會。就算不是戰爭，只要風雨或大型爆炸意外造成中斷，到時怎樣組織輸送全島人民生活必需品？深海建人工島，零保安意識，在這個時代背景下是錯誤的。

反觀把人安置在北部都會區，形勢截然不同，人口可以散布多個居住點，交通運輸採取網絡形式，沒有「咽喉」，恐襲的影響相對低，即是有韌性和不會癱瘓，因此北部都會區從保安角度看遠勝人工島，十分清楚。

7.忽視氣候變化海水上升風險

當太平洋和印度洋島國擔心國家被上升的海水淹沒時，香港卻執意建一個人工島，將來需要與上升的海水長期作戰，是一個黑色笑話，反映推動者欠缺世界級長遠視野，不醒覺（或故意忽視）人工島為香港大幅增添原本不存在而將來持續升高的風險，並從此帶來無休止工程花費，成為政府財政的無底黑洞。

面對海水上升，立法會文件如是說：「採取循序漸進的策略，為人工島制訂一套能應對沿岸災害的初步計劃……」不過文件沒有讓人知道：就算現在全人類停止排放額外的二氧化碳，由於深海會繼續加暖，海平面仍會上升二三百年，以及幅度驚人。

中國人防災講「萬一」，就算我們大膽也不能少過「百一」吧，根據美國國家海洋及大氣局推算，2100年海水上升1.5米的概率超過百分之一，下世紀末2200年的相應升幅是5.1米。以現時海平面標準建人工島，將來肯定會水淹，但是城市建成後難以加高，唯有不斷把10多公里的海堤升高勉強保護，技術或許不是問題，但是費用是啊，誰付費將成政治爭端。

非島民會問為什麼不是由島民負責，島民則問為什麼不是當年決定建島的政府負責，政府則說土地賣給你時你已知海水會上升，所以政府沒有責任，情况跟杏花邨沿岸數幢樓業主要求建防波工程，管理公司及其他業主不願意花錢，政府又早已卸下責任一樣，最終受害者是被地產商吸引買入物業的業主，假設若有一天沒錢加高人工島海堤，海水淹浸時島民不止是損失金錢而是失去家園，就像太平洋島國國民一樣。

說到底，人工島是與海水上升沒完沒了的戰爭，「循序漸進」的防禦工程將會非常昂貴，地產商賣了樓賺錢跑了，工程界不斷有工作會很高興，政府和買樓的業主以及他們的後代卻要埋單。政府何苦為他人作嫁衣裳，硬要製造麻煩，尤其是有了北部都會區這個選項。

8.違反「破除利益固化藩籬」精神

習近平主席在七一講話中提出，「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」，清楚指出香港社會的困境來自既有運作模式內的「利益固化藩蘺」，香港人都知道即是地產產業鏈對政府的牽制，地產勢力多年來千方百計僭越政府土地供應權和規劃權，令土地和樓宇供應大減、樓價飈升，近來的「土地共享計劃」繼續由地產商影響政府土地規劃和「搵政府老襯」（以前文章談了，此處不贅），香港急需的是政府重新牢牢掌握土地供應權和規劃權，並以人民福祉為依歸作出與土地有關的決定，不可再以地產商思維指導土地工作。

立法會文件非常強調「土地收益仍高於工程造價」，以此支持項目繼續前行，又花了大量筆墨講「融資」，讓我們看到地產商思維依然籠罩政府的決定，人工島被看成一盤生意。對於人工島上的產業發展，文件的說明簡單而空泛：「第三個核心商業區的商業用途」和「其他經濟用途（例如創意產業、私營醫療、私營教育、旅遊、遊艇會所及零售餐飲娛樂）」，完全欠缺香港經濟發展的大方向、大策略，人工島只像一個巨型地盤，供拍賣、建屋、售賣、租賃而已，地產商、炒家、地產經紀、相關專業如工程和測量等，在香港會多一輪賺錢機會，就像過去二三十年，難怪這些相關人等都在大力推人工島概念，但是有了「推進改革」的要求，政府還是只聽地產產業鏈的話嗎？

執行習主席「破除利益固化藩籬」的指示，香港政府必須跳出地產商思維，不能只看賣地收益，必須從香港發展大格局去敲定人工島的去留，而且要看人工島對香港整體有否長遠好處，單是海水上升一項，人工島已是大大的壞處。

就算採用賣地收益的說法，其中破綻很大，誰擔保將來賣地有人要？尤其是在北部都會區土地供應充足的情况之下？如果以天津的七成空置率計算，賣地收入會由文件講的7500億跌至2250億元，比建島費用5800億元少一大截，何來划算？支出是真實無可避免的，收入是猜想和虛無的，人工島在財政上絕不成立，要建就必須有強大的公眾利益理由，不過現在一點都看不到。

9.忽視香港人口比假設少

土地供應專責小組推薦人工島時，是基於香港人口920萬的假設，但是統計處最新推算，本港人口將於2041年中到達頂峰的811萬，比「920萬」少了一百萬有餘，相比2021年底740萬人口多71萬，而北部都會區有200多萬人口的容量，人工島變成沒有需要，到了今天其理甚明，不過文件只是埋首自己項目內容，所以隻字不提，把人口少於原假設完全忽視了。

結論

人工島源自一個幾年前的決定，但是世界劇變，今天必須以全球視野、國家概念、本港自身條件重新考慮。

人工島違背憲法和治國指導思想，破壞全國禁止填海國策，有違融合大灣區地理因素，零保安意識，忽視氣候變化海水上升風險，違反「破除利益固化藩籬」精神，忽視香港人口比假設少，犯了種種錯誤，甚至是嚴重錯誤，加上北部都會區出台，有地利、有容量，人工島在香港的未來發展已全無角色。

呼籲立法會議員在議事堂內，好好把關，敦促政府擱置項目，是中國之福、香港之福。

文•林超英

編輯•朱建勳

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