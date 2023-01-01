社會實驗：可以借的話不會買 新年從共享開始

【明報專訊】環保署公布2021年《都市固體廢物監察報告》，2021年棄置於堆填區的都市固體廢物量為415萬公噸，平均每日11,358公噸，追平2018年疫情前的高峰水平，是1991年有紀錄以來新高。2023年下半年將實施垃圾徵費，新年新開始，下次購物前，我們是時候思考是否應該開始嘗試源頭減廢。或者可以先去大角嘴「借嘢」共享物資平台看一看，那裏可以借單反相機、麵包機、碎紙機，可以借，點解要買？

背景

項目：在大角嘴社區建立資源共享實體平台

目的：透過共享物品、舉辦活動，連繫社區關係

人物：「福全共物館」及大角嘴街坊

300多件物資 單車焗爐都可借

東華三院2021年在大角嘴福全街附近開設「福全共物館」，為了讓街坊更好記，又名「『借嘢』-共享資源互助平台」。共物館猶如圖書館，只要登記成為會員，你就能借走架上的物資，每次可以借3件，每件可以借10天。共物館開設一年多，館內有300多樣物資，約1400個會員，大部分物資都是由大角嘴街坊捐贈，最受街坊歡迎的是玩具、結他、電鑽、單車等。曾有外賣員的搵食單車突然故障，經過共物館馬上借用單車應急。記者到共物館不到半小時，就有街坊捧走一台焗爐、踩走一輛單車。

使用者不限特定階層

共物館隔壁是東華三院的青年共居空間宿舍，共物館負責人、東華三院計劃經理（服務發展）羅秀英（Karen）說：「剛好知道這個舖位會空置出來，我們就嘗試想想會不會可以再做到其他服務，共居也是共享資源，除了住之外，還可不可以嘗試其他？」共物館附近街道店舖都是五金舖，樓上是唐樓，但一條馬路之隔就是呎價近2萬元的高尚住宅。夾在劏房和豪宅中，「我們就想兩種好不同性質的人住在這個地區，會不會可以互相補足，可能富裕少少的家庭，會有物資多出來給基層家庭」。Karen舉例，基層家庭可能想用吸塵蟎機、空氣清新機清潔家居，但家裏根本放不下這麼多電器，富裕家庭家裏有這些物資但很少用，共物館就可以成為資源流轉的平台。

玩具最受歡迎

「慢慢發現不只是有錢或者富裕家庭才會捐贈，基層家庭小朋友大了，不需要玩具，他們都會捐贈給我們。」物資分享或借用並不限於特定階層，不過玩具特別受家庭歡迎，因為不同年齡的小朋友適用的玩具不同，玩具使用的時期短，更適合借用的模式。「例如小朋友小時候要訓練fine motor（精細動作），但再大啲1歲就不需要再用，無理由買這麼多玩具。」借還玩具也變成家長訓練小朋友要有責任感的方式，玩完要自己收拾好、清潔乾淨，才能借新玩具，形成借玩具的習慣，而非想要就買。

長者借單反氣炸鍋 接觸新事物

長者也是共物館一大「顧客」源。疫情逐漸緩和後，退休人士、長者開始走出社區。「他們經過見到覺得幾得意，會進來望吓，看到有些新的、他們以前沒有用過的東西，例如光波爐、氣炸鍋，就借回家用。」有長者借了光波爐來煮燒雞，還拍照給Karen看成品；有人借用露營枱櫈、帳篷去野餐，「他借的不是那種一打開就彈出來、不用搭的帳篷，他自己由零開始搭，覺得好過癮」。有街坊捐贈單反相機，說自己年紀大，單反相機、鏡頭太重，托不了；另一邊廂又有退休人士借相機學拍照，有人借電子琴、結他自學。「對於長輩來講，有些新玩具玩吓，今次整吓呢樣，下次整吓嗰樣。」長者可以消磨時間，也有更多機會參與社區，跟共物館的社工交流，周不時問他們有沒有新東西可以借。「他們會介紹給朋友，告訴他們，這裏好正喎，不用自己買，借咗先，啱你先去買，他們甚至覺得，啲嘢淨係用一次，根本不用買。」

遇故障 街坊請纓維修

會員可以免費借用物資，不用付按金、入會費，那麼會不會有人刻意不還、弄壞物資？「沒有人不還，但有人遲還。」Karen說開館時，也有想過要不要訂立罰則，「例如這個單反相機這麼貴，是否任何人都可以借，第一次都可以借等等。但我們最後都選擇希望用信任帶動，結果都好好吖」。開館一年多，沒有人刻意不還或弄壞物資，曾有小朋友用壞了一台夾公仔機，充電位發生故障，「媽咪帶小朋友，連同夾公仔的『屍骸』，告訴我們弄壞了」。共物館就找維修義工看看能否維修好夾公仔機，同時邀請小朋友來館內幫忙清潔物資、整理玩具，「媽咪好開心，因為覺得小朋友有責任感，弄壞了不是就咁算，或者直頭不回來」。

也有大人借用單車後，單車鏈運作不順，Karen也邀請他一起過來檢查單車，看看哪裏出問題，還吸引其他街坊一起湊熱鬧，幫忙維修單車，「有街坊見我們埋頭苦幹維修的時候，好奇走過來會問我們搞乜鬼，有些街坊真的識整、整開單車，跟我們一起維修」。館內的衣車故障時，路過共物館、懂得維修衣車的街坊也會主動請纓幫忙，「打開門就有打開門的好」。共物館不收費，弄壞了也不要求街坊賠償，「因為這些物件全部都是街坊捐贈，就算弄壞了，我們也不知道價值是多少，好難定一個價要你賠」。共物館希望證明能夠以信任而非金錢維繫社區，相信街坊並非刻意破壞物品。試過有結他斷弦要換線，有街坊說可以幫忙，共物館讓街坊把結他帶回家換線，幾天後結他完璧歸還。

鄰近店舖無償支援

其實社區沒有大家想像中冷漠，街坊之間能夠建立互信，店舖也有人情味。共物館附近的五金舖也很願意提供協助，「電鑽、電批那些我們不懂得用，有時想問吓這個要配什麼鑽嘴，我們都會拿到隔籬舖頭問，他們都會教我們」。Karen分享，曾有一對老夫婦來借電鑽，但他們和共物館的員工都不太懂得怎樣操作，旁邊五金舖就教他們怎樣使用，最後他們成功在牆上鑽了幾個洞，完成簡單的家居維修。共物館維修物資時，零零散散需要一兩顆螺絲、零件，「五金舖就說這個零件我們沒有，你去邊度邊度搵。我們搵到，舖頭又會說『得啦得啦，你攞去啦』，都不收我們錢」。

共享借後感 辦工作坊建鄰里關係

除了借物，共物館曾舉辦不同社區活動接觸街坊，例如環保酵素工作坊、家事梘工作坊，都是街坊主動提出想分享如何製作環保酵素，「我們稱為街坊師傅，平時在這些環節，跟他們傾傾講講，就會認識他們，又會嘗試邀請他們跟大家分享」。一邊製作環保酵素的時候，街坊互相分享自己以前試過做環保酵素，不過成品不理想，或者為什麼有些步驟要用糖，這次不用糖，而慢慢建立關係，「我們的定位不只是共享這麼簡單，希望可以連結更多人與人之間。」這亦是實體共享資源平台的好處，街坊能夠有定點互相接觸和交流，每次借還物品時有機會簡單傾談，「這次物品好不好用」、「做了什麼」。例如有街坊還麵包機時分享麵包機應該怎樣做最好，「我們覺得這些都好有趣，其實可以借完就算，不需要跟我們分享這些事。你說是不是很多人會分享，又未必，但不用多，慢慢這些氛圍會互相影響」。

共物館現在遇到最大的難題是空間不夠大，無法容納太多物資。「有人未問就放門口，有些就不理三七廿一，拿了過來才問你要不要，不要就把東西丟掉，但我們真的有限制，也要考慮是否適合人借走。」試過有街坊問共物館收不收雪櫃、洗衣機等大型電器，他們就聯絡有需要的基層家庭。「有趣的是試過有人拿了個貓籠過來，但我們真的不會收貓籠，剛巧有街坊在，說正好有需要，他們就馬上自己溝通。」共物館也推出應用程式，街坊除了可以在應用程式上登記借物資，還可以「free」出多餘物資，希望街坊有多一個途徑共享物資，「只要是我們平台的會員，有物品free你就會有通知，啱用就可以自己應機」。他們計劃共物館至少再持續3年，在社區建立互信和共享概念，既然有人會願意捐出相機、單車，也有人借用完完好無缺地歸還，「可以借點解要買？」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 朱琳琳、受訪者提供

{ 美術 } 劉若基

{ 編輯 } 王翠麗

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