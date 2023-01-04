音樂劇生鬼惹笑 流露青春氣息 3個「兵仔」追尋演劇夢想

可持續發展音樂劇--一身乾淨白衣、身形纖瘦的的陳恩碩（Tom），集編導曲詞監於一身，作品《我們的青春日誌》音樂劇是一個亮麗的成績表，誠如Tom所言，希望香港能夠如英、美、韓一樣，可以發展出一個可持續發展的營運模式。（劇團提供）

保持新鮮感--《我們的青春日誌》音樂劇，與大部分音樂劇的做法一樣，劇中主要角色會固定由不同演員演出，既讓佔戲重的主角有足夠休息，亦令演出保持新鮮感。至於劇中佔戲較少的三小兵（左一為立仔、右一為仔仔、右四為Leo）卻幾乎每場都上陣，他們雖然未做到全職演員，但付出的時間和心血，同樣值得觀眾留意。（劇團提供）

【明報專訊】「佢點止有兵/仲有兵兵/仲有兵兵兵/講到收兵/佢已成精/𧨾得娘娘開懷反應/當兵嘅級數就會升……」有進場觀看音樂劇《我們的青春日誌》的觀眾，應該會對這首歌「點止兵兵」非常有印象。劇中飾演追求美女同學不遂的3個兵仔，你也許說不出他們的名字，但對他們3人的生鬼惹笑演出，一定記憶尤深。其實3個青春演員除了演出被「娘娘」差遣的兵仔，亦都有分飾劇中其他角色，演出水準恰如其分。

3個兵仔的真名是司徒卓天（仔仔）、葉梓墩（Leo）、黃瑞幛（立仔/Osmond）。仔仔在劇中飾演兵仔Angus與張sir，喜歡唱歌、演戲，表演經驗尚淺。Leo曾於不同劇團參演，劇中飾演兵仔Dicky、嚴校長的爸爸和Victor的足球隊教練。立仔舞台演出經驗不算多，曾是主題樂園季節短期演員，飾演兵仔Harry、陳sir、1970年代的校長。

戲中一人分飾多角，他們在劇場以外也各有崗位，仔仔是補習老師，Leo正修讀幼兒教育課程，而立仔則過着規律的辦公室文職生活，晚上卻來到演出場地，投入於舞台表演的世界。他們飾演兵仔彷彿手到拿來，問現實生活中有沒有「做兵」經驗？3人當然口裏說不，但表示都有長情追女仔的經驗。Leo表示「中學時試過喜歡一個女生3年，偶然會約出街見面」。仔仔也同樣有追女仔3年未能開花結果的經驗，不過他笑言「沒做過水兵、搬運兵」等被女生差遣的追求者。立仔同樣試過跟女同學曖昧長時間。他們笑言當局者迷，「當時唔會覺得自己做緊兵」，不過中學時經歷過的，正好用於演出。

服裝是演員好朋友 助投入角色

演出跟自己年齡層相近的角色可透過昔日經驗演繹，但要越級挑戰扮演爸爸、教師或校長，要如何找方法？Leo表示自己會多觀察，也會從不同途徑如懷舊影片、YouTube等找參考，幫助演繹高壓管理子女的嚴父角色：「我和立仔飾演的長輩角色都處於1970年代，要透過多觀察塑造出那個年代感，從而模仿和演繹出來。」仔仔和立仔都表示，服裝造型能令自己迅速投入角色，例如仔仔說「打好領帶之後，我就是老師」，立仔則指「有回去中學觀察教師上課時是怎樣的，又或者觀察長者的身體語言、說話方式等。戴上道具假髮，拉開台上布幕，站到台上的就是那個角色」。Leo認同髮型塑造角色的奇效，「演兵仔Dicky的時候，是一頭油膩髮型，盡顯宅男本色；到切換角色演繹嚴爸時，就梳個all back頭」，他說服裝是演員的好朋友，可幫助快速切入角色。演員間會互相給予意見，也會與形象指導及導演商量，務求做到最佳效果。

3人都不是全職演員， 除了周一、二沒有演出，是演員休息日外，為了演出長壽劇都要化身做「時間管理大師」。Leo要把功課拿到劇場做，考試前在劇場溫書是等閒事；仔仔則要放下白天的補習老師身分；立仔更加要在結束辦公室工作後趕到劇場。每次演出前也花長時間排練，如此辛苦是為了什麼？3人異口同聲表示是為了「夢想」。立仔笑說：「大家都覺得在office上班很規律很悶，但我上班時情緒上很冷靜，來到劇場就可以把精力和情緒盡情發泄。又由於日間工作是文職，不大需要走動，來到劇場反而就是我的運動時間，做好多準備工夫，去唱歌、跳舞、演出。」他續說：「做迪士尼季節短期演員，演出多集中在年末，其餘日子無法做到演員這個角色，幸好有朋友推薦參與試鏡，幸運被導演選中，在這裏大開眼界，學到很多新知識。做音樂劇要同時兼顧多方面，很開心獲得這個夢寐以求的機會。」Leo就說：「曾經有個幻想，如果可以每日都on show，感覺會不會很棒？我很喜歡演戲，對演戲上癮，做長壽音樂劇正好滿足到我，可以每天表演，令觀眾欣賞到精彩劇目，達成自己夢想。」仔仔指：「演戲同樣是我的夢想。大學時最初從幕後做起，直至最後一年才在校內年度演出做到演員這個崗位。中間過程靠不斷裝備自己，學唱歌、演戲，尋覓機會。有幸被導演Tom（陳恩碩）選中，可以發揮所學，貢獻舞台。」

舞台演出有真實感 觀眾即時反應

仔仔喜歡唱歌，曾經有busking（街頭表演）經驗：「Busking時觀眾比較害羞，未必會有很大反應；參演音樂劇的體會很不一樣，會感受到台下的觀眾與自己在同一個空間，去感受個故事。」Leo表示最喜歡舞台劇這種表演方式，「喜歡鎂光燈，喜歡被台燈照射的感覺。中學時在劇社做主角，被台上燈光映照，念出對白一刻就感動，想之後繼續參與這件事。舞台的觀眾反應都是即時的，電影、電視在演員演出時卻沒有觀眾的即時反應」。立仔也表示：「舞台的演出有真實感，用第一身傳達一些信息予觀眾，當中有互動。而且現場演出不可以有任何閃失，無take two，同人生一樣。」觀眾的即場反應，正是演員的bonus獎勵。

初踏台板演出時，仔仔已不感怯場，反笑說像打了腎上腺素，很有活力。演戲時自己「像進入心理學上的『心流』狀態，只專注於眼前事。很有活在當下之感」。立仔說自己曾因為狀態不佳「甩咗台詞」，很影響整個演出，那幕非常重要，是交代嚴校長因過往經歷，令她變成今日的嚴肅個性。他要在腦袋空白的狀態下，努力讓自己集中回到角色。那場戲雖然讓他急中生智救回來，觀眾沒有察覺，但他自己就對此瑕疵很不滿意，引以為鑑。音樂劇全長2小時45分，對白多，歌舞也多，但是演員都盛讚Tom編寫台詞很好，生活化而自然，演員不需強記，自然而然台詞就在口邊。3人雖然把歌曲唱得滾瓜爛熟，但由於他們經常「三位一體」，演出時需要一致的肢體演出，所以常在現場善用空間和時間練習，反覆觀察彼此動作。每晚演出加上不斷排練，3人卻不感到沉悶。立仔說：「我們會自己加入趣味，思考哪裏可微調，這種微調令我們保持新鮮感，令演出更好看。」Leo補充：「例如為角色加入伸脷動作，增加角色趣味。」仔仔也表示「要保持新鮮感，演員很需要想像力，令自己不要被框框局限，才可以更享受過程」。

帶動劇情 配角一樣有光環

演戲既是夢想，三子可曾像劇中人物，在尋夢過程中被長輩打擊追夢？Leo不諱言曾遭家人反對，叫他想清楚意向。「自己當時也經歷迷惘期，那時候沒其他工作，只是參與表演，自己也不清楚怎樣發展。」但表演之外，他對其他事物都沒有興趣，故堅定地和家人溝通，才能繼續做自己喜歡的事。至於仔仔和立仔家人，一開始就很支持他們追夢。「找到自己熱愛的事很重要。即使現在跟人談起夢想，還是會眼泛淚光。做表演是我的本能，我無法對抗本能」，仔仔說來帶點感性。立仔爸爸則勸勉立仔「要對自己的決定負責任，跌倒受傷的是你自己，痛的是你自己，父母最多只能為你心痛。自己喜歡、開心，就足夠」，他感恩家人不會說他在發明星夢。他的5年目標是加入香港話劇團，成為全職演員，參與不同劇目，累積自己閱歷成為好演員：「正如角色Victor有句對白，夢想要怎樣達成？就是靠努力去追，努力去試；不停努力去做，有一天便會做到。」

3人雖然只是配角，但在音樂劇中的演出生鬼，引人注目。仔仔表示「很滿意這個位置但不會滿足於此，會努力磨練演技」。Leo認為今次自己在音樂劇中的Dicky一角，很有發揮空間，自己演得很開心，當然也很期待將來有機會做主角演一些挑戰的有趣角色。立仔認為雖然有主角、配角之分，但他演的兵仔Harry形象鮮明：「在台上有所發揮，在部分場景能帶動劇情時，自然跟主角一樣有光環。誰不想當主角呢？但導演給你這個角色和位置，是因為你適合；自己如何發揮，怎樣去enjoy這個崗位，就在於自己如何界定主角這回事。」對於表演，他們均充滿熱誠和期盼，有機會的話，仔仔和Leo都表示希望將來能夠飾演殺人犯角色，因為更富層次，而現實中不會做殺人犯，透過角色演繹可以探討更多。立仔就笑言反而想飾演平淡角色，戲裏戲外都希望返回高中年代，飾演偶像劇主角，覺得平淡角色反而更接近真實人生。●

陳恩碩一手打造長壽式劇目

由年僅24歲、全港最年輕音樂劇創作人陳恩碩（Tom）一手包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的本地原創廣東話音樂劇《我們的青春日誌》，自2018年起至2020年間上演57場，口碑載道，並於2022年9月1日起取址爆炸戲棚劇場，以長壽音樂劇形式上演，開創香港舞台劇界先河。不少本地文化藝術界、劇場界及娛樂界人士均給予無私支持，例如為音樂劇擔任榮譽創作顧問的鄭丹瑞提供不少意見。長壽音樂劇在外國大行其道，英國有West End，美國有Broadway，大家不會把音樂劇視為曲高和寡的小眾娛樂，而是雅俗共賞。Tom曾經在演出後表示，心願是把劇場普及化，在香港持續上演一齣娛樂豐富同時令大家有共鳴的音樂劇，令觀賞音樂劇可以像茶餘飯後看場戲般普及。「3個小兵」在訪問時都有重提導演的心願，希望這長壽劇能夠起到推動作用，擴闊市場，成為一個先例，畢竟本地舞台劇常因演期短，剛開始有口碑就演期尾聲，想推動發展很不容易。如果其他劇場也能夠推出其他long run show，或是這音樂劇能夠演多個10年，也是件令人鼓舞的事。三子也希望藉此讓更多香港人認識舞台劇與音樂劇之別，希望大家領略到音樂劇之美，因為音樂劇的歌詞就是對白，憑歌寄意，推動劇情。《我們的青春日誌》以青春校園、夢想、遺憾為題，題材貼近每個人的經歷，令人容易投入。●

文：Selene Luk

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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