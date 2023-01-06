與舞者同呼同吸 體驗自救

【明報專訊】人人都要呼吸，有沒有想過呼吸也能成為舞蹈主題？香港編舞家盤彥燊以呼吸為題，利用口琴和體感衣，讓觀衆不單於肢體，更在聽覺、視覺上也能感受到舞者的呼吸。透過調整呼吸，他期望讓觀衆達至更佳狀態，面對生活、社會上的大小事。

呼吸是我們在生活中必定經歷的動作，日常大小事皆離不開它，譬如緊張時就會不自覺深呼吸。《鳴》以呼吸為題，由盤彥燊編舞，不止以肢體語言表達呼吸，4名舞者陳俊瑋、張芷君、邱加希及盧敬燊配合口琴演出，放大微細的呼吸聲；更穿上特製體感衣，隨體溫變化表現不同色彩。

「如果我將它（呼吸）放進舞蹈作品入面，去跟觀衆經歷調整呼吸，我希望他們離開這個劇院之後，他們的身體狀態會不知為何有一些改變，那種改變可能也會成為一種漣漪，帶動到生活上有一些細微的改變。」盤彥燊解釋道。疫情雖依然嚴峻，但社會正邁向復常，他認為現時是「後疫情時期」，無論個人或社會都存在或多或少的創傷，也許事情改變不了，但至少仍能調整呼吸，「可以恢復一個良好的狀態去面對事情」，也是「透過這一個作品重新去療癒自己」，「重新和香港新的狀態連結」。盤彥燊笑言只是設立一個平台讓自己、舞者和觀衆「體驗一種好原始、好本能的自救」。

擁抱原始姿態 展舞者個性

其中一個令盤彥燊開始關注呼吸的契機，是他曾駐留芬蘭，參與當地主要探討身心健康的舞蹈節Full Moon Dance Festival，在當中工作坊認識到authentic movement這個概念。對盤彥燊而言，authentic movement意味着原始和本源的動作，背後亦隱含一種態度：「那種態度就是不要有judgement，動作沒有好和壞，它只是描述你見到的事物是什麼。」因此authentic movement是今次演出其中一個重要的美學特質，跟觀衆重新體驗呼吸。

後來他研究動作時，也發現紐約的舞蹈治療五韻舞（5 Rhythms）嘗試「切入去找身體的本源，最自然、最自在，或者叫做最得心應手的那種狀態是怎樣」。因他現正在香港演藝學院修讀碩士，課程中剛好亦用到authentic movement，認為這種概念幫助到舞者建立個人語言，讓觀衆看得見舞者的個性和存在：「個人的存在或者作品的存在，對我來說都很重要。因為特別疫情之後，我發現我想見到舞者在台上，那些人會看到舞者的個性或者他是誰，或者他怎樣面對處境的一些選擇。」

口琴體感衣助演 放大微細動作

今次另一特別之處，在於利用口琴和體感衣，讓觀衆在聽覺、視覺上也能感受到舞者的呼吸。這個想法源自於過往觀衆的回饋，他的作品讓某些觀衆難以理解。於是，今次利用口琴和體感衣將內在的呼吸動作放大成外在可見的形象。他認為要與觀衆連結得到，才能產生共鳴。盤彥燊覺得口琴也放大了吹奏時的微細肌肉動作，而我們的狀態亦受身體上很多微細動作影響，吹口琴本身與身體狀態也有共通處。音樂上，比利時聲音藝術家Peter Lenaerts微調盤彥燊吹口琴的原聲質地，一共10多段音樂，去除一些雜音，聽起來像電子音樂。「我好鍾意silence，Peter亦都好鍾意silence，或者他在那個silence會找一些存在的聲音是怎樣。」某程度上也是另一種放大微細動作。

雖然每個人的呼吸都不一樣，但盤彥燊仍盼可同呼同吸。●

《鳴》

日期︰2月17至18日

時間︰晚上8:00

地點︰西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價：$260

網址︰bit.ly/3VugIYf

文：嚴嘉栢

美術：劉若基

編輯：文顥孜