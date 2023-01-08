我們的那口Madeleine

【明報專訊】日劇《First Love 初戀》到今期仍有回音：皮亞分析它如何用情節和畫面呈現「普魯斯特效應」，原來去年劇集推出時正好是普魯斯特逝世百年紀念，今周文學版有鄭政恆詳析普魯斯特其中一大重心概念——非自主記憶。

不少人視完整看完整套《追憶似水年華》為一大挑戰，但小說中叫主角腦海泛起片片童年回憶的那口馬德蓮蛋糕（Madeleine），多得這套日劇，讓更多人有所認識。法國人下午茶吃madeleine，香港七八九十年代家家戶戶用電視送飯，今周很多人當聽聞資深音樂人顧嘉煇辭世，紛紛找回他的舊電視電影主題曲來緬懷時，除發現他幾乎包攬所有當時影視節目的音樂製作，還有那些古裝武俠劇的開闊壯美之音，曾經形塑了一個時代的氛圍，現在當音樂響起，不少人都泛起童年追看武俠劇的畫面和感覺。

很多寫顧嘉煇的悼念文章都在談他的老拍擋黃霑填的詞，林兆榮翻過資料後說，顧嘉煇一生只填過兩首詞，一首在他交來的圖畫中顧嘉煇的頭髮裏（圖），另一首是《歡樂今宵》晚安曲。蘇鑰機教授以電腦程式排列顧嘉煇參與創作的456首歌，連同許冠傑的作品一起，從字詞中看舊時代的精神面貌。對顧嘉煇的創作素有研究的黃志華則從分析其音樂透視時代，張志偉與羅展鳳則談到電影配樂這一塊，他們記得，顧嘉煇自己曾說過，最喜歡《英雄本色》的配樂。

當哼起《歡樂今宵》晚安曲我就想起，幼年時每到電視播《歡樂今宵》，母親就喝令孩子全部上牀，到後來大一點，可以把節目看完聽畢晚安曲才去睡，現在的孩子應不會乖乖聽話早睡？

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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