搞邊科：香港媲美潘多拉星 潛水搵「兔仔」

【明報專訊】等了13年，電影《阿凡達》終於釋出續集，今次更將場景轉移到水底，不論劇情，至少潘多拉星裏清澈晶瑩的海洋和美麗多樣的海洋生物蔚為奇觀。導演占士金馬倫本就熱愛潛水，觀眾也能從《阿凡達：水之道》感受到他對海洋的愛。潛開水的觀眾可能覺得這些想像的海洋生物有點面善，tulkun有鯨魚的影子，海底的植物像是放大版的海草和海葵，七彩的生物也令人想起顏色鮮艷的海蛞蝓。《阿凡達：水之道》美，但現實的海洋世界其實也不遑多讓，只是比潘多拉星不幸，現實的海洋早遭人類毒手。

簡介：為什麼小鴨游泳要排成一排？空虛、寂寞時一定會覺得凍？世界千奇百趣的問題十萬個，科普從來不嫌多。新欄目我們請來港台科普節目「真係好科學」主持繼續一起探索科學的舊聞新知，每期解答一條問題，介紹一位科學家。希望讀者即使聽不出什麼大道理，至少感覺非常親切，在日常生活中發現科學的趣味。

海蛞蝓出名揀飲擇食

現實海洋世界也有像潘多拉星一樣令人目不暇給的生物，不過比較迷你，不是隨處可見，要慢慢尋寶。潛水發燒友的鏡頭最喜歡追逐的海洋生物，必數可愛又多姿多采的海蛞蝓。海蛞蝓，英文是sea slug，不熟悉它的人聽到名字或打個冷顫，以為是滑溜溜的鼻涕蟲，但此海蛞蝓不同陸上的蛞蝓或蝸牛親戚，而是嬌小玲瓏、長着兩隻兔仔耳，通常有七彩外表的「海兔」。看相片你就明白「海兔」這個暱稱的由來，不過香港中文大學生命科學學院助理教授曾令銘提醒，海蛞蝓才是它們真正的統稱，泛指這類鰓外露、凸起在身體後半部的海洋生物，「海兔」是指某一類更加像兔子的海蛞蝓品種。

海蛞蝓除了外觀可愛，特別之處是其食性專一，即是「揀飲擇食」。大部分海蛞蝓都只會吃一種食物，它們的口長在身體下方，會捕食生長在石頭上的海洋生物，例如珊瑚、苔蘚蟲，或者海綿、海鞘等海洋生物，這些是其他海洋生物很少吃的食物，「其他人不吃的，海蛞蝓都會吃，變相它找到一個比較特別的生態角色、niche」。因為海蛞蝓的食性專一，如果一個地方找到很多不同種類的海蛞蝓，也代表這個地方有不同生物供海蛞蝓捕食，生物多樣性高。

色彩鮮艷有原因

海蛞蝓進食完其他生物後，還能將其他生物的特質吸收據為己用。例如海蛞蝓吃了有毒的海綿後，海綿的毒素會在海蛞蝓體內累積，但海蛞蝓自身不會中毒，卻會令吃自己的捕食者中毒。「演化了這麼多年，其他海洋生物都知道吃了它會中伏，這就可以解釋到，為什麼你見到好多海蛞蝓行得好慢，但又不太見它被人捕食。」有毒的海蛞蝓也通常色彩比較鮮艷，以警告其他捕食者不要吃自己。除了毒素，海蛞蝓還能吸收食物的刺細胞，可以刺傷靠近自己的捕食者，甚至吸收葉綠素，「有種海蛞蝓（綠葉海天牛）吃完藻類，可以將葉綠素保留在身體內，然後自己光合作用，所以整條變成綠色」。曾令銘說小部分蟹或雞泡魚也會累積藻類的毒素，「其他海洋生物不是做不到，但少見，而海蛞蝓就好常見」。

曾令銘最近蒐集不同潛水人士的海蛞蝓相片，統整數算香港有多少種海蛞蝓，發現單單在香港這彈丸之地，就有超過250種海蛞蝓，多樣性算高，「全地球都只有3000多種」，即是香港已經佔差不多十分之一。「當然這有些水分，因為海蛞蝓的界定有時比較含糊，但粗略估計當全世界有3000、4000種的話，我們都有200多甚至300種，我們覺得會繼續找到新紀錄。」

去年7月，香港浸大生物系教授邱建文就在香港發現了兩種海蛞蝓新品種，均攝食珊瑚，一種食角孔珊瑚，一種食十字牡丹珊瑚。邱建文最初在野外蒐集珊瑚，在實驗室養殖，研究珊瑚如何應對未來氣候變化，「養養吓就發現珊瑚全死掉，後來再仔細去看，發現是海蛞蝓爆發（大量繁殖）」。邱解釋，這種新品種海蛞蝓跟着珊瑚一起來到實驗室，實驗室沒有海蛞蝓的天敵，於是大量繁殖，把珊瑚吃光。在野外的正常情况，海蛞蝓的密度低，不會影響珊瑚的健康。他繼而研究海蛞蝓和珊瑚的微妙關係，「你將海蛞蝓由珊瑚A搬去珊瑚B，它不會吃珊瑚B，反而可能會被珊瑚B吃掉，很有趣，它們的捕食和被捕食的關係很專一」。

海蛞蝓知多啲

青高海蛞蝓（Hypselodoris festiva）

生活在10米內的淺水區，潛水時經常遇見它，可長達4厘米。頭頂是橙紅色觸角，尾部有外露的紅白色單羽狀鰓。

無飾裸海蛞蝓（Gymnodoris inornata）

海蛞蝓一般體型比較小，只有約手指公大小、一兩厘米長，「海蛞蝓普遍細條，因為它吃的食物都是不動的東西，能量不是很高」。無飾裸海蛞蝓會獵食其他海蛞蝓，所以體型比較大，約4至6厘米長。

三井瓣海蛞蝓（Diaphorodoris mitsuii）

這種海蛞蝓攝食苔蘚蟲，白色身軀和白色觸角就像白兔。

黃斑燕尾海麒麟（Bursatella leachii）

右邊的海蛞蝓正在產卵。海蛞蝓是雌雄同體，任何一隻海蛞蝓都可以和任何一隻同類交配，但不會自己和自己交配。曾令銘有次蒐集了兩隻海蛞蝓，「它們都同時是男又是女，即時第一條傳緊精子給第二條，但同時又接收緊第二條的精子」。

化學污染逐步危害生態

香港海洋生物多樣性高，也有賴香港的生境多元化，我們有泥灘和紅樹林，有岩岸和潮池。據2016年研究，香港海洋面積1651平方公里，僅佔中國海洋面積約0.03%，但錄得的海洋物種卻達全國約26%。香港城市大學化學系講座教授梁美儀解釋：「香港為什麼這麼得天獨厚，我們古時是火山區，除了形成硬的火成岩，周圍都有沉積岩，有些是沉積泥。例如後海灣是沉積泥，形成濕地；東平洲是沉積岩，一塊一塊，不同地理就孕育出不同生境，不同生境就有不同生物居住。」

破壞生物多樣性

海蛞蝓通常出現在水質乾淨的水域，水質是維繫生物多樣性的關鍵，但香港這片得天獨厚的海洋，面臨不盡的海洋污染威脅。梁美儀是城大海洋污染國家重點實驗室主任，他曾在海豚和生蠔體內發現來自人類的化學物質，源於人類使用的日用品和藥物。「在香港，我們日常生活用了大大小小過10萬種化學物品，有些化學物品會循不同途徑去到海洋，即使有污水處理，也不可以將所有東西隔走。」他最近的研究發現，在中國海域包括香港的食用生蠔中，找到抗生素和抗敏感藥。他們檢驗香港擱淺的中華白海豚和江豚的內臟、骨頭和皮膚，也發現超出健康濃度的有機水銀、有機銅等化學物質。

這些化學物質從何而來？又對海洋生物有什麼影響？梁美儀說污染物太多，每一種對生物有何具體影響仍待仔細研究，但已知又常用的有害物質，包括我們經常使用的洗手液、洗頭水，當中加入了壬基苯酚（Nonylphenol），化學結構與雌性荷爾蒙相似，會令雄性的魚變成雌性，甚至不育，因而影響生態平衡。「這只是其中一個例子，大大話話有十幾種化學物品在污水中常見、高劑量，都是這一類型，可以引致雄性雌性化。」為了防止海洋生物附生在船隻底部，減慢航行速度，船公司會在船底塗上一層如三丁基錫的有毒物質，「一來慳錢，也不需要好頻密地上岸去刮乾淨船底」。香港作為國際港口，經常有船隻泊岸，尤其受影響，「這種物質會令到雌性螺長出雄性器官，令到它不育，在香港也是普遍的現象」。

魚腦藏納米塑膠粒

其他在日常生活中常出現但又會不經意流入海洋的污染物，還有智能電話屏幕的液態水晶體，當中有近20種有害物質；塗抹在家俬、門窗上的防火物料，用濕布抹一抹再冲水就會把有毒物質冲落海；易潔鑊塗層；重金屬……「這些化學物品、重金屬、防火化學物品，正正在我們香港的中華白海豚或者江豚上找到」。全球最近關注微塑膠問題，梁美儀最近研究估計，全港污水處理廠每日接收的污水，經處理後會排放44.8億至268億粒微塑膠到海洋，大部分長度小於0.3毫米。即使香港有污水處理廠，即使污水處理廠能夠處理八成污染物，因為污水量太大，仍然有大量微塑膠每日不斷流出海洋。「比微塑膠更小的納米塑膠粒，已經發現可以進入魚的腦袋，那麼對其他生物有什麼影響呢？雖然未知，但你想想人體內好多膠的時候，這也是一個警號。」有研究發現人類的血液和肺部中也有塑膠粒，人類和海洋生物其實都是命運共同體。

人類所用的化學品實在太多，流進大海污染海洋的更是無數，但海洋和環境保護從不是一蹴而就，不是0和100的二元對壘，而是可以一步一步由0到10、或70到80地進步。不可以完全源頭走塑，但可以先嘗試帶環保袋出街；想減低洗手液對海洋的污染，可以選擇轉用天然的手工梘，也可以由按3下按壓頭變按1下，梁美儀的貼士是在按壓頭底部綁條橡筋，防止一按到底，「人人都減，每天減少10%至20%用量，最終都減少好多」。阿凡達似乎還有第三集，希望Jake Sully真的能夠阻止天空人對潘多拉星的破壞和剝削，不然10年後潘多拉星就會變成地球了。

瑞秋．卡森 Rachel Carson（1907－1964）

在上世紀，人類並未有環境保護觀念，亦不意識人造物含有對環境有害的物質，並會在生態系統中層層累積，直到瑞秋卡森《寂靜的春天》（Silent Spring）一書揭示DDT的危害。卡森是美國海洋生物學家，受聘於美國漁業管理局，但同時熱愛寫作。卡森最重要的著作是1962年的《寂》，她著書源於一位鳥類保護區的管理員給她寫了一封信，指用在滅蚊計劃中的DDT噴劑造成保護區內鳥類瀕臨滅絕，但蚊子仍然肆虐。卡森以多年時間作田野研究和調查，在書中描述濫用DDT殺蟲劑對其他生物的毒害，毒素會在食物鏈層層累積，最終人類自食其果，害蟲亦會產生抗藥性。《寂》在美國社會引起極大迴響，令美國民眾開始關注環境保護，1970年美國國家環境保護局成立，1972年美國聯邦政府全面禁用DDT。現全球多國已禁止使用DDT。

聽聞中秋前後水特別清？

潛水界流傳在中秋前後的水是全年最清，梁美儀說人們之所以有這個錯覺，跟潮汐有關。當滿月前後，太陽、月球和地球三者連成一線，水位會升得特別高和降得特別低，稱之為大潮。大潮時湧入來自太平洋、較乾淨的海水，香港東面水域面向太平洋，所以東面的水清，珊瑚群落及海蛞蝓等生物亦多在東面水域棲息；相反，香港西面水域面向珠江河口，河水會將泥沙、沉積物冲落海，令海水變得混濁。不過海洋能見度受很多因素影響，如大風大浪有可能捲起沉積物、陽光普照水底的能見度會提高、西邊沉積物或蔓延至東邊，每天的情况都不同，所以中秋也未必一定水清。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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