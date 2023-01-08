未來城市：精明學藥物知識 「自療」小病痛 長遠有幸福

藥房配平安藥所用的表格，是藥劑師與病人的溝通工具，另設兒童版，需以體重計算所需劑量，以及依歲數排除不適用的藥物。（曾曉玲攝）

此包裝可見右上角有個小方框，裏面寫「處方藥物」，下方是在港註冊編號，可在衛生署「香港註冊藥劑製品」（bit.ly/3WL6Hap）搜尋資訊，留意不需輸入中間的橫間，如「HK60516」。（曾曉玲攝）

有些藥物包裝上會有「毒藥」標籤，其實意思是受管制的藥物，Tommy解釋這在舊包裝上會看到，現時已為「處方藥物」、「監督售賣藥物」等標籤取代。（曾曉玲攝）

非牟利組織「醫護行者」在葵涌設立社區藥房，藥劑師李家豪除了為街坊提供專業的藥物諮詢服務，亦會跟他們聊天，建立社區與醫護專職人員之間的關係。（曾曉玲攝）

【明報專訊】香港與內地通關之日終於來臨，但關未開再出現繼第五波疫情之後的搶藥潮，一盒必理痛賣逾700元，還有水貨、印度貨，一時又傳病毒變種要入定止瀉藥，藥劑師日日受訪給買藥建議，勸大家勿恐慌。然而在非牟利組織「醫護行者」所設醫護行社區藥房裏，藥劑師忙到踢晒腳配藥期間，過程中亦融入藥物教育，做長線工作，記者親身體驗「平安藥配藥服務」，配以他們提供的小病小痛秘笈服用，確具淡定心神之效。

填表配「平安藥」

在醫護行社區藥房駐場的藥劑師李家豪（Tommy）笑言，曾有街坊到來說要配化痰藥，知道要等好一會才取到藥，即時躁底，可是輪到他了，也禁不住多問藥劑師幾句，最後大概也理解為何人人前來不是買完藥就走。Tommy與記者模擬配平安藥流程，拿出一份表格，分6行資料，分別為藥物用途、藥物名稱、一般服用方法、包裝、售價、數量，例如首項「止痛/退燒」，旁邊就是「Paracetamol 500mg Tab；每日3-4次，每次1-2粒；10粒/排；$5」，最後的數量一行是空格待填。

說是「平安藥」，退燒、收鼻水、止嘔、化胃氣……是否樣樣買齊最平安？Tommy建議記者非長期病患、較為年輕，若是為新冠中招準備，針對常見症狀發燒、喉嚨痛、止咳備藥已足夠。他說透過一張表格，「希望可給不同教育程度的市民理解藥房服務，配藥時會為他們衡量是否合用，早排有人想買很多，我們也會調低他的期望，一個家庭預留3至5日的藥已足夠」。

表格頭一行從症狀入手，一般街坊都易明白，想了解更多的話，當場可就看似複雜的第二行藥名再問，化痰一項有4種，Tommy說明Acetylcysteine 200mg是冲水飲用，「有糖尿病的人不建議用，因為糖分較多，如你較年輕及沒糖尿病都可以用，冲水飲方便，也順便有水落肚，喉嚨都舒服些」。Acetylcysteine 600mg Eff Tab加了代糖，糖尿病人可用，只需一日一粒溶在水中服用，另外兩種是藥丸。比較第五波，市民一來便問「中招買哪種藥？」他說現在「有人會問更深入，如退燒藥問Paracetamol（撲熱息痛）及Ibuprofen（布洛芬）的分別」。

檢視整合個人用藥清單

記者繼續試用服務，聽說變種病毒會引起腹瀉，要否備些止瀉藥？他耐心答，「以我們這半年觀察，香港確診後肚瀉的人不是很多」，而肚瀉服藥視乎情况，「腹瀉一般因細菌引起，方便去到廁所，一般建議盡量先屙清， 萬一腹瀉次數較多， 才考慮使用止瀉藥，以減少肚瀉次數」，除了次數問題，亦要留意肚瀉會排走水分、礦物質，「可服礦物鹽補充劑，補充流失了的電解質」，他建議此際未必需要購買。記者想起家中買了寶礦力，不過久未中招已喝掉了，「其實也可依世衛配方用一定比例的鹽、糖、水調配」。

這個梳理擁有藥物、管理藥物的過程，長遠也是一種教育。Tommy說有市民更會多拿一份表格抄下筆記，好等下次需要時用得上，藥劑師也可就去旅行備藥給意見，以及提供藥物管理服務，如長期病患者需服用多種藥物，又或看不同專科，可能獲發類似藥物，都可檢視及整合個人用藥清單。

「自理秘笈」普及藥物知識

「醫護行者」去年底亦推出「小病小痛家庭自理秘笈」（bit.ly/3GpeRhE），除了新冠肺炎，亦包括處理濕疹、主婦手、胃部不適等常見小病痛的貼士，當中有些藥物知識在現時非常實用：

1.原廠藥vs.副廠藥：

仍有很多市民買藥指定要「必理痛」，報道中不時見藥劑師稱買具同樣有效成分的「副廠藥」亦可，「原廠藥英文是brand-name drug，副廠是generic drug，副不等於差一些」，只是原廠藥擁有專利，一般可在市場獨家賣15至20年，然後其他藥廠就可按配方製藥，而應買衛生署註冊藥物，因為註冊藥物須就「生體可用率」及「生體相等性」交報告，證明與原廠藥有相同藥效。

2.處方藥vs.非處方藥：

藥物有分處方及非處方藥，處方藥如降膽固醇藥必須帶同醫生紙，藥房才會售賣；非處方藥大致又分需藥劑師監售，如布洛芬，以及不需藥劑師監售，如撲熱息痛。Tommy說社區藥房在藥袋標籤上會做足，印上病人名字、藥物牌子名、藥名、服用方式等，也會列明是「監督售賣藥物」、「處方藥物」，以及列出原藥盒上如「服食過量有危險」的注意事項，另也有開藥日期，排裝的藥在包裝上可找到有效日期，但拆散的一粒粒藥丸則沒有這項資訊，Tommy會建議市民，配藥日期起計半年後就不要再服用。

3.「毒藥」食唔食得：

一些藥物盒裝上會印上「毒藥POISON」字眼，意思並非食完會中毒，其實是用於以上限制銷售的分類，如2023年10月起撲熱息痛將列為《藥劑業及毒藥規例》下「毒藥表」的第二部，即只准於持牌藥房及藥行發售，而實際上大部分便利店、超市都有持牌，有網購平台則表示會研究條文或申請牌照。

市民掌握健康管理 紓公營醫療壓力

小冊子內容深入淺出，「醫護行者」創辦人、醫生范寧提出，大家是時候學懂做一個「精靈照顧者」，「在現時整個醫療文化，以及香港要應對將來人口上的需要時，如果仍是有病就去睇醫生的模式就唔掂」，「健康管理是由個人家庭做起，面對將來公營醫療壓力變大，尤其對於低下階層，或資源比較缺乏的人而言，雖然我見到其實好多中產都好徬徨，無論如何，我們需要自己掌握健康管理，在香港這樣教育水平高的城市，大家應該做得到」，他強調社區藥房宗旨不是為賣藥，而是為社區賦權（empower）。醫護行者傳訊主任廖樂欣補充，從上次到今次搶藥，大家也有從中學習及進步，「我覺得意識很重要，大家可藉今次察覺可做足工夫，知道到底是怎麼回事，主動接收資訊，做多一步，甚至可為全家人去準備適當的看門口藥」。

盼建「家庭藥劑師」概念

談到搶藥潮反映什麼值得關注的醫療議題，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明及范寧都提到「家庭藥劑師」的概念，范寧說政府去年底公布《基層醫療健康藍圖》，提及「一人一家庭醫生」，「我們很認同，何不也建立家庭藥劑師的概念？」崔俊明亦說現時情况是很多人到藥房買藥，會問售貨員應買哪種藥，「等於去私家診所問登記姑娘有病點醫」，他認為首先需規管有「藥」字的零售店舖如藥房、藥行必須有藥劑師，「不然就改名乜乜行、乜乜莊，不要有個『藥』字」，營業時間內亦必須有藥劑師在場，並非只在某時段當值。

崔俊明說，「家庭藥劑師可幫病人整理食藥問題，減低入急症室、入院的人數」，「家庭醫生的意思是在找專科醫生前，先問自己屋企的醫生，同樣有藥物問題先問藥劑師，不是立即去看私家診所、醫院」。他也點出家庭藥劑師並非叫人完全不用看醫生，「如藥劑師發現你的發燒不簡單，可能有細菌感染，會轉介你看醫生」。

崔俊明近日亦不斷強調，「如果病情持續3日發高燒，就不要繼續食成藥，立即去看醫生」。通關之後，他忠告：「對於內地同胞，要知道在香港，兩種口服抗病毒特效藥，輝瑞及默沙東，在藥房是買不到的，有得賣都是水貨、假貨，只有醫院及私家醫生開才有，即一定要看醫生」。至於香港人，他同樣提醒不要買沒在港註冊的水貨、印度貨，「藥房賣未註冊藥是犯法的，累死市民，藥千祈別買水貨」。第二個貼士，不要恐慌，「儲存藥物無可厚非，看門口藥是可以買的，但記住5日就夠，不是愈多愈好，如果5日都控制不到病情，沒有改善，看醫生會更好」。如果一日退燒藥都儲不到？「那就用非藥物治療，飲水、休息，用溫水冲涼，不要用冰水凍水，表面血管突然收縮會導致血壓上升，會覺得暈。多飲水去廁所，尿會把熱帶走，冰敷額頭就更直接」。

【藥物教育篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 曾曉玲、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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