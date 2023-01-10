虛擬新世界：Web 3.0還有投資價值嗎？

【明報專訊】鄒：鄒健宏 蔡：蔡永中

蔡：真係天有不測之風雲，除了2022年底凍到香港人騰騰震，Web 3.0世界同樣經歷寒冬，負面新聞一浪接一浪。

鄒：是的，先有朱克伯格的元宇宙夢碎，Meta去年底大幅裁員超過13%；再有FTX倒閉引發「幣圈」大地震，傳聞話「幣圈」從此消失，令投資者膽戰心驚。

蔡：當facebook創辦人都頂不住元宇宙的燒錢速度，普通投資者怎會不方寸大亂。不少朋友都異口同聲問：究竟Web 3.0還有沒有投資價值？繼續注資這個深坑，還是及時收手？

鄒：作為Web 3.0投資者，我也有同樣疑問，也有進退失據的無奈，但會從多方面思考這問題，總括來說，我對Web 3.0的態度仍是審慎但傾向樂觀。

蔡：可以跟大家分享嗎？

鄒：據我觀察，Web 3.0市場上不缺資源及膽量兼備的勇者，例如本地薑Animoca Brands創辦人蕭逸，可說是當今Web 3.0的表表者，早在2014年致力投入各個符合開源信息和知識共享的項目，首先以CryptoKitties進軍虛擬資產世界，成為最早的NFT項目和區塊鏈遊戲；其後更成立NFT開發公司Dapper Labs和元宇宙平台The Sandbox。他曾經說過：「數據是我們這個時代最強大的工具之一，相信它會變得比石油更強大。」這句說話可圈可點。

蔡：數據比石油更強大？

鄒：關鍵在於數據可用於創造「無限網絡效應」，其核心價值並不是數據本身，而是從數據上構建的機會及資源共享的價值。區塊鏈和Web 3.0創造的不止是商品，更是當中轉化其價值的能力。

建構龐大網絡效應 不能單打獨鬥

未來商業活動的透明度相對提高，買賣雙方之間會創造出更公平、有效率及具競爭力的營商環境，關鍵就在於數據。不論是遊戲、音樂、電影及各類營銷，掌握數據能在新的互聯網世界上通行。舉個例子，我最近為某大銀行籌備首個貫穿實體及元宇宙的演唱會，最大挑戰是怎樣容納過萬觀眾同時互動參與。每一個觀眾不單擁有其自行設計的Avatar，更可以其觀看獨特的場景及參加各項互動遊戲，當中涉及的電腦運算能力何其巨大。雖然挑戰不小，但我相信這嶄新演唱會模式是未來主流。未來我們累積更多的數據，以人工智能推算方法，準確預測每個演唱會的票務狀况及參與人數，從而為元宇宙娛樂事業開拓新天地。

蔡：照你所講，Web 3.0不應該是一個「打敗對方的世界」，反而應本着Web 3.0的協作精神互相幫助。

鄒：對，我們應共同分享及建構更龐大網絡效應，以數據支持包括元宇宙的發展。Web 3.0現在還有投資價值嗎？就看各人取態了。Meta和FTX的個案，更加證明互聯網的未來需要朝Web 3.0的協作方向發展，並不是單打獨鬥。●

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中