吹送冷暖風 抽濕抑菌兼防霉 多功能空清機 日日好天氣

【明報專訊】天文台預測下周氣溫顯著下降，最低跌至近10℃，加上連日毛毛雨，在流感季節遇上又濕又凍的天氣，家中暖氣機、抽濕機大派用場之餘，不少人亦可能考慮添置一台多功能、高質素的空氣清新機。Philips、Panasonic及LG等多個品牌最近都推出了功能各異的空清機，結合了暖氣機、抽濕機功能，更加慳位，究竟哪一台適合自己呢？

Philips 3合1風扇空清機 寧靜又慳電

近日天氣忽冷忽熱，一台冷暖風都能夠吹送的空氣清新機就最方便。Philips最新推出的Air Performer三合一風扇暖風空氣清新機，一機有齊淨化空氣、吹送暖風及涼風三大功能，一年四季都合用。它更標榜採用人工智能監測各種環境數據，自動調節室內溫度。Air Performer內置了「Auto+模式」功能，用家啟動後，人工智能即可因應環境狀况自動淨化室內空氣、調節冷暖風。系統更會根據用家居所的環境數據、空間大小及用家使用習慣，度身訂做最切合的設定，從而減少噪音，能源消耗也更有效率。

室內變暗 自動關屏幕燈

說到寧靜與慳電，在開啟睡眠模式時，Air Performer的運作聲量只有25分貝，而且內置光線感應器，當檢測到室內環境光線變暗，便會自動關閉屏幕燈光，以營造寧靜又安心的睡眠環境。另外它只需使用40W電力便可淨化空氣，相等於每小時0.04度電。

新機以每小時270立方米的潔淨空氣輸送率，將淨化空氣吹送到整個房間，計算起來，大約只需6分鐘便能過濾約100平方呎空間的空氣。機內設有陶瓷發熱技術及10段風速氣流，3秒內瞬間發熱並開始吹送暖風。至於內置NanoProtect HEPA的過濾系統，品牌聲稱能去除99.97%小至0.003微米的粒子。機內更加入智能感測器，實時監測環境中PM2.5和致敏原的數目、揮發性有機化合物和異味、溫度和濕度的數值，並顯示在機身屏幕上，以藍、紫、紫紅及紅分別代表優良、普通、欠佳和嚴重，家中的空氣質素狀况一目了然。

用家亦可利用手機應用程式「Air+」，實時監控空氣品質，隨時遙距控制空清機；亦可以透過手機設定日程，根據需要自動開機及關機，或自訂其他個人化設定。●

Philips Air Performer規格

功能：空氣淨化、暖風、涼風

模式：自動、特強、睡眠

暖風設定：1至37℃

體積／重量：1064×325×325mm／8.48kg

售價：$6988

查詢：2619 9663

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com