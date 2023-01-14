Panasonic納米離子抗菌除臭 潮濕剋星

防燃物料--採用防燃物料及自動斷電設計，以及取得一級能源標籤，兼顧慳電和安全。（品牌提供）

【明報專訊】既想要強力抽濕，又能為家居帶來潔淨空氣，Panasonic最新推出的一機兩用2合1空氣淨化抽濕機就幫到手。每日抽濕量高達28公升，適合全屋使用，而且用上nanoeX納米離子除菌淨化技術，輕鬆助用家防禦病菌和潮濕雙重夾擊。

這部型號為F-YAV28H的空氣淨化抽濕機，最特別之處是可以獨立使用其空氣淨化功能。以Panasonic nanoeX納米離子除菌淨化技術，每秒可產生4.8萬億粒OH自由基，品牌聲稱能抑制高達99.99%病毒及細菌，同時抑制霉菌，減少產生霉味及霉斑滲透衣物纖維，抑菌除臭。

偵測衣物濕度 慳電乾衣

機身內置HEPA多功能過濾網，聲稱能阻隔微細懸浮粒子PM2.5，抑制花粉、霉菌等17種致敏原。至於強活性碳脫臭過濾網，則可去除99%甲醛、煙味、寵物氣味等。另外，當用家啟動乾衣模式時，智能系統會自動偵測衣物乾燥程度，用最慳電的方式達至最佳乾衣效果。

今代新機換上彩色機頂屏幕，濕度、空氣質素等資料提示一目了然，方便因應環境和需要而調整功能和模式。用家亦可隨時設定適合的室內濕度（40%至70%），保持環境舒適。另外，新機還有31項安全裝置，加上採用防燃物料及自動斷電設計，以及擁有一級能源標籤，慳電又環保。●

Panasonic F-YAV28H規格

功能：空氣淨化、抽濕、抗菌除臭

模式：送風、連續、溫和、自動、乾衣、持續乾衣

適用範圍︰33平方米

抽濕能力：28公升/日

體積／重量：650×370×320mm／18.5kg

售價：$7380

查詢：2733 3888（信興）