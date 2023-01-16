好好準備變老 肌少症不可怕

【明報專訊】年老悄然來，肌肉漸流失，行動感吃力，跌倒復跌倒……百病纏身，是否令你意志消沉，甚至生無可戀？

老，是一個必修科。若沒有做好準備， 容易患上「沒有好好準備變老綜合徵」、「burnt out照顧者空巢症」、「young old身心危機症狀」；需要自身意志、體會、覺醒、積極，才可以慢慢應付，好好享受餘下的黃金歲月。

精神科專科醫生轉介一名病人，說：病人是一名長者，除有失眠及精神緊張之外，或許已患上「肌少症」。希望老人科專科評估跟進。

患輕度肌少症 意志消沉

眼前的鄭女士，若以肌少症的徵狀初步審視，不屬於嚴重級別。首先，鄭女士雖是elderly，但她只是66歲（比我還要少1歲），尚算年輕，屬young old。我相信young old的體魄要應付這個老人病，還有餘力。其次，經初步評估，包括手部握力及走路速度等，均顯示病情屬輕度。當然，若要確定病况，鄭女士需做電腦斷層檢查、量度骨質等。但我還未向鄭女士確認病情時，她已消極回應：「哎啊，醫生，我諗我無得醫！百病纏身，等死好過！」

為何病人心態如此消沉？我急忙解釋，雖然肌少症目前沒有特效藥根治，但臨牀治療例如疾病評估，有效藥物配以物理治療，加上注意均衡飲食，補充營養、鈣質、維他命D，以及攝取足夠日照，維持理想體重，培養運動習慣等，都有效延緩惡化。

我分享了五嫂的情况給她。五嫂兩年前發覺雙腳無力，迫於無奈要中止熱愛的行山活動。醫生診斷她雙腳乏力可能與肌少症有關，為應付這個問題，五嫂開始非常注重飲食與運動。阻力訓練是養肌關鍵，她每星期上2次健身課，主要做阻力訓練，如拉阻力帶、舉啞鈴等；平常還輔以不少帶氧運動，如踩健身單車、健走、深蹲式伸展等。至於飲食，五嫂更注意飲食均衡，尤其補充蛋白質，因為蛋白質是肌肉合成原料。不消1年工夫，五嫂高興宣布：「雙腳力量已完全恢復了！」所以，肌少症不是想像中可怕。

被迫提早退休 獨力照顧母親

「醫生，你有所不知，我情况不同，應付不了！」鄭女士說，她的問題不在於經濟。她雖獨身，但由於是退休公務員，每月享有長俸，而居所是自置，所以生活開支不是問題。她退休超過10年，因為當時患有嚴重眼疾，做手術也未能糾正，感到再難應付工作，便毅然提早退休。她不諱言退休前沒有做好心理準備，但當時母親有認知障礙症，便想着正好一心一意照顧她，才發現照顧者之職原來是這麼磨人。

她說一當起照顧者，便六親不認、全年無休，全天候照顧母親，但是母親病情絲毫未見好轉，更是每况愈下。母親性情大變，常責難和懷疑她，向她吐口水，甚至嘗試攻擊她。不過最難受是兩個妹妹的反應，不但沒有體諒獨力照顧母親的難處，還出言頂撞，竟然說「一切所謂犧牲，都是你咎由自取」！

媽媽離世，我不懂得哭

鄭女士獨力照顧母親7年後，終於同意將她送到安老院。不過這不代表照顧者之責可以甩掉，她仍風雨不改，每天到安老院探望母親，每日兩餐飯餸都由她親自餵食，精神寄託仍然在照顧母親上。但一個世紀疫症改變了一切，院舍不容家屬探視，隔着玻璃也看不見母親。

「我當時真不知怎樣辦？」鄭女士說，「我咬緊牙關每日留意疫情，當知道院舍爆發疫情，就知道『死梗』」！鄭女士母親結果成為香港第五波疫情的離世者。「我真的不懂反應。一切來得很快。由院舍告知：你媽媽『中咗』、已經送入北大嶼山醫院、你媽媽已離世，我都好像在看電視新聞般，不覺得與我有關。」

「所以媽媽離世，我沒有哭。我不懂得哭啊！」這刻的鄭女士，臉上卻有兩行淚水。

捨棄、覺醒、積極 享餘下歲月

她說這1年多，感覺身體急速變壞，對什麼事也提不起勁，晚間睡不着，日間沒精打采、胃口欠奉，說自己「了無生趣」。「單是失眠已經令我死了一大半，現在你又說我有肌少症，不如讓我等死！」鄭女士這樣要求。

鄭女士現下問題並不在於肌少症。她要面對的其實是「沒有好好準備變老綜合徵」、「burnt out照顧者空巢症」、「young old身心危機症狀」、「新冠防疫隔離後遺症」；不過，無論以上任何一項，相信藥物都不能簡單地應付，而是需要患者自身意志、體會、捨棄、覺醒、改觀、積極、投入，才可以慢慢應付過來，甚至是好好享受餘下的黃金歲月。

「變老」不是一個容易的課題，卻是一個必修科，因此愈早修煉愈好。不過，即使遲了也無妨，因為只要立定心意好好準備，變老是平常、是喜樂、是感恩。願祝大家癸卯年身心愉快、平安喜樂！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com