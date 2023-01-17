選購貼士：學睇裝備防水值耐磨度

鈦金屬最輕——露營用煮食用具主要有3種物料，分別是陽極鋁（左起）、搪瓷及鈦金屬，當中以鈦金屬最輕及耐用。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】戶外用品專門店The Overlander市場及推廣經理Sarah是露營迷，多次到日本、台灣露營，深深明白海外露營的吸引之處。裝備選擇方面，她說由於營友一般都會租車自駕，所以裝備重量未必是首要關注條件，反而需關心耐用及方便程度。她引述露營新手分享，帶了物料不夠紮實的帳幕上山過夜，結果半夜被吹爛，非常狼狽。Sarah說店舖內售賣的帳幕都是歐美出產的高階款式，例如MSR、Hilleberg等，部分型號帳幕有專人測試抗風能力，亦有廠商會列出技術指標，某程度上可反映產品的耐磨程度及防水效能，選購時可作參考。

防水值：露營帳幕、背囊、地墊使用的布料如聚酯纖維、尼龍、仿棉織物，本身並不防水，因此生產商會在布料上加入聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）等防水塗層，並會標示防水值。防水值以mm作為單位，例如1000mm，代表物料可承受1米靜水水深的壓力，逾1200mm的話基本上已可抵擋中至大雨。

耐磨度：採用化學纖維或尼龍材料生產的露營裝備，可在產品資料上找到D（denier）或T（polyester taffeta）值。簡單來說，前者代表同一長度下布料纖維的重量，後者則代表同一面積下紗線縱橫交織的密度，兩者數值愈高愈耐磨，但也愈重。不過，這些技術指標因未有相對的抗摩擦系數，只供參考。部分生產商為了在耐用與輕便上取得平衡，只會在容易磨損的部位使用耐磨布料。

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