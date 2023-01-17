進階玩法：超輕量「走營」 計劃行程須周全

營內較窄——超輕量設計的單人營內帳會比較收身及狹窄，雖然會犧牲睡眠舒適度，但換來日間長距離移動時可減輕負重。（The Overlander提供）

【明報專訊】除了海外露營，露營界另有一種稱為ultralight的超輕量進階玩法。The Overlander市場及推廣經理Sarah解釋，「一般人只會到較近的地方露營，例如步行時間在1小時以內，由於（步程）不算太長，所以容許揹較多裝備，就算一個60公升容量的背囊都應付到」。不過，有些露營人士則偏好走較長距離到「秘境」過夜，又或玩「走營」，即在數日行程內每天轉換露營地點，所以選用裝備時必須以輕為大前提。

極端基礎重量不超過4.5公斤

Ultralight在重量上有很多不同限制，最極端的是出發時的基礎重量（base weight，即背囊內除食物、飲料、燃氣等可消耗物品以外的裝備總重量）必須在4.5公斤以內，較寬鬆的則可在6.8公斤內。「Ultralight對裝備的要求好高，必須揀最輕最細而又一定耐用的物料，例如睡袋必定揀羽絨款式，因為可以壓縮到好細收藏，露營帳幕亦會選高階款式」。Sarah將手上的MSR Carbon Reflex 1（$4785）單人營遞給記者，全套帳幕連營骨只重660克，相比約$500的入門級單人營（2公斤）明顯輕得多。

輕巧裝備自然要「燒錢」，Sarah笑說玩ultralight的確要「課金」，但不代表有錢就懂得玩，「要將所有裝備放入一個容量較細的背囊已經不易，所以不能揹太多的水，途中必須確保有補給水源的地方，計劃行程時就要有充分準備及豐富行山經驗，並不是一味講輕」。

另外，ultralight難免犧牲舒適感。Sarah舉例帳幕要揀僅夠躺平睡覺的單人窄身營，三餐食乾糧或脫水食物，背囊亦要揀沒有背架系統及容量較細的輕身款式，因此背囊的重量都會集中在肩膊，還要長距離徒步，體力透支不少。其他非必要物品如摺合式枱櫈、藍牙喇叭等亦只能放棄。要玩ultralight，可能首先要學識「斷捨離」。

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