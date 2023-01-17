創意新據點：Park Royal 英國環保設計新勢力

【明報專訊】倫敦一向被視為創意首都之一，整個城巿有着不少設計社區。但近年冒起得最快的，該是較為偏遠、位於西北部的Park Royal設計區。本是工業區的Park Royal，隨着倫敦的城巿化發展，於2021年成為設計區，並於同年首次參與倫敦設計節，現已成為250多個創意工作室的據點。

工作室對外開放

Park Royal設計區有多個設計單位，在設計節期間有不少工作室對外開放，當中有很多有趣設計。如Regan Boyce的燈光裝置作品Capsule系列（A），結合平面幾何線條與樹枝結構，將天然與人工的元素合二為一。英籍尼日利亞設計師Yinka Ilori（B）則展出其七彩設計，能看到其古靈精怪的多款椅子。

環保設計亦是Park Royal設計區的主軸之一，如區內EX2 Project Space的Re-Made in Park Royal展覽，便集合了多個以環保及升級再造的作品。展內其中一個活動Absolute Beginners，便示範了製作車胎鞋底涼鞋及A4紙；Blast Studio（C）則將區內廢物與廚餘與菇菌給合成立體打印素材，製作出多款家品。

個人認為展區中最有趣的是具多年皮革經驗的Bill Amberg，展出與英國野化（Rewilding）Knepp Wilding地區合作的The Knepp Collection（D），用上當地自然放牧及死亡的動物皮革，結合剩餘木材來製作家品，走出純循環設計及升級再造的主流方向。

文：Dawn Hung