沙發薯：讓另一個自己成工作奴

【明報專訊】放完農曆年假後，又將是面對現實的時間，是時候再返工或返學。對於普遍打工仔來說，返工當然不是什麼享受，工作還好，那算是很有運氣；但更多不好運的，人工不好，工時過長，同事上司難頂，福利差，工作競爭大，壓力大……總離不開其中一樣。

所以也難怪，這兩三年，隨着COVID-19疫情開始後，網上的antiwork（反工作）運動愈來愈受歡迎，而且更得到美國媒體廣泛關注，走上主流。原本運動不過是在Reddit上的一個話題討論區（subreddit），話題都是圍繞無良僱主如何不人道地壓榨打工仔。

Antiwork運動在美國特別多人響應，大概全因美國的服務行業出名低人工沒保障。這運動讓大家重新反思資本社會的本質及工作的意義。當然，美國不止低收入的工難頂，科技界亦出名做死人，尤其為遊戲界寫程式、為荷李活做動畫特效的就特別差，在工作環境到工作量上都被詬病；近年已有很多負面新聞，更有人因此輕生。最近Elon Musk入主Twitter而爆出連串有關打工的新聞，就讓antiwork有更多關注，為有關「打工」的電視劇Severance製造出完美的切入點。

由Ben Stiller及Aoife McArdle執導的Severance上年在Apple TV+推出，大受好評，贏得世界各地劇評人封為2022年的最佳劇集。香港譯名譯得到位，名為《生活割離術》，因為故事的重點就是探討我們可否將「工作中的自己」與「現實生活中的自己」切割分離且共存。

腦部「割離手術」 讓員工投入工作

故事講述主角Mark是路曼工業的員工，每日到公司工作，踏進辦公室後，他就會自動忘記自己的「真正身分」，變成「工作中的自己」，只會專注投入地為公司工作。這個忘記過程是「割離手術」的後果——路曼工業為了讓員工專注工作及保護公司的知識財產，所以向員工推出腦部「割離手術」，在腦袋裏創造另一個自己，讓員工一返到公司就變身為「工作中的自己」，投入工作，忘記私事。

劇集引人入勝的地方就是這個既具哲學但又易投入的話題。一提起工作不快，安慰話離不開：「不過一份工啫！唔好咁上心啦！」不過，當你的工作佔據你生活過半以上的時間時，要不受它影響，又談何容易？「割離手術」似是個瘋狂概念，但實質上有其道理及想法，可以讓自己不再體會工作的消磨，又怎不會是好事？這想法亦有暗中回應馬克思主義的異化（alienation）概念。

一個肉體兩個自己，而且兩個自己都有自己的思考及存在感，共存幾乎是不可能，尤其是其中一個自己只是被製造出來去打工。同時，有人自願參與割離手術，但同時亦有人是被迫做手術，像女主角Helly，而故事就是圍繞她與主角Mark的「工作中的自己」如何嘗試與「現實生活中的自己」聯絡，追尋他們公司的背後動機。

可惜的是，Severance最終沒有想像中精彩，因為劇集很快成為那些典型故事：主角找尋邪惡公司真面目並要脫離他們魔掌的設定。不過，劇集依然值得一看，而且可堪稱為最蘋果的蘋果原創電視劇。不止其簡潔的設計美學很具有蘋果簡約風格、場景設計很有蘋果總部及任何蘋果專門店的影子，就連路曼工業也像是影射蘋果公司。●

文：陳Damon（chandamon.com）