●打四圈推介：搓麻將計分好幫手

【明報專訊】新年總會與親友打幾圈，不過家中未必有籌碼等道具幫忙計分，以下兩款手機Apps就幫到手，iPhone用家可下載「麻將計數機」，Android手機則可下載「麻雀計分 HK」，兩者都可以先設定打什麼類型的牌局（廣東牌、台灣牌等），再設定每一番計多少分。當開始牌局時，只需記錄贏家胡牌的番數，以及誰人出銃，便可以自動為玩家計分。●

麻將計分 HK（免費）

系統：Android

類型：工具

麻將計數機（免費）

系統：iOS

類型：工具

計番相機 一影即知

牌局規例複雜，台灣牌和廣東牌的計番方法非常不同。新手不懂得如何計番怎辦？iOS用家可以利用「麻雀AI小番－胡牌分析」，只需要將牌面用相機拍攝下來，系統便會立刻自動計算什麼牌叫胡、共多少番。雖然是收費App，但使用方法簡單，對於新手玩家來說也值得入手。

如果想找免費的計番App，Android的「食糊幾多番（麻雀新手專用）」同樣實用。用家需手動輸入牌面，之後便會自動計算出番數。另一款iOS的「台灣牌計番」，則可以為玩家計算出複雜的台灣牌番數。●

食糊幾多番（麻雀新手專用）（免費）

系統：Android

類型：工具

麻雀AI小番－

胡牌分析

系統：iOS

類型：工具

收費：$8

台灣牌計番（免費）

系統：iOS

類型：工具

鋤大弟鬥地主 隨時計分

除了開枱之外，大家在新年也可能會玩啤牌、天九等遊戲。iPhone專用的「開枱啦！遊戲分數計數機」就幫到手，大家可以設定鋤大弟、鬥地主、天九等遊戲，然後再利用手機幫忙計分，同樣方便大家隨時開局。●

開枱啦！遊戲分數計數機（免費）

系統：iOS

類型：工具

[E潮]