睇地圖搵資料 分享流動數據 抵玩雙待手機 外遊好幫手

不設閃光燈--機背採用3鏡頭設計，包括5000萬像素主鏡頭，配合微距鏡頭及景深鏡頭，但不設OIS防手震及閃光燈，不便晚間拍攝。（品牌提供）

【明報專訊】內地、澳門免隔離通關，加上外國紛紛重啟旅遊，香港人的外遊意欲可說推至高峰，有些人或許已計劃好新一年的旅行大計。去外地必不可少的當然是流動數據，很多人會入手漫遊數據卡，直接插入手機在當地上網。但手機要影相拍片，又要放上網呃like，又要分享數據給同行旅友，不足一天便花光電量。不妨多準備一部千多元的低價2卡/3卡雙待手機，既可用作後備應急，又能分享數據和儲存資料，粗用都無肉赤。

Samsung 5G入門機$1498

要選購外遊時用作分享數據的備用手機，最重要是留意電池容量及支援網絡。Samsung Galaxy A13 5G內置5000mAh大容量電池，且支援5G網絡，加上機價不足1500元，作為「流動數據分享專機」，相當稱職。雖然手機屬入門級，不過攝力相當不錯，機背3個鏡頭分別為5000萬像素主鏡頭，配合微距及景深鏡頭，日間拍攝風景、人像、食物也能勝任，惟不設OIS防手震及閃光燈，晚間拍攝就較為不便。

日間攝力有質素

人生路不熟，要頻頻睇手機找路線及查資料，Galaxy A13 5G設有6.5吋1600×720像素PLS LCD屏幕，支援90Hz刷新率，雖然解像度不高，但一般操作或睇片都不會有殘影。它內置八核心處理器，低配版本用上4GB RAM及64GB ROM，作為一部千餘元的手機來說，效能已十分不錯。Galaxy A13 5G支援3卡槽設計，除了雙卡雙待的雙SIM卡插槽，也設有最高支援1TB容量的microSD插槽，旅行前預先將當地所有相關資料全部放入手機都無問題。

Samsung Galaxy A13 5G規格

最高支援網絡：5G（3卡槽雙卡雙待）

屏幕：6.5吋1600×720解像度LCD、90Hz刷新率

處理器：MediaTek Dimensity 700八核心

內存容量：4GB RAM / 64GB ROM / 支援microSD（最高1TB）

電池容量：5000mAh

體積 / 重量：164.5×76.5×8.8mm / 195g

售價：$1498

網址：bit.ly/3CCesr8

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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