Redmi屏幕自調刷新率更省電

【明報專訊】想有5G網速且價錢便宜的手機，除了Samsung之外，亦可選擇由小米推出的Redmi 10 5G。手機同樣使用MediaTek Dimensity 700八核心處理器、5G雙卡雙待、5000mAh電量。它還支援18W有線快速充電，不用擔心電量問題。至於屏幕方面，使用了6.58吋2048×1080像素LCD，支援90Hz刷新率之餘，還能夠因應不同的使用情况變更刷新率，有效省電。

Redmi 10 5G機背上只有雙鏡頭，不過主鏡頭具有5000萬像素，配合景深鏡頭，無論是拍攝風景或人像都十分夠用；只是前置鏡頭只有500萬像素，自拍效果相對遜色。另外，手機內置4GB RAM及128GB ROM，同時可配合microSD插槽，多擴充512GB容量。

Redmi 10 5G規格

最高支援網絡：5G（3卡槽雙卡雙待）

屏幕：6.58吋2048×1080解像度LCD、90Hz刷新率

處理器：MediaTek Dimensity 700八核心

內存容量：4GB RAM / 128GB ROM / 支援microSD（最高512GB）

電池容量：5000mAh

體積 / 重量：163.99×76.09×8.9mm / 200g

售價：$1599

網址：bit.ly/3W1JxeD