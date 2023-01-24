e新品：Sennheiser型格助聽器 聽歌對話趕絕雜音

點止耳機咁簡單--Conversation Clear Plus外形上與一般的真無線耳機沒有太大分別，但其實它是助聽器。（品牌提供）

【明報專訊】坊間不少品牌都有推出真無線耳機，即使是專做貴價發燒耳機的音響品牌，推出真無線耳機時定價都會相對審慎，以開價$2000、$3000居多；不過，德國Sennheiser最近推出的「真無線耳機」Conversation Clear Plus，售價則高開$7499，究竟有什麼獨特賣點？

自動偵測場景 調節聲量

其實這款新產品只是掛着真無線耳機的皮，實際上是助聽器產品。不少人就算有需要使用助聽器，也可能因外形問題而卻步，而這一款外形看似真無線耳機，體積又細小的助聽器，相對容易令人接受。為了提升音質，廠方使用了Sonova晶片技術及自家開發的Automatic Scene Detection自動場景偵測功能，分析用家身處環境的噪音，以及和別人對話中的聲音，然後調節兩者的水平，將增強的聲量送到用家耳中。

和一般真無線耳機一樣，Conversation Clear Plus亦可播歌，也配置主動降噪功能。降噪功能除了可用作聽歌時去掉背景噪音之外，也能在與人面對面對話時，將背景噪音消去，更集中於對話當中。為了方便用家在不同場合使用，耳機設有3種情景模式，其中relax模式能讓用家自訂背景雜音進入耳機的聲量，而communication及streaming模式分別在通話或觀看串流影片時會自動轉換，為用家提供更好的聲效。

連續使用時間約9小時

用家要用盡它不同功能，可下載Conversation Clear Plus應用程式，內裏不但有步驟指南，同時也更方便因應不同環境調整收音效果及聲量。而電量方面，這款助聽器也與一般真無線耳機相若，連續使用時間約為9小時，配合充電盒能額外使用27小時，都算夠用。●

售價：$7499

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