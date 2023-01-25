活化蘇豪：農郊色調 另類中性工作服

【明報專訊】假如Red Hot是走較浮誇的性別路線，英國服飾品牌A State of Nature則走低調中性方向。Red Hot游擊藝廊位於倫敦市內Shaftesbury PLC發展的Soho Space，去年開始Soho推行Incubator Project企劃，以臨時店形式開設為期3個月的實驗空間。當中有不少有趣單位進駐，如以廢膠升級再造為主的Are You Mad、紀念英國過去百年年輕人文化的Museum of Youth Culture等。

低調而中性造型配搭

但當中最有趣的，是位於Red Hot游擊藝廊旁邊、贏得今季Incubator Project項目的A State of Nature，由主攻服裝的Barbara Fidler-Wieruszewska在2020年創立，丈夫Nick Eisa則主理皮革製品（A）。品牌工作室本以倫敦Hackney為基地，以農郊工作服飾為主打（B），與旁邊以紅色為主調及Queer文化為本的Red Hot相映成趣，A State of Nature服飾的中性定位亦與Red Hot相合。品牌以倫敦製作為定位，兩人均曾為Mayfair及Savile Row的品牌效力，定價則較相宜。產品以恤衫及皮革小物為主打，貼合低調而中性的造型配搭。

網址︰www.astateofnature.com

文：Dawn Hung