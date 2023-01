活化蘇豪：農郊色調 另類中性工作服

(A State of Nature提供)

【明報專訊】假如Red Hot是走較浮誇的性別路線,英國服飾品牌A State of Nature則走低調中性方向。Red Hot游擊藝廊位於倫敦市內Shaftesbury PLC發展的Soho Space,去年開始Soho推行Incubator Project企劃,以臨時店形式開設為期3個月的實驗空間。當中有不少有趣單位進駐,如以廢膠升級再造為主的Are You Mad、紀念英國過去百年年輕人文化的Museum of Youth Culture等。

低調而中性造型配搭

但當中最有趣的,是位於Red Hot游擊藝廊旁邊、贏得今季Incubator Project項目的A State of Nature,由主攻服裝的Barbara Fidler-Wieruszewska在2020年創立,丈夫Nick Eisa則主理皮革製品(A)。品牌工作室本以倫敦Hackney為基地,以農郊工作服飾為主打(B),與旁邊以紅色為主調及Queer文化為本的Red Hot相映成趣,A State of Nature服飾的中性定位亦與Red Hot相合。品牌以倫敦製作為定位,兩人均曾為Mayfair及Savile Row的品牌效力,定價則較相宜。產品以恤衫及皮革小物為主打,貼合低調而中性的造型配搭。

網址︰www.astateofnature.com

文:Dawn Hung