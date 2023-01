藝文青：等待3年的落日飛車

【明報專訊】兩星期前,台灣獨立樂團「落日飛車」來港表演,這演出筆者等了足足3年——2020年1月買票,本來4月在麥花臣場館看表演,但因為疫情一再延期;直到3年後,落日飛車在更大的九展Star Hall舉行音樂會。像筆者一樣3年來都沒有退票的觀眾,會以股市術語「strong hold(長揸)」形容自己。這3年間不知多少觀眾移民了,落日飛車也在2020年末發行新專輯《SOFT STORM 柔性風暴》,並在2021年憑專輯拿下台灣金曲獎最佳樂團獎。

以音樂風格分類,有人認為落日飛車屬於城市流行、靈魂樂、成人抒情搖滾等;比較直接形容歌曲感覺,可能是電子、復古、迷幻、浪漫等。筆者聽歌習慣留意歌詞多於旋律和編曲,但聽落日飛車的音樂時卻相反,他們主要以英文創作,歌詞簡單易明,其作品懾人魔力多來自樂曲,而筆者又特別喜歡其色士風演奏,總有畫龍點睛之效。

MV見昔日港片色彩

以樂團最受歡迎的歌曲My Jinji為例,歌曲主題是愛而不得,歌詞非常直白,「Oh don't leave me behind/Without you, I would cry/Cause only you my baby/Only you can conquer time」,不斷重複。音樂很精彩,在緩慢甚至顯得拖宕的鼓聲之上,樂團以節奏營造了時空停滯的感覺,電結他與管樂聲分別奏出旋律時,像人的靈魂對話,加上琴鍵和合成器的聲音使樂曲有種膨脹感,那種只能在特定的時刻下相愛或愛人的情緒更為突出。特別一提這首歌的MV,主唱國國形容為「90年代受香港影響的詭異愛情故事」,其突兀的綠幕特技、浮誇服裝、霓虹顏色、剪接上生硬的過渡方式等,令人聯想到昔日香港電影的怪奇浪漫,與歌曲意外相配。

今年又會有兩隊台灣獨立樂團——溫蒂漫步和deca joins分別在2月及4月來港演出,他們的音樂會門票同樣是一秒內售罄。在落日飛車音樂會現場所見,不少觀眾都非常年輕,總覺得聽台灣獨立音樂的香港青年有種獨特的氛圍,他們特別需要音樂會——透過與他人身處同一個現場,在共同聆聽的音樂中尋求理解,與音樂品味相同的聽眾一起,就能分享自己心底無法言說的憂鬱。這種情懷令筆者想起一名在連登討論區連載網絡小說的作家沈卓怡,她曾經以落日飛車和deca joins的歌曲串連小說情節,後來兩隊樂團在香港也愈來愈受歡迎。然而在落日飛車來港表演前,寫作6年的沈卓怡也宣布休息,不再定期發布小說作品了。

文:劉螢