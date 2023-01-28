獨特鏡像構圖 新作亮相 新進藝術家凝視眾神萬花筒

【明報專訊】每逢農曆新年期間，坊間不少刊物都會預測來年將會發生什麼事。收藏界中也議論紛紛，探討來年市場流行什麼風格的作品？哪些藝術家會走紅？收藏版記者並非先知，不過也試試發掘一些年輕、有才華，準備在新一個年度大展拳腳的藝術家。新進藝術家唐子良，即將在中環大館的Ora-Ora畫廊空間，展示一批交匯東西方哲學、神學和神話的作品。

唐子良（Joseph Tong）是近來於大中華區和韓國受追捧的駐柏林藝術家。他將在3月於中環大館Ora-Ora畫廊空間展出一批首次亮相的新作，展覽以Ex Materia - The Primacy of Being為題，與巴塞爾藝術展香港展會同期舉行。

國際群展刺激靈感

每年3月香港藝壇都很熱鬧，有連串精彩的藝術活動。今年隨着防疫限制放寬，本港和外國的交流逐漸恢復，藝壇預料會有更多藝術愛好者、商人和作品登陸本港。選擇在這時候「出招」，相信唐子良必定信心十足。最近記者和他做訪問，發現他的Ex Materia系列殊不簡單，內含深奧的宗教哲理思想。

唐子良在去年參加了一個國際群展，一鳴驚人。「2022年最難忘的藝術成就，是受邀請參加一個中國和巴西新藝術的群展。展覽為新文化聯繫和創意提供一個對話平台，讓中國和巴西的當代藝術匯聚。」對藝術家來說，豐富的遊歷和人生經驗都是刺激創作的燃料。中國著名藝術家吳冠中和張大千也曾出國遊歷，引爆創作靈感，自此繪下不少重磅作品。

「那個展覽為期1年，在巴西不同地方展出，包括里約熱內盧和聖保羅的博物館和文化機構。」展出不但豐富了唐子良的見識，也提升了他在藝壇的江湖地位。「我有機會與其他著名和新興的中國藝術家一起參展，是次在拉丁美洲展出的經驗，也為我提供機會，在新興多元文化中展示我的創意。」

2022年，他將不少心思放在一個名為Ex Materia的系列上，自言是其中一個最喜歡的創作系列，「在2021年開始構思，探討宗教、神話和哲學主題。2022年我進一步擴展這系列的作品」。他解釋，這批作品建構出動態的視覺敘事，靈感來自他在自然世界中發現的「對稱之美」。「我把作品透過多個面板呈現，形成獨特的、鏡像的構圖結構，圖案千變萬化。」他說面板可排列成多種配置，產生不同敘事和視覺效果，作品生命因而能夠不斷延續下去。

近看遠觀變化多端

記者細心觀察其作品，發現有很大的解讀空間。不同的宗教和文化背景，會有不同的理解。如果從基督教的角度切入，可能會看到上帝創世的景象，世界萬物逐步形成；如果從佛教角度切入，可能會看到世界的無常和變化；如果有科學背景，則可能看見超聲波或電腦掃描的畫面。作品的用色層次豐富，微細的漸變令圖案畫面格外立體，靠近和離遠觀看都有不同效果。當眼球不斷在作品之中游走，還可能產生動態的錯覺。記者覺得他的創作是由意念和宗教哲學出發，把內心的景象用畫筆繪畫下來，並非以技巧和理論作切入。面板的自由排列構思更是高明，令意象不斷演化下去、生生不息。

唐子良也「預測」自己在今年的大計和發展方向。「2023年將會是激動人心的一年！恰逢3月香港舉辦巴塞爾藝術展，我會在香港舉辦首場個展，這絕對是一種回家的感覺，我期待在展會上展示新作！」Ora-Ora的聯合創辦人及行政總裁梁徐錦熹說，第一次欣賞唐子良的作品時，就已希望跟對方合作：「他強烈的求知慾，強大的藝術魄力和豐富的美學想像力，令我們一拍即合。」

儼如動態視覺編年史

唐子良將會在今次展覽中，展示他的Ex Materia和Ex Materia（Transfiguration）系列中的一批新作。受到原始神學和原始神話的啟發，系列作品有如一部動態的視覺編年史，描繪出類似地貌的圖像，以鏡像構圖方法組織起來，形成萬花筒般的圖案和系統。這批作品可說是利用神秘、原始和世俗的混合表達方式，通過精心創作的直覺表達。他以往的作品也很出色，例如Atlas Obscura（The Dictaean Cave）（2019）系列研究洞穴主題，這主題同樣在哲學、神話和神學中普遍存在。他使用超自然領域的敘事，引用柏拉圖在《理想國》中提到的〈地穴寓言〉，反思信仰與知識的本質，旨在詮釋人類的感知、意識形態、幻覺、觀點、無知和感官表象。

唐子良：Ex Materia - The Primacy of Being

網址：josephtong.de

ora-ora.com

文：呂一心

編輯：朱建勳

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