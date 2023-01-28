虛擬新世界：區塊鏈票務 未來大潮流

【明報專訊】鄒：鄒健宏 蔡：蔡永中

鄒：蔡兄，無記錯的話，你好似是張敬軒忠粉，上個月「軒公」感染了COVID-19致演唱會被迫腰斬，你有沒有受影響？

蔡：有啊，辛辛苦苦撲到12月31日那場門券，一心以為可以同太太有個難忘的倒數跨年節目，結果泡湯了……

門票可永久保存 遺失被盜風險低

鄒：主辦機構已宣布6月補辦取消的場次，到時補番數啦。不過記得keep好張票，萬一遺失就大件事！

蔡：放心，呢方面我好有「經驗」，事關太太是周杰倫粉絲，2019年周董演唱會又因為疫情等原因一再延期，早前落實今年5月復辦，當時兩張門票都一直好好收藏起來。但我有朋友知道復辦消息後嚇至「標冷汗」，因他遺失了為女友購買的門票。

鄒：你朋友除了運氣不好，也怪事情發生在紙張門票仍然主導的年代。以區塊鏈為基礎的電子門票勢必成為未來主流，說的並不是簡單及容易仿製的二維碼門票，而是擁有NFT獨一無二的特性，儲存於區塊鏈／個人加密錢包的數碼資產，遺失、被盜、損壞的機會極低，而且可重複使用，甚至成為具收藏價值的紀念品作永久保存。

蔡：對，NFT門票已被視為進入Web 3.0年代的門檻，帶給市場高透明度及提升價值的機會。其實這個NFT門票潮流，是從何時開始？

鄒：大概是2022年8月底，全球最大票務公司Ticketmaster宣布和區塊鏈公司Dapper Labs合作，推出一種全新的票務模式。活動組織者可以通過NFT增強與粉絲的互動體驗。在Ticketmaster上銷售門票的機構，可以在活動之前、期間和之後發行NFT。迄今為止，已經鑄造了超過500萬個相關NFT。對於機構而言，這嶄新的票務模式，不單提升品牌價值，同時獲得更多客戶數據及接觸其支持者的機會；參與活動的粉絲則能夠通過收藏門票，獲得持續的參與活動機會甚至提升價值，可謂一舉數得。

蔡：你說在活動之前、期間和之後發行NFT，有沒有具體例子可以分享？

環球影城搞NFT尋寶

鄒：以每年有數以十萬計參加者的美國加州Coachella音樂節為例，去年4月舉行前發布及售出10個NFT，並提供10個音樂節的「終身通行證」，由此產生150萬美元的額外銷售額。這次音樂節開啟了會員訂閱的新商業模式，當中的門票不單擁有會員資格，更可作為藝術品收藏，可以說成為「功能收藏品」。

至於活動期間票務的例子，每年有超過1000萬遊客到訪的環球影城（Universal Studio）便做得有聲有色。它向遊客提供參與整個主題樂園尋寶遊戲的機會，尋找具有未來實用功能的免費NFT，開啟新形式的遊戲化和活動參與模式，更可讓遊客現場創作「超級粉絲專用代幣」，帶來全新的NFT體驗。

蔡：活動後的票務又有什麼例子？

鄒：擁有超過14億美元票房的電影Top Gun: Maverick，向全美國的影迷頒發數碼收藏品，以紀念他們出席及觀看電影，同時解鎖Top Gun電影宇宙中的一系列數碼物品。Top Gun通過活動後的獎勵及促銷方法重新定位，甚至提升層次，相信這種獎勵和收藏策略能大大提高影迷的忠誠度和未來的出席率。

蔡：明白，如果周董演唱會遲幾年才辦，我朋友就不用愁了。

鄒：建議你朋友試試找主辦單位幫忙，看看能否補發或作特別安排，但如果是黃牛飛就愛莫能助了。

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中