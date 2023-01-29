【明報專訊】今期電影周，多篇影評影話，皆因話題電影一部接一部。不少故事情節扣連社會大動脈，引發共鳴，甚或電影中的真實與現實互涉，引發反思。喜歡的都不吝比大聲更大聲地說喜歡，不喜歡的漸漸也覺得不要隱藏了。其中由張婉婷導演，記錄英華女校搬校的《給十九歲的我》，在只聞樓梯響多時後終迎來公映日，卻在此前於網上引發了一場關於紀錄片倫理的討論。早前於校內放映後已率先寫了觀後感的校友呂晞頌，於是將《給》片放回紀錄片的發展歷程去作技巧分析，並指出觀眾因與導演一輩代溝「出戲」因而反思，其實也是作品的一部分。

《窄路微塵》中飾演清潔工的張繼聰得到不少掌聲，最後一幕更感動了不少人。現實裏的清潔工和保安很多近日有人工加，但仍壓不下「收入仍低過攞綜援」的質疑。他人的工資為何這樣低一般不會引人入勝，但記者多問一句，卻發現原來機制比起世界其他發達或發展中國家都要不透明。於是，我又想起程展緯，我知道，港鐵外判合約清潔工仍未如他所願，與食環署的外判清潔工看齊。他呢，仍在努力想帶觀眾散場後仍能入「戲」，特地剪了一條trailer，恭賀新禧。

暫時未聞有AI威脅取代清潔工的消息，但原來去年已有AI悄悄埋位寫真新聞稿，到最近被網民揭發錯漏百出，要人類包底改錯。前瞻此一發展趨勢，不單記者，讀者亦堪憂。好簡單，AI不似人類，不懂共情，你估會發展出一套怎樣的新聞價值觀？他會怎樣決定讀者需要知道什麼？公眾利益是什麼？譬如，AI能否完全理解家庭團聚？

幾十年來為弱勢爭取發聲、見露宿者就當見到耶穌的甘浩望神父，新聞中又見他絕食。讀着今期班的訪問文章，AI可會感受到他的慈悲，又或理解其不能接受非自願家庭分隔的堅執？而他說，他也要「移民」了。最後一提，今期開新欄目「去埋呢度先」，由推廣散步的城市學者黃宇軒主理。當你到了最迫切的地步最後還要去看一眼的香港，在哪兒？他想知道這個。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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