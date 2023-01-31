東奧成催化劑 場上型格馳騁 花式滑板女團 愈踩愈強

新手必學——豚跳（Ollie）是滑板基礎動作之一，即用雙腳帶板起跳，這是新手的「樽頸位」，往上跳的同時後腳發力點板使滑板彈離地面，前腳再刷平板面讓滑板呈水平滯空，然後落地。（朱安妮攝）

挑戰自己——陳穎珊指很多人看別人玩滑板，覺得不易駕馭，而事實上，親身落場玩的確更難，由上板、滑行到做出花式，背後要花上很多努力與時間，在跌跌撞撞的過程中，最需要的是堅持和膽量。（朱安妮攝）

【明報專訊】上板，滑行，帶板跳起，上杆再平穩落地，隨着13歲日本女孩西矢椛在奧運賽場上一鳴驚人，摘下女子街式滑板金牌，世界對這項充滿街頭文化味道的運動多了關注。滑板早已成為「有型」、「自由」的代名詞，悄然發展起來的女子滑板亦嶄露頭角，一塊滑板，加上堅持，讓新一代「板女」飛躍追夢。

一場東京奧運滑板比賽，擦亮了大眾的眼睛，年輕女子選手立時成為全球焦點，更捲起一陣滑板浪潮。10年前，香港有一班女子滑板愛好者，想為這個小圈子撐起一片天。香港女子滑板團體Girls Can Skate（下稱GCS）於2012年創立，為志同道合的板女提供一個學習與交流的平台，讓她們能聚在一起踩板，不論職業、年齡、實力如何，大家互相分享經驗。

10年前板場不多 上網睇片自學

過往要學滑板並不容易，GCS核心成員之一陳穎珊（Panda）透過朋友認識這項運動，「心思思」下，由當時最流行用作代步的魚仔板開始，一直踩至現在的花式滑板，已有10年「板齡」。她表示，初時在港踩板的板女屈指可數，滑板場亦不多，自己都是上網睇片自學，或是在板場內由其他資深板仔指點一二。正因為自身經歷，GCS希望為那些不知從何開始的女生，提供一個可以交流和嘗試的地方，「以前有幸得到VANS贊助，提供固定場地讓大家每周可以有一晚相聚踩板，而有興趣的女仔可以隨時上來借板嘗試」。

可一直秉持佛系的GCS終究迎來了一次轉捩點，意料之外的COVID-19，令成員聚會次數大減，但眾人有空仍參與各類滑板活動，如滑板展、滑板店活動等，趁機相聚，當然亦歡迎更多新一代板女加入。隨着東奧帶來的改變，Panda樂見愈來愈多人願意參與其中，亦留意到現在多了不少女性參加比賽，她們都變得更大膽、更有拼勁，現在與以前的比賽冠軍相比，可能level相差很大。她笑着回憶起數年前參加比賽的狀况，「我與另一個女仔是成年組，全組只有兩個人，不是冠軍，便是亞軍，現在最起碼都能湊夠一隻手掌（參賽人數）的數字」。她相信現時競爭增加，大家都願意放膽嘗試爭取更大的發展空間，切磋之下亦令彼此實力共同提升。

興趣變職業 備戰亞運

去年香港滾軸運動總會重新舉辦滑板比賽，就如東奧滑板項目一樣，分為男、女子組街式和公園賽，從中選出有潛質的滑板手加入集訓隊，成為香港代表。同是GCS成員的呂伊婷決定將興趣化為職業，持滑板教練證的她轉型為全職滑板教練，她除了教導學員，自己亦積極備戰今年的杭州亞運。現時她堅持逢周二及周五早上練習，周三健身保持體能，向亞運夢進發。26歲的伊婷「板齡」已有10年，少年時因協青社活動而接觸滑板，在跌跌撞撞中摸索出一條屬於自己的道路，她最愛滑板的自由自在，但由興趣變成真正的滑板運動員並不簡單，「滑板其實是一個挑戰自我的運動，看似好容易，但背後花了很多時間練習，是非常需要堅持的」。這些年來伊婷完成一個又一個的花式動作，獲取好成績之餘，也為自己帶來成功感和自信。

沒有特定程式 最緊要開心

滑板場上看見板仔板女自由馳騁的身影，帶板跳起，豚跳（Ollie）等動作輕而易舉，臉上自然地揚起笑容。Panda說：「最重要還是玩得開心，享受其中，事實上踩板並沒有一個formula，是非常具個人特色的。」在同一板場上，不論是男或女，大家總會給予對方鼓勵和協助，「Girls Can Skate就是想告訴大家，任何人都能夠踩滑板」。

查詢：IG＠girlscanskategcs

文：陳真紀

編輯：朱建勳

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