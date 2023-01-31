知多啲：室內街式碗池場 特設女子班

【明報專訊】依仗奧運成功入屋的滑板運動吸引到不少人躍躍欲試。去年10月，SeedSkate捷斯香港滑板登陸荃灣南豐紗廠5樓。擁有2萬呎面積、號稱全港最大室內滑板場的SeedSkate，不論是新手，還是經驗豐富的板仔、板女都可以在這裏切磋學習。滑板場由業內知名設計品牌California Skateparks設計，包括以混凝土打造的街式及碗池滑板場，設有多種不同設計的障礙物，適合不同程度的滑板手挑戰；以及以木板打造的兒童場，由於木製地板較有彈性，摔倒時能起一定緩衝作用。

教練：女仔學踩板易上手

本地滑板運動經多年發展，近年有不少專為不同人士而設的滑板課程，SeedSkate亦特別開設女子班「Skate with Ladies」，逢周四開班，讓女士能聚在一起愉快學習，享受踩板的樂趣。擁有10年板齡的教練Bryan Lau指，以前的女性流行踩長板，通常會在板上做一些跳舞的花式，而近年則因為奧運而多了接觸花式滑板。可能普遍女性會認為花式滑板不易學，但Bryan反而指女性上手更易，「女生在學習上通常較仔細和專注，願意花較長時間熟習每一個動作」。所以他們在教學時亦會由淺入深，從最簡單的動作開始，告知身體需要留意的地方，如何安放重心等，讓她們能首先熟習基本功，減低受傷風險。他續指女性身體肌肉較柔軟，相比男性不太容易拉傷。

Bryan認為女仔踩板最重要的還是「敢唔敢去試」，「很多女生未必能有朋友一起踩滑板，那便需要踏出第一步嘗試自己一個人踩和練習」。他亦分享學習滑板的關鍵是不要害怕跌倒和堅持，「無論大人細路都不要覺得自己『不行』，因為根本還未開始嘗試，不試又如何知道自己能否成功」。

宜穿薄底鞋 佩戴合適護具

既然想成為一個馳騁街場的板女，第一步當然是找一塊適合自己的滑板，Bryan指普遍香港女性體型較小，建議她們選擇一些7.75吋的滑板，以及一對適合踩板的運動鞋，「例如鞋底較薄的運動鞋，穿著厚底鞋來踩板會難以感受板面和站不穩」，市面上亦不乏專門設計的滑板鞋，款式繁多，適合愛美的女士選擇。此外，害怕受傷的話記得佩戴合適的護具，如頭盔、護肘、護膝及護腕，可作緩衝卸力，減低受傷風險。

■SeedSkate捷斯香港滑板

開放時間︰周一至六上午9:00至晚上10:00；周日上午9:00至晚上7:00

地址︰荃灣白田壩街45號南豐紗廠5樓

查詢︰2258 0400

價錢︰女子班$800/2位（1堂2小時）