生命地平線突破框架 看到不一樣風景

天空畫廊——追求的不止是日落日出、月圓月缺、藍天白雲的詩情畫意，還懂得欣賞雲層雲海的佈陣——啊，還有地平線——萬物一切協力構成的天空畫廊！（作者提供）

【明報專訊】如果不回望過去的經歷，如何坦誠展望新一年？

很多人會數算成就了什麼事情來量度過去的得失。「數白欖」式列出完成了的事、賺了多少錢，不是不重要，卻是忽略了更重要的焦點。

借用電影《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）中的一段對話，史提芬史匹堡憶述少年時遇到最偉大電影導演John Ford的5分鐘會面。

Ford問：「孩子，你有多認識藝術？」

戲中的主角少年森美（史匹堡）說：「我非常喜歡你的電影。」

Ford：「不。藝術！看到那邊掛着的那幅畫嗎？」

少年：「是的，我看到。」

Ford：「走過去。裏面有什麼？描述出來。」

少年開始把細節逐一說出來：「有兩個人騎在馬背上，他們在找什麼東西，也許他們在偵察……」

Ford：「不！地平線（horizon）在哪裏？」

少年：「地平線？在底部。」

Ford：「沒錯。到這幅畫這兒來，怎樣？」

少年又描述起來：「這兒有5個牛仔，他們可能是印第安人……」

Ford不耐煩起來，大喊：「不，不，不，不，不！該死的地平線在哪裏？」

少年：「在畫的頂部。」

然後Ford說：「記住：當地平線在底部，會很有趣；當地平線在頂部，會很有趣；當地平線在中間，就無聊死了！」

少年眼睛發亮，開竅了，因為他從這一刻起，看見地平線，視野再也不一樣，因為他認識的不是電影，而是藝術。

地平線位置 影響視覺、感觀和內涵

地平線放在哪裏，影響視覺、感觀和內涵，差之毫釐，謬以千里。這可不止是從畫作或攝影技術呈現出來的視野和深度，而是看自己生命時，是否只留意表面的人事物，忽略了地平線的藝術？我們會把地平線放在有意思的位置，還是無聊死的局限裏？

我的「地平線」是用「個人成長」來看過去的遭遇，畫面便不一樣：挫折變成錘煉，生病成為一個旅程，展望未來也離不開訂立個人進步的目標。我經常問：我要在這經歷裏學習什麼？在哪裏需作出改變？哪方面要有長進？離目標多遠？

有趣的是，一個人的成長往往比認知行先一步，我們總是走在改變了的自己的後面，需刻意與從前的自己比較，才可認識究竟有沒有長高了、長進了、成熟了，變得更有智慧、有愛心或我們希望培養出來的質素。

大使命非停留於大遠見

我沒有寫新年願望、新年決心的習慣，但我會有新年禱告。記得2年前，我有好幾個月深深感覺到上帝忘記了我，那是很可怕的感覺！當然我知道信實的上帝對每個相信祂的人不離不棄，但這個持續了近1年的感覺卻非同小可。我要尋求創造者藉此要我學習什麼？這是怎樣的功課？

我逐漸領悟到大使命並非停留於大遠見、宏大願景、特大任務，而是每天生活裏的點滴關愛、細水長流的使命感。例如若遇見有人餓了，給他吃；渴了，給他喝；作客旅的，留他住；赤身露體，給他穿；病了，看顧他；在監裏，來看他。於是，我的禱告改變起來，祈求每天遇見一個我可給予安慰、鼓勵或陪伴的人，那便是被神呼召的喜樂。

當地平線從框架的中間轉移到底部或頂部，不同的視野帶來微妙的變化。我對人的好奇心蘇醒起來，很想聽初相識的人的故事，進入他們的掙扎。耐性、仁慈和寬容漸漸增強了，這些都是我一直希望培養的質素。

偶遇一名剛畢業的年輕人，他說留在家裏創作音樂，多聊幾句便聽得出他沒有工作，所謂創作音樂只是躺平。我一向關心一直呆在家裏的人的身心健康和個人成長問題，遂鼓勵他到一家美國咖啡店或國際酒店工作，學習團隊精神、服務顧客、待人處事。他說小時候開始出現精神健康問題，我有點驚訝只認識了10分鐘的他便如此直白。我給他介紹一個很好的精神科醫生，也鼓勵他以part-time形式學習融入社會。過了兩天他去面試，再過幾天便去見醫生，一直持續到現在。

那是分辨到地平線的藝術後的第一個作品。

有一個見過兩次面的朋友，情緒低落，找我說心事。我有點錯愕，因為很少人會把我和說心事聯繫起來。我給她一些安慰，也鼓勵她看醫生幫助焦慮症。每次她問診後，我都會跟她分析醫生的觀點和藥物的使用，還有探討她需改變生活習慣和思維的問題。

我對精神科醫生的看法是，藥物的確可以紓緩情緒，情緒病有來自腦行為醫學的因由，吃藥是沒有問題的，不過這只能幫助整體問題的三分之一（大部分精神科醫生會對這評價感到不爽）。

第二個三分之一來自自己調校生活習慣和飲食，尤其是作息、運動和健康飲食，不靠壞習慣如煙酒賭毒來應付壓力和失落。第三個三分之一是調適某些令自己焦慮躁鬱的觀念和價值觀，學習改變自我中心和令人反感的行徑，以改善溝通和社交生活。

第二及第三個三分之一都需要靠自己決心改變，最好有家人和朋友的同行和支持，臨牀心理學家、心理輔導員、運動教練、營養師等專業人士亦可提供學習的方法。情緒藥物（第一個三分之一）對情緒的紓緩和睡眠的幫助，可讓當事人回復一點動力，以學習調適生活習慣及思維上的改變，逐步達到不用藥物的幫助。

懂得欣賞地平線的藝術，我對精神健康多了一份認知，也提升身邊的人對精神健康和身體健康同等重要的重視。

心境變寧靜 更有耐性

我在外地待了近兩年，拿不準自己改變和成長了多少，半年前回到香港，可以比較在相同的處境或人事物的互動下，我在哪方面長進了。

明顯的進步是看到自己的情緒管理和耐性好多了，而其他人相對變得易怒和不耐煩。我經常暗忖：「怎麼我的火氣收斂了？怎麼這些朋友情緒起伏厲害了？」

另外，我經常覺得餐館的食物很鹹，過了1個月才醒覺是味覺發生了微妙的變化。同一道菜，我問同桌的人覺不覺得很鹹，他們說很正常。我想，在台灣吃得健康，當地朋友注重新鮮有機的食材，更講究不用放太多調味料以突顯原汁原味，我的味覺亦在不知不覺中變得敏感起來。

還有心境變得寧靜，可以用心靈體驗大自然、欣賞文化藝術，減少了從前的躁動、restless，幫助別人處理衝突和學習管理自己遂變得事半功倍。追求的不止是日落日出、月圓月缺、藍天白雲的詩情畫意，還懂得欣賞雲層雲海的佈陣——啊，還有地平線——萬物一切協力構成的天空畫廊！

原點vs.螺旋

回到原點，可發現究竟過去一兩年自己是原地踏步，還是成長了。看似繞了一圈，原來是一個螺旋——沒有回到從前的原點，而是向上旋轉到更高點，地平線又昇華了！

這是有趣的地平線藝術，突破狹隘的框架和視野，帶領生命的學習和成長。

如何訂立新年新目標？先從你的地平線出發。

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■Profile

何靜瑩（Ada Ho），互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，亦是企業教練，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓。美國喬治城大學外交學院學士，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。出版多部有關管理和領導書籍，包括《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：梁小玲

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