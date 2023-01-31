News：八旬花婆婆 鑊上生花

【明報專訊】不一定是年輕人，無論大家是什麼年齡也可以追夢，訂立新目標。年輕時在旺角花墟賣花養活家人的「花婆婆」，到80歲才開始她的畫家生涯，最近更舉行「與花共舞」個人作品展。

上環13a New Street Art Gallery聯同stain+咖啡店展出花婆婆逾30幅作品，部分充滿濃厚新年氣氛，以招財貓、人和最高辨認度的花花作品作為主軸。花婆婆除了以前賣花為生，本身也很喜歡花，她靠着極高天分自學畫畫，也因為對花的熟悉而讓她的作品活靈活現。她表示要用餘下時間去多謝花，藝術正正是她答謝花的禮物。

花婆婆的作品令人想起曾灶財和草間彌生。她像曾灶財般在牆壁、地下，以極具個人風格的創作塗鴉，也像草間彌生般自創畫風，無師自通地在作品上描繪相同的事物。她的創作媒介不僅限於平面或畫布，更喜歡把作品繪畫在日常用品上，當中大多是被人棄於垃圾站的物品，例如煮飯用的平底鑊、出外旅行會用到的行李箱、小孩子洗澡時的經典玩伴黃色塑膠鴨子等。繽紛生動的配色和個人獨特畫風糅合在平平無奇的生活家品上，變成一道道熟悉又新奇的風景。由賣花到畫花，花婆婆換個角度讓被人拋棄和忽視的物品重現光芒，讓藝術在生活中綻放色彩。

■「與花共舞」花婆婆個人作品展覽

日期：即日至2月12日（周一休館）

時間：中午12:00至晚上7:00

地址：

13a New Street Art Gallery

（上環新街13號A地下）

stain+

（上環太平山街2至4號A舖）

整理：張曉冬