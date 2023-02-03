沙發薯：新春「循例」電視特備節目

【明報專訊】香港電視觀眾沒有觀看《春晚》那種節目的傳統，「年卅晚」是吃團年飯，有的飯後一家大細逛花市，但相信更多是各自找節目，大有大玩，細有細玩。香港人過節，基本上與電視沒有什麼關係。

據說很久很久以前，無線翡翠台的農曆新年重頭節目是播映日本的《紅白歌唱大賽》，它在那個時代也可以說是潮流節目（對後來港式紅館音樂會的舞台設計、伴歌伴舞的安排，相信影響深遠），節目同時面向不同年齡的觀眾，收「一家大細都啱睇」的效果。曾幾何時，這樣的外購節目已經可以令觀眾有滿足感。至於午間電視台「柴娃娃」式賀年現場直播節目，則很大程度上是大家拜年的時候開着電視機，誰都不會太注意熒光幕的畫面。它的作用是只求有點賀年歌曲（「年又過年……」之類）作為背景，令大家拜年的時間打發過去。如此這般，拜年時人人七嘴八舌，說三道四，直到有人表示是時候到另一戶拜年，活動暫告一個段落。在某個意義上，新春期間，電視機只是一部普通的家庭電器，並非焦點所在；新年的家庭娛樂活動在麻將枱上、電影院裏（所謂的賀歲片），或到海外旅遊的時候發生，電視沒有什麼角色。

在部分電視觀眾眼中，農曆新年期間電視台最常播放的是「罐頭」節目或環節——事先製作好的項目，由一般節目到新聞專題都有，總之就是事前做好，但在選題上卻要有應節的效果。「罐頭」節目或環節本身是有點自相矛盾的，它們既要應節，回應農曆新年這個主題（因此就不能太過脫節），不過同時又可因應具體需要（例如當日沒有什麼大新聞），臨時再決定是初一還是初二、三播放。它們要既有時間性，而同時又不是完全貼近當日的實際狀况。「罐頭」者，除事先製作之外，還因為可到時加加減減，可用也可不用，方便之至。

「罐頭」製作 內容反反覆覆

香港觀眾對於這些「罐頭」製作，向來沒有什麼強烈反應。他們的態度很簡單：「預咗！」又正如前面所講，在農曆新年期間，基本上焦點並非放在電視之上，所以有沒有特備節目，大家也不會在意。而近年電視台的製作亦不斷重複，新年前後就是所謂的「開運」節目，它們不會沒有收視，但同樣也不會有很多觀眾。那些師傅來來去去都是「三幅被」，很少會力排眾議，單獨一人指出大家意想不到的劫數或好運，預告一個其他人無法想像的局面。只要觀眾有留意那批師傅在其他媒體的言論，未到年尾亦已知道他們有何預測。是好是壞，根本毋須等待電視台播放節目。再者，真的很重視來年運程的觀眾，相信早就閱讀各師傅出版的兔年運程，並且反覆跟不同的預測比較，甚至已找到「高人」指點迷津。他們豈會等到一年的最後一兩個星期，仍要擔心如何為自己在新的一年趨吉避凶呢？

在某個意義上，「罐頭」就是「循例」做點應節的東西，「做咗都無人知，但唔做就會成為話題，畀人話」。如是者，年年如此，久而久之，已經成為一種格式，內容反反覆覆，主持人每年都問相同的問題，師傅們提供頗為標準的答案。如果節目有所變化，就是加入了幾張新面孔。不過，新面孔卻不等於有新的理論、說法。大家都是很「循例」地過了一個新年。

文：趙東尼

[文化力場]