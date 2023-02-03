入門攻略 眈天望地有驚喜 城市觀鳥邂逅「裁縫」小葵花

長尾縫葉鶯--長尾縫葉鶯是「巧手」裁縫，會以喙為針，蜘蛛絲或植物纖維為線，將葉子縫合，再在內裏築巢。想尋找嬌小玲瓏的牠們，可以認住牠頭頂的橙色羽毛及平板而高音叫聲！圖攝於龍虎山。（黃志東攝）

小葵花鳳頭鸚鵡--屬「極度瀕危」物種的小葵花鳳頭鸚鵡，全身白色，頭上有醒目的黃色羽冠。牠們主要棲息於香港島，記者在龍虎山遇見牠們成群出沒，叫聲嘈吵，令樹林變得好不熱鬧。（黃志東攝）

夜鷺--有企鵝站在樹上？雖然牠們的外形與企鵝有幾分相似，但別誤會了，牠們是會飛的夜鷺。這種中型鷺鳥愛吃魚，常在水邊出沒，訪問當天就有一群夜鷺聚集在九龍公園水池旁的大樹上。（黃志東攝）

【明報專訊】在郊外，你總會看見觀鳥者背着大袋裝備，再配上那支「長炮」相機在山林間游走。這一身「重裝備」， 讓不少人把觀鳥聯想到「辛苦」兩字， 嚇退了觀鳥興致。

觀鳥達人余暢恒說：「觀鳥並不是很難，只要肯花時間、肯落街，每個人都做得到！」甚至毋須走到郊外，市區附近也有不少雀鳥等你發掘，常見如麻雀也有其可愛之處，眼耳兼用更可找到極度瀕危的小葵花鳳頭鸚鵡。學懂觀鳥新手攻略，你和我也可以做個輕鬆觀鳥達人。

9月至翌年5月 香港最佳觀鳥季

香港「麻雀雖小」，但錄得的野生雀鳥逾550種，其中大多數的是春、秋季過境遷徙鳥和冬候鳥，後者顧名思義是秋季飛到香港過冬，到了春季（3至5月）就會離開；而較少數的是全年可見的留鳥。龍虎山環境教育中心高級主任杜振南（Hugo）指，9月至翌年5月是香港最佳的觀鳥季節。去戶外活動，一般都會等待天晴才起行，但Hugo表示觀鳥不一定要好天氣，只要不是大雨，也適合觀鳥，「有時毛毛雨和陰天反而會幸運遇上候鳥，因為候鳥會等待好天氣才繼續遷徙」。

麻雀沙堆洗澡 躲排水渠休息

米埔、大埔滘等是觀鳥熱點，但山長水遠，難免令人動力大減。「時常有錯覺認為觀鳥要帶很多裝備、去很遠的地方，但其實我們都忽略了身邊的社區內有多種城市雀鳥。」香港觀鳥會助理教育經理余暢恒（Arthur）說。不少雀鳥在石屎森林中老是出現，但大家對牠們的了解又有多少？例如，雖然麻雀（樹麻雀）是大街小巷的常客，但可知道牠們有獨特的洗澡方法？「麻雀洗澡不是用水，而是用沙，好像在沙堆玩耍一樣」；另外，嬌小的牠們「有時會躲在護土牆的排水渠休息，拍照很有趣」。他表示，只要多加留意，既能了解雀鳥的生活習性，也可發現有趣的打卡位。

夜鷺貌似企鵝 愛水邊覓食

再走遠一點，市區的大型公園也是觀鳥好地方。Arthur推介，觀鳥新手不妨到四通八達的九龍公園探索，「九龍公園裏有多種不同植物，這個綠化地帶很適宜雀鳥居住」。除了留意正在開花或結果的樹木，有沒有鳥兒在上面覓食，也可在水源附近尋找雀鳥蹤影。Arthur和記者就在九龍公園的噴水池旁邊看見一隻鵲鴝「玩水」，亦在水池附近看見一群驟眼看似企鵝的鳥類，「那些是夜鷺，牠們會吃魚，因此常在水邊出沒，如池塘、碼頭等」，牠們的頭頂及背部為藍黑色，與翅膀和腹部的灰白色對比鮮明，因此會讓人誤以為是企鵝！

Arthur指出，在市區觀鳥其中一個優勢是城市雀鳥比較不怕人類，有時會在路人面前「企定定」，觀鳥人士可細心觀察，甚至用手機替牠們拍照，例如有一群黑領椋鳥在草地上與麻雀搶食，即使近距離拍照也可以。在這個城市綠洲走一圈，可以「捕捉」到多種城市雀鳥，幸運的話更可遇上較罕見的鳥類。如全身亮綠色的亞歷山大鸚鵡，牠的特徵是紅領、紅肩和黃色眼圈，在高高的樹上也十分顯眼，牠們常見於九龍公園。

小葵花鳳頭鸚鵡「極危」 全球僅2000隻

在九龍可以看見亞歷山大鸚鵡，渡過海港就有機會遇到小葵花鳳頭鸚鵡。這種鸚鵡全身白色，頭上有黃色羽冠，牠們喜歡群居和在樹洞中築巢，叫聲嘈吵。Hugo說，牠們是從外地引入的品種，原生於印尼；屬「極度瀕危」物種，全球只剩下約2000隻，在香港約有200隻，主要棲於香港島，可以在香港公園、香港動植物公園及龍虎山等地方找到牠們的蹤影。

長尾縫葉鶯「巧喙」築巢

龍虎山毗鄰香港大學，交通便利，Hugo帶記者登山，沿途不但看見鸚鵡，還有多種不同雀鳥！由於龍虎山上的鳥類多屬體型較小又活躍的林鳥，Hugo教授觀賞技巧，「觀察林鳥很少只集中注意一棵樹，我們會將眼前所見的景觀當作是看電影的大銀幕，如銀幕中有黑影飛過或樹葉不正常地擺動，就用肉眼鎖定該位置，然後快速把望遠鏡放在眼睛上面，再對焦觀察，如果鳥兒不斷移動，可不斷重複以上動作」。

細聽鳥鳴也很重要，例如聽到沙啞嘈吵的「啞啞」叫聲就知道是小葵花鳳頭鸚鵡。另外，Hugo指長尾縫葉鶯的叫聲也容易辨認，牠們會發出很響亮的「超超超」叫聲，有規律而沒有起伏。牠們是常見留鳥，比麻雀細小，頭頂有橙色羽毛，背部至尾部橄欖綠色，「雌鳥和未成鳥尾部較短，而雄鳥的尾巴長度與身體差不多1比1，所以叫『長尾』」。英文名是Common Tailorbird，名副其實是個小裁縫，「牠們會以尖細的喙作針，以蜘蛛絲及植物纖維等將大片的葉子縫合，形成杯狀再在裏面築巢」。

觀鳥要細心看和聽，也要「眈天望地」。有些雀鳥愛在溪澗旁、草地上覓食，當然也不少在枝椏間休息，例如Hugo向記者指示，有「法官」在高高枯枝上鳥瞰樹林。原來是髮冠卷尾，牠是香港能看見的3種卷尾之一，身披亮黑羽毛，頭頂幾條幼長羽毛就是其「髮冠」；尾部闊大、沒有開叉，末端微微翹起。牠們是冬候鳥（部分留鳥），因此在冬天常見。

候鳥混入留鳥 避免落單

有的鳥獨來獨往，也有的愛成群結黨。當看到一群鳥在樹上，細心觀察，有時在一群常見留鳥中，或混入候鳥。Hugo解釋，因候鳥人生路不熟，「與留鳥一起飛，像搭順風車，人多勢眾就不怕落單」。有些時候，樹葉把細小的鳥遮掩了，仔細一看或有意外收穫，Hugo就發現一群體型有如麻雀的栗耳鳳鶥在鴨腳木上開餐，「牠們跟相思（暗綠繡眼鳥）有點相似，差點錯過」！「栗耳」是指其臉頰呈栗子色，其領圈帶有白色斑點，有灰色冠羽。牠們是冬候鳥，愛成群於樹林中層至樹冠活動。

「初學者毋須追求品種和數量」，Hugo說，單純享受觀鳥過程就能令人心曠神怡，也會留意到以往忽略了的事物，「 我（在龍虎山）觀鳥這麼久，今天突然發現，山上的樹木很美很綠，平時不覺得這麼綠油油」。●

文：李欣敏

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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