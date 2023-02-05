【明報專訊】《給十九歲的我》正式公映，我們邀約片中女生做訪問，跟記者聊聊拍攝前後和種種。現在她們是成年人了，二十三歲，回望這段非一般經歷，恩怨愛恨，有喜有悲。理解自己跟被他人理解都非易事。有人仍在消化，努力應對個人與周遭的矛盾衝突，將不忿轉化，譬如阿佘（其實是Britney）；阿雀依舊樂天；Madam（同學也沒有這樣叫她）好不容易安撫了自己那些提心吊膽的情緒；還有香港小姐，離開了香港的這些年，她學懂愛自己，用另一眼光看從前的小孩。感謝她們從大銀幕上跳出來坦誠分享，讓觀眾有機會聽見她們的心聲，可以補白看電影時的不安與疑慮，對她們和所有在成長路上跌跌撞撞的學子和年輕人，送上祝福。

昨日立春，今日是代表農曆新年節慶結束的元宵日，也是中國情人節。事實上仍有人在堅持立春過新年才是正路，新界地區昨晨零星響起爆竹聲。昨日開始，今日結束，中間的辛酸有誰知？感覺有點詭異。有另一個說法：今宵是新年第一個月圓之夜，逛綵燈會食湯圓等都是正經事。月亮今晚也是份外明，想要洗滌什麼都好，趁今晚。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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