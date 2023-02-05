{放下旅遊癮達人}鄒頌華 隨心學茶道 反思看自我 留守香城探廢

【明報專訊】「Hello Hong Kong！」「o」字仲識揮手擺吓擺吓，旅遊發展局大搞全球宣傳活動的當天下午，我在鄒頌華家中吃過和菓子，喝着她泡的茶。學習茶道第六年了，她不久前終決心在家佈置一個兩疊小間茶室。示範過茶道中的「雪點前」，我們繼續坐榻榻米上聊着她這幾年的生活，一旁書架上有一片藍，編寫過一系列Lonely Planet香港、澳門、台灣、中國指南，這特立獨行的女子談着現在讓她着迷的廢墟探險，當特首向旅客推介「新機遇、新基建、新體驗」，她潛心往過去與內在探尋，發現今天旅遊癮已沒過去那麼大，人們說去外地旅行才得一刻放鬆，而她，留在自己的城市觀照自我，潛得深，一樣唞到氣。

小房子變簡樸茶室

以為茶道講究，房子應該亦走雅致華美風格，踏進鄒頌華300來呎的家，卻是一派簡樸隨意，沒有梳化的客廳闢出一方寬闊，窗下那面牆以舊衣櫃的抽屜與紅酒箱砌出書架，地上有半疊榻榻米共4張，組成兩疊，她早穿好和服預備，在書架頂放個小瓶，插上蠟梅。

茶道分許多流派，她隨居港日本人老師學的是裏千家茶道，「裏千家是全世界最大的流派，通曉英語的老師也比較多」，茶箱裏放着茶棗、茶碗、茶杓、茶筅，分別用作裝茶粉、盛茶、取茶粉、攪拌成茶，當下她是為茶客「點茶」的亭主，過程稱為「點前」，「茶箱點前較呈現季節性的有雪、月、花幾種，今天這個是『雪點前』，冬天乍暖還寒時可以做，到3月春天來臨，就要做『花點前』了，到時道具亦會有變化」，她的和服腰間也配合時令繫上梅花帶。

旅行作家靜下來

亭主奉上和菓子，客人吃過後又奉上金平糖。她盛一些茶粉到茶碗裏，拿起爐上鐵瓶倒入滾水，用茶筅攪至起泡，就奉上茶，客人喝過後收拾好，禮成——在門外漢眼中是這樣，實際上整個「點前」包括上百個動作，鄒頌華逐一解釋就很忙碌，從袋中取出碗後如何綁好、如何摺疊帛紗去抹乾淨茶棗、茶巾抹過茶碗後又如何摺至立着放好；以至客人都有要守的禮儀，例如接過茶碗後得轉圈至嘴唇不會碰到碗上花紋。這天省去了拜見儀式，即欣賞茶具的程序，亦非舉行包含懷石料理的茶事，沒有上菜步驟，及進餐後享濃茶。

「飲完之後呢……睇吓本書先，係，冇錯，是這樣。」鏡頭後亭主因為講解分了心，偶爾會記不清動作，看書出一下貓，這些生怕做錯的小蝦碌時候，泄露了這個學生的跳脫底子。很難想像港大法律畢業生不做律師展開環球旅遊、與友人創辦「活現香港」帶團行墳場，這樣一位旅遊作家，願意坐下來學習繁複禮節，還一學多年，愈學愈認真。她笑道：「哎呀，讀法律是好多好多年前的事啦，不要再提啦。」朋友說她有知識就有安全感，她認為茶道是生活的藝術，所以吸引，「因它涉獵很多範疇的藝術，字畫、插花，茶具又涉及陶瓷、漆器、鐵器，每方面我都好想知」。

原廠設定：尋找自己一套

對於「條條框框」的規矩，她坦言「我有時也有些問號」。「就如19世紀末20世紀初帶動文藝運動的柳宗悅，亦即柳宗理的父親，也曾提出挑戰，有段時間茶道很追求名貴，他提倡日本民間很多本土工藝做得好好，那些工匠雖非著名的職人，但為何我們不可肯定他們的價值？」她遵守規條以外也沒拋開原有價值觀，佈置小間茶室既是家中空間所限，亦符合她的個性。「兩疊茶室屬於小間，四疊半以上叫廣間，設置更多，如要放置『風爐先』，即一面屏風；小間的茶亦是樸素些的草庵茶，器具較簡單，較之書院茶，所用漆器、瓷器通常較華麗。」而她自稱「環保L」，購入的都是二手器物，「日本有些祖父母是學茶道的，但後人沒有學，就會把器具放上網賣，我用1000元買了人間國寶（日本工藝認證）的茶釜，正價不菲，不會是千位數，我就唔捨得喇講真」。

在學習中尋找與獨行自己一套，她說這是她的「原廠設定」，沒怎麼變過，但當初渴望周遊世界那心態，則開始有了不同。「以前會好想去某些地方，覺得今世人一定要去呢度，唔去就會遺憾，但現在覺得唔係咁樣，亦可能因為年輕時已去過好多地方，去得多會見到有些重複性，冇乜地方係一定要去，因為我覺得就算香港，也有很多東西是我不知道的。好多地方以前未去過，就算寫過Lonely Planet都不知有這樣的地方，我就覺得不出去旅行，其實都不是好大損失。」

Lonely Planet喎，寫完香港自稱香港通，寫完澳門自稱澳門通，沒有人敢提異議吧？翻開Lonely Planet Hong Kong 2013年版，由Piera Chen與她合著，在計劃行程章節的香港Top 16，選擇算是幾大路，搭個天星小輪、去吓山頂，天壇大佛、電車、廟街都唔少得，附加一頁最新推介，更有富德樓與Hidden Agenda。「虛榮心一定曾經有過嘅，好似真係好勁咁，咁短時間去了咁多地方，但再想深一層，好多東西都是蜻蜓點水，講真它是達到一本旅遊指南需要給讀者知道的資訊，每個景點介紹最多咪200字？當然我要睇2000字才寫到200字，不是說那段經歷不重要，周圍去是平面的旅行，現在在香港是深度旅行。」

清理內在廢物

疫情3年，她開拓了在香港探廢的興趣。「以前也會去廢墟的，寫台灣Lonely Planet時，知道有些荒廢的國民黨眷村，我不是特意去那個廢墟，剛好在景點不遠處，是一兩層的平房區，生晒草，但成個環境係好靚。」有些她會在書中輕輕帶過，如今香港探廢有不成文規定，例如不公布地址、不拿走物品，「日本人會出廢墟筆記，影晒相、開晒地點，講埋佢點解廢咗，但我明香港點解要咁，一開名就會有30萬人踩爛佢」。曾有人邀她帶團遊廢墟，她亦一一拒絕了。她享受尋找這些不為人知的空間，「如我家後方的山，山上已有3條廢村，行上去20分鐘就到，我不時上去行；有些廢墟就跟朋友分頭行事找地點，定了位之後再穿過密林進去。留在香港，都好多樂趣」。

很多人說不到外地旅行，唞唔到氣，她覺悟到想好好唞氣，可以回到自身去求。茶道以外，她也學花道，以及瑜伽、內觀。她的形容聽上去像往內心「探廢」，「其實入面都要搞搞佢，要定期清理入面的廢物，不是生理上那種，例如ego吧，我覺得我都係一個ego大的人。以前覺得好多嘢都睇唔順眼，好聽啲就係有正義感，唔好聽就叫多管閒事，睇唔順眼係因為用緊你自己把尺去judge（評斷）人，我現在開始反省，我把尺唔一定係啱㗎嘛」。

「從內觀得到最大的感悟是，坐10分鐘或半小時叫你唔郁，只觀察身體的感受，好多人做不到，既然你連自己的身體都不能控制時，憑乜去judge人呢？」她雖說把茶道作為研習藝術多於修行，但在規條之中也有得着。「你問我是否好鍾意多步驟的事，我唔係特別鍾意，而茶道對我的魅力是，好驚嘆日本人可以把事情想得那般細緻，如我拿走裝污水的器皿，站起來時要背對客人，不讓污水接近客人；但拿走貴重的茶具就要轉向客人，那他們就可欣賞多一眼，這些細節是唔出聲地去為他人着想。」她亦視茶道為訓練，培養自由身工作者須有的紀律。

1985年的一封信

目前鄒頌華也有計劃出行，是11月到京都參加紀念千宗旦（茶道祖師千利休之孫）的活動，屆時將有上大師班的機會，再求精進。旅行的意義，不再是尋刺激，「可以說旅行是一種貪念嗎？有時候是貪求外在對你的一種刺激，我這個貪念仍是有的，只是冇以前咁貪，想想應該說是一種obsession（執迷），想知一個地方係點、完全不同文化的人究竟如何生活」。她在10多年前一個訪問談過在格魯吉亞看到很少笑的人民、在巴基斯坦見過宗教各異的男女在壓力下成婚，然後歷經這幾年，她跟許多活在這裏的人同樣，面對種種動盪與困囿。「那時想令這個世界更美好，細個真係咁諗，到某一個點發現，其實好多問題不是一個人可解決得到，不是要變得消極，而是好多時人是要從內在改變自己。」

從另一視野看世界

把自我收細一點，把世界收細一點，得到的是另一種視野。在廢墟裏，她的發現很多，像一封1985年的信。「有一次去一幢舊唐樓探廢，見到一堆書信，八卦攞來睇，是一個戶主的大陸親戚寫信給他，說『好多謝你啊，你寄來的即影即有相機，我們收到了』，提到第一次接觸即影即有相機，『第一次可以咁快見到張相上面有自己，好開心』。那一下是很感動的，1985年也不是很久以前，外面已變得那麼快，而這個空間仍停留在那一年。」她欣賞茶道在悠長歷史時空裏依然將分明的步驟保存下來，從留得低的規矩與物件之中，她體驗着瞬間連接過去的一種實在。「過去有很多片段是我們不知道的，這不是懷舊，而是可以延續某件事的生命，令它不易死亡或斷裂。在這個時代是重要的，好多人想刪改歷史，如果day 1就有一套像說明書那樣的東西，一路跟落去，一代代傳下去，造假的機會就少好多，可延續得更長久。」

當然未能一切想得通透、做得通透，她明白一己限制，依然在學習的路上。即將冬去又春來，「點前」轉換，尚需訓練記心的她，得再花一番氣力。從前不解到京都研修的日本人同學為何要在家中練摺茶巾上百次，現在總算明白。「老師開始說我不是入門了，於是我有了醒悟，是否應把基本功做好呢？」茶道學習到一定級數能獲頒「茶名」，有人會追求多少年可成功「打大佬」，不過她說：「我目前未有這樣追的打算，有些同學更學了廿年喇，咪慢慢學囉。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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