ways of seeing：設計師都市游走 捕捉文字昆蟲

錯字連篇的餐牌--「甲退湯反」、「良爪班腩反」，9字中共有7個錯別字，卻成功令人人看得明白，「有趣是全部寫錯你又明，人與人關係有共識，不用去改」。這還不算高難度，很多時他都拍下茶記員工的自創新字，例如似將「辣」、「嫩」和「椒」三字合體，他在想是「香嫩豆角」、「香辣豆角」還是「香椒豆角」。（受訪者提供）

充滿情緒的「休息」告示--疫情曾令商舖開業無期，Dave攝下多家店舖的暫停營業告示，同一張紙，他說從落筆力度已可看見老闆由合作、無奈變為憤怒。「有的人好認真用格仔紙、紅紙清楚寫下，會想到老闆應該幾得體。」至於「疫情更嚴峻，休息多幾日」兩句，他則從中看出老闆的從容。（受訪者提供）

招牌懶理閱讀順序--舊式招牌採由右至左的閱讀順序。Dave見到這間酒家招牌的首行中文由右讀至左，但第二行因是英文，唯有用左至右，第三行的中文地址採右至左，最後一行的電話數字卻變回左至右。這些中英文並置的彆扭，常出現在老店招牌，「在廣告界不容許發生，但看到這些舖頭又幾有趣」。也有奇怪斷句如「本餐廳二／十四小時營／業」，不影響理解，但可以「焫着designer」！（受訪者提供）

生動魚檔價錢牌--街市魚檔的價錢牌上，檔主細心畫上田雞、白鱔、山斑魚和生魚的圖畫，Dave特別欣賞畫中田雞背上的藍色點，為街市帶來生氣。他說這是其中一個大家較記得的帖文，在廣告設計裏，招牌和價錢牌都以實用為重，就像說明書一樣毋須花巧，但這個偏偏做到實用又花巧，令他記得和學會分辨山斑魚和生魚。（受訪者提供）

出神入化手唧蛋糕字--Dave鍾情港式西餅，連蛋糕上的字體都研究一番。例如生日蛋糕上的「生日快樂」，他覺得也是寫字藝術。師傅要控制半溶朱古力已不容易，其中還可見到筆畫的輕重，「睇得出已經去到盲咗都唧到嘅境界」。有的蛋糕要寫上生日主人翁名字，中文比英文更難唧，餅舖放滿中文字生日蛋糕，可見師傅功力深厚。（受訪者提供）

土炮廣告起綽號--這間涼茶舖寫着「乾燥剋星」、「清熱殺手」等大字，Dave每次去到，老闆都會詳細問及哪裏不適和建議合適的涼茶，加上店內的宣傳字句，令人更易信服，正是土炮廣告範例，「其實他寫的症狀都是城市人會有，好像看星座書，寫到你一定會留意，那些功效（令人）看得心花怒放」。（受訪者提供）

【明報專訊】因懷舊和保育熱潮，近年香港多了蒐集本地招牌和街頭字體的有心人，探尋當中的歷史源流，或是造字美學。在2021年設立Instagram專頁「都市字治學」的蔡廸偉（Dave）從事廣告設計，改從廣告和傳意的角度細察身邊文字，看招牌的斷句、通告怎樣才算有力量，還有「激死designer系列」但又總令人看得明白的餐牌和告示牌。聽着他講解，像在上廣告入門課。初春賞花之外，亦不妨隨他在下面推介的路線去「賞字」。

日行萬七步成尋字契機

懷舊熱早吹到廣告界，最初Dave為一飲品廣告做資料蒐集，認識到「香港遺美」和「北魏真書體」等專頁，開始備作參考，「很多關於懷舊的帖文，有時是影地磚圖案、窗的質感。（但）因做廣告始終要有字，我要找些有故事的字體」。後來他游走街頭到處記錄，是因為健身教練勸告他消脂，訂下日行萬七步的要求。

小店廣告 違法則但有趣

Dave本身只流連旺角商場，慢慢開始由深水埗、太子，一路走到旺角、油麻地，「天天都走的一條路，就算走一百次都或會見到新事物」。這些地段的小店特別多，他發現比集團式商舖有更多錯別字，「可能店主不是讀很多書，但是書法寫得好。或是請人寫的，自己不知對錯。做廣告寫錯字是疏忽，但一間小店寫錯字，或許有故事或刻意為之」。甚或見過許多違反廣告法則的做法，例如品牌要建立形象，理應盡量用同一字款和字型，但有小商戶門前會掛起三四個招牌，手寫或電腦、粗體或襯線都齊備。種種有違理論的例子，他看着有趣，「他們不是做廣告的，不需要跟客戶交代，總之寫出來」。有些的確能收宣傳之效，Dave說廣告講求用半秒吸引人們注意力，看似隨意手寫的菜單，其實也懂得用上不同粗幼的筆墨，令人一眼辨清分類和菜名。這些小店店主沒讀過廣告設計，但能生存至今，他相信自有宣傳之道，「有時是個觸覺，讀廣告只是將它們歸納。店主會用些自己覺得能吸引人的方法，我們專業的未必會想到」。不過，港鐵鑽石山站在新線和舊線用上不同字體，他說是真的「激死designer」。

不要等到要拆才去打卡

他自小住在九龍城，於何文田上學，經常出入旺角，卻是近來才踏足像「結界」的加多利山。這源於某天他見步數尚未達標，就從旺角走上去，見到一列西式獨立屋，門牌多統一用木底白字，寫上門號，並沒有花巧的樓盤名和標誌，他形容像「過文字冷河」，離開五光十色的街道和招牌，下山後再回到繁鬧的街區。「很多舊區都有人講，我自己推介這條路線，頗舒服，不花太多時間。行完可以下山到信和（中心）再行，兩個（地方）的反差很有意思。」

刻意懷舊就「渣」

「做廣告就是儲下一堆東西放在抽屜裏面，要知道何時翻找出來，儲很容易，找出來才難。」他蒐集到一堆趣怪文字，卻從未用來作廣告素材，「現在太刻意做懷舊，件事有少少『渣』，一扮舊就『渣』」。反而他想到將之用在社交媒體，例如把那些字迹凌亂的手寫單據、菜牌放上網，叫人留言猜出內容，「東寶的單據變成了風格，好似拼圖一樣」。無意間，他攝下不少已隨店舖結業而消失的文字，「最好不要等到拆掉之前才去打卡」，像已宣布重建的九龍城，「現在我每次去九龍城，我都去義香（荳腐食品）飲杯豆漿之類，飲到它拆為止，當是一個回憶，不是次次都要影相」。

到老店蒐集文字的過程中，他會遇到其他保育或懷舊專頁的版主，有的是擅長訪問店主故事的前記者，也有攝影師和畫家，他認為大家都在用自己的方法演繹和記錄，甚至連拆樓工人，其實都有心保留錘子下的磚瓦，有時主動幫忙挑出舊物，讓人保留或拍照，「我覺得大家心裏面都有念舊的心態。我便用自己做到的方法」。

珍貴文字「化蝶」展出

廣告界有art base（美術或設計）和copy base（文案或寫字）之分，Dave強調自己是前者，開專頁時也為版面思前想後，「這始終是有『美學潔癖』的作品，為了在IG做得好看、少見，找了許多參考，最後得出這個方式」。他將3張相片分為一組，以同一背景襯底，3張相片有時出自同一地方，例如消防局鐵閘上的不同字體；有時是相同主題，例如龍型拳、白鶴派、螳螂派等功夫體育會招牌。儲不夠3張時只能先擱下，「做廣告都一樣，平時找了很多參考，到合用的時候，要分類出來呈現給人看。用整齊、好看的方式展示，就是我們的工作」。他從廣告公司學會了運用「入手點」，道理正如羅蘭巴特說照片中的「刺點」，構思三張圖片和背後故事，「當入手點清楚，不用解釋太多，純粹帶出氣氛，例如賣樓要有奢華感，賣電話要有型」。

近月Dave參與設計光譜主辦的群展「常行」，展示了他將字體化成蝴蝶標本的多件作品。策展方解釋邀請Dave的原因，是因他利用攝影記錄城市中的文字，視文字如快將消失的昆蟲，如同一部文字圖鑑，富有詩意。Dave說明結合文字和昆蟲的用意，「我們知道蝴蝶一定存在，但未必會見到牠，跟這些文字相似。同樣是個入手點，嘗試將看招牌，變成在野外捕捉昆蟲的動作，來製作這件作品」。

Let's 賞字!

土炮廣告起綽號

這間涼茶舖寫着「乾燥剋星」、「清熱殺手」等大字，Dave每次去到，老闆都會詳細問及哪裏不適和建議合適的涼茶，加上店內的宣傳字句，令人更易信服，正是土炮廣告範例，「其實他寫的症狀都是城市人會有，好像看星座書，寫到你一定會留意，那些功效（令人）看得心花怒放」。

出神入化手唧蛋糕字

Dave鍾情港式西餅，連蛋糕上的字體都研究一番。例如生日蛋糕上的「生日快樂」，他覺得也是寫字藝術。師傅要控制半溶朱古力已不容易，其中還可見到筆畫的輕重，「睇得出已經去到盲咗都唧到嘅境界」。有的蛋糕要寫上生日主人翁名字，中文比英文更難唧，餅舖放滿中文字生日蛋糕，可見師傅功力深厚。

生動魚檔價錢牌

街市魚檔的價錢牌上，檔主細心畫上田雞、白鱔、山斑魚和生魚的圖畫，Dave特別欣賞畫中田雞背上的藍色點，為街市帶來生氣。他說這是其中一個大家較記得的帖文，在廣告設計裏，招牌和價錢牌都以實用為重，就像說明書一樣毋須花巧，但這個偏偏做到實用又花巧，令他記得和學會分辨山斑魚和生魚。

招牌懶理閱讀順序

舊式招牌採由右至左的閱讀順序。Dave見到這間酒家招牌的首行中文由右讀至左，但第二行因是英文，唯有用左至右，第三行的中文地址採右至左，最後一行的電話數字卻變回左至右。這些中英文並置的彆扭，常出現在老店招牌，「在廣告界不容許發生，但看到這些舖頭又幾有趣」。也有奇怪斷句如「本餐廳二／十四小時營／業」，不影響理解，但可以「焫着designer」！

充滿情緒的「休息」告示

疫情曾令商舖開業無期，Dave攝下多家店舖的暫停營業告示，同一張紙，他說從落筆力度已可看見老闆由合作、無奈變為憤怒。「有的人好認真用格仔紙、紅紙清楚寫下，會想到老闆應該幾得體。」至於「疫情更嚴峻，休息多幾日」兩句，他則從中看出老闆的從容。

錯字連篇的餐牌

「甲退湯反」、「良爪班腩反」，9字中共有7個錯別字，卻成功令人人看得明白，「有趣是全部寫錯你又明，人與人關係有共識，不用去改」。這還不算高難度，很多時他都拍下茶記員工的自創新字，例如似將「辣」、「嫩」和「椒」三字合體，他在想是「香嫩豆角」、「香辣豆角」還是「香椒豆角」。

設計光譜「常行」展覽

日期︰即日至2月26日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點︰中環PMQ元創方HG10-HG12 & HG19號舖

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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