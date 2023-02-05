一小時生活圈：後花園栽種小店 西貢非常遊客區

【明報專訊】「我提醒你呀，以後冇咩唔好喺西貢掗吓掗吓！」農曆新年假期時，我們在這個「香港後花園」相約小店「西多」店主陳嘉琳（Debby）見面，這天遊客也多，不過目測人流指數為「可接受」，未迫爆，她想起這句西貢人愛引用的《古惑仔》對白，戲中那條海鮮街今昔已大不同。其實從香港規劃史看，遊客區面貌不全是天然形成，而在疫情幾年間，這裏正滋養出另一番生機。

走過海鮮街、咖啡店

「西多」原是Debby的區議員辦事處，2021年辭職後，她將議辦轉型為雜貨店及社區空間，延續與街坊的聯繫。她原住馬鞍山，因做議員搬到西貢，「我們會分9月開學及暑假出行的時間，開學後交通差很多」。她現時會到九龍上班，出入交通在她感受而言問題不大。她認為「西貢的社區氣氛比馬鞍山濃厚」，資深規劃師杜立基也住馬鞍山，對此可謂深有同感，他每月總有一次駕車15分鐘來西貢逛逛。

他指出這個地方的旅遊區形象並不是自有永有的。上集提到馬灣承載了機場發展計劃催生的樂園泡沫，「1990年代香港周圍都在構思如何規劃將來發展，決定搬機場、人口又增加，跟住點呢？區區都在找發展的地方，選了東北、西北；而這邊屬於東南，就只選（發展）將軍澳，西貢作後花園。那時聽做規劃的行家講，來到這邊會被（支持發展的）人鬧：後咩花園呀，點解唔揀我哋呢度發展？他們就得解釋（發展帶動下）你有生意做嘅」。

《古惑仔》裏那條海鮮街未有牌樓，是2003年才立的（圖）。規劃署2001年就新界東南發展策略提出「把西貢市變作旅遊樞紐」，並重新包裝宣傳，美化海旁，又試驗設露天茶座。20年下來，Debby說在疫情期間，西貢的店反愈開愈旺，「執一間都即刻開一間」；杜立基亦指出許多「日系」咖啡店在此開業，Debby說：「我們試過去數西貢有幾多間all day breakfast（餐廳），至少有10間。」然而在規劃師眼中神奇的是，比起被人潮攻陷的其他遊客區，「西貢相對幾好行，未有很多連鎖店」。「我的觀察是本地人在開舖頭，也有從外面進來開店者，不覺兩者有很大衝突，或者邊個打死邊個。」這可不是規劃能製造出來的局面。

1. 議辦轉型的空間——西多

Debby的店「西多」在大會堂對面，以西貢公路為界，昔日她做區議員所屬的選區為一片村屋地帶，馬路另一邊的市中心屬另一選區，所以前議辦選在村口位置。

店外放着漂書架與回收箱，是議辦時期留下的，今天仍持續運作，「今年執單發現有過百間合作商戶」，她說最好賣的炸魚皮，是黃大仙前區議員介紹的；吸引攝記注意的熱賣香港特色精品，亦是她同學推介的西貢設計師作品；掛着的手工藝品，則是街坊媽媽作品。轉型為小店，也令Debby更了解西貢人的生活。「西貢街坊不是很習慣在區內消費，我要賣一些在山旮旯地方出售的產品（才吸引他們）。」她發現小店難賣本地菜，居民寧願到超市，有更多選擇，「我也想培養西貢人有個習慣，知道有些舖頭是為他們而開的，不是全為遊客開」。不過她認為理想未必輕易實現到，「但若能讓更多人諗吓自己想個社區係點，也是一個進步」。

2. 西貢公路擴闊拗餐飽

杜立基說曾在假日中午時分駕車入西貢，塞完一個迴旋處又一個，索性掉頭走。解決塞車問題，行車線2條變4條更好，似乎理所當然，不過當2020年政府提出擴闊西貢公路，Debby說有人擔心門口樓梯會被收地建馬路，寬闊的行人路收窄亦影響鄉郊步行環境，她曾提出改善樽頸位等方式，已足夠紓緩塞車。杜立基則言這是「好難一個道理拗通晒」的問題，現時西貢公路行車線「正常流量都不到」，「一條行車線是一個方向每小時1000車次，但這公路因為多路口、交通燈、彎位等，幾百就已經開始塞。如果變4條線，（流量可增至）唔2000都1800」。但是否需要那麼多？他認為只計居民需要的話，或許確是「如解決了彎位、紅燈問題，可由（每小時車次）600已覺得唔舒服（擠塞），去到800都仍覺路面暢通無阻」，不過緊張生意的一群西貢人，則會支持擴闊道路，吸納愈多外來遊客愈好，所以矛盾就會出現。

3. 「隱形」停車場變死場

近翠塘花園有個商場「城市娛樂中心」，Debby一推開門很驚喜：「個扶手電梯郁得番喇！」入口冷清清有點cyber feel，她見過有一群女生在練舞；唯獨超市專賣不少外國食材，算是好生意。假日西貢市中心街邊泊滿車，此商場的停車場卻不受歡迎，看似位置偏遠，實際上繞到咖啡店林立的舊墟不到5分鐘路程，杜立基想像商場主人若是有心做，掛條大橫額宣傳可往市中心，會否吸引力大增？Debby之後在網上詢問，得到街坊熱烈地嫌棄：「開車的人一步都唔想行」、「電梯成日壞」、「缺乏管理，陰森恐怖」……

4. 豪宅旁的棄置製漆廠

商場旁的工廠區，廠門長滿藤蔓，廢棄直頭成為特色。擁有工廠的財團曾申建八層住宅，亦有略為放寬地積比安老院方案被城規會拒絕，在2021年六層安老院方案終獲批准。Debby說工廠區發展引起居民擔心人口密度增加，而她留意到城規會今次批准，新加上附帶條件，安老院要待公路擴闊後才可住人，令人質疑擴闊公路是否為這些發展鋪路？杜立基的顧問公司曾負責其中一次申請，他解畫之餘，倒又提出疑問。他提到這幅地連同旁邊低密度住宅「逸瓏海匯」的土地，都在10多年前已獲改劃住宅用途，事實上遠早於政府提出公路擴闊工程，改劃獲批時理應已計算當時公路的容量足夠負荷，為何製漆廠今天申請改建遲一步，反而多加附帶條件？不過廠房暫時原封未動，是否真建成安老院仍是未知之數，Debby想像：「這些廠房最適合用來做攀石訓練場了。」

5. 舊墟誕生神話書店

杜立基一到舊墟，就念着去訪一間書店「神話」。推開隱閉大門，裏面客人或駐足或閒逛，充滿安靜的人氣，這天店主Stephanie亦在場，她住西貢已有10年，丈夫是原居民，「我們有一段時間沒工作，瘋狂睇書，萌生開店念頭」。書店經營近兩年，漸漸儲了一班熟客，「一向留意獨立書店的書友會特意入來，還有住其他區的，如沙田、馬鞍山、將軍澳亦有」。

正談着，就見有女生衝進店內，又進了書店後方，她笑說街坊就是會這樣「亂入」：「地區書店與街坊、其他小店的店主連結都好深，他們會來聊聊天、坐一坐。有間賣環保用品的店會介紹客人來；有人來到問有咩好食，我們也會介紹相熟的店。」回想從前做打工仔時，她說：「我們說住西貢似住酒店，就算到星期六日，也會有一日出市區玩，一日在家hea，不會享受到這個社區。」而丈夫就曾憶述，「SARS前遊客都不來西貢，好靜的，那種生活形態已固定很多年」。現在舊墟新店老店都有，她說與對面五金店大叔相處融洽，連她亦因早前疫苗通行證的限制，由幫襯超市到發掘許多區內小店，改變了生活態度。「我們有些社區朋友仔有時想做些事，覺得西貢街坊不太踴躍參與，但意識可以慢慢培養，我覺得係有得做，只是要些時間，民間活力是可以激發出來的。」

6. 美化海濱長廊做多咗？

來到海鮮街，Debby說新一輪「西貢海濱長廊優化計劃」鋪了新地磚，又換上新欄杆，「原本的欄是垂直的，也多缺口，漁民上上落落較易，現在要自行裝梯」。仔細看，漁民的「加建」各具創意，簡單綁條木梯、特製最fit形狀，甚至聰明地留起舊欄杆，嵌在新欄杆前面。這個古怪畫面蘊含另類啟示，杜立基這天接觸到在地的網絡，「開頭說到規劃的人當年來到撞板，外來人怎樣plan？當local networking有基礎，規劃亦沒那麼易走錯位，應順住個勢去做」。看看欄杆，他笑說：「唔死得人，這裏的人自然會想方法修正。」他建議Debby與新舊街坊朋友可考慮推行如民間西貢墟故事館的計劃，「論述如何成為今天的西貢墟，下一步的願景怎樣等等」。

西貢時間圈

半小時：到坑口轉港鐵

1小時：到港島

1小時15分鐘：小巴到彩虹轉車往屯門

1.5小時：到赤柱探監

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 黃志東

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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