經驗之談：宣紙字畫考手藝 球衣最難搞

高難度挑戰--裝裱球衣難度最高，要裱到不皺而又不會傷到衣服，需花很多工夫。（受訪者提供）

【明報專訊】一幅書畫作品，經裱畫師傅托裱後，作品鑲黏在較厚、硬身的紙張上，變得挺直平滑，不單易於收藏、展示和鑑賞，為其配上合襯的框架、留下恰如其分的邊框比例，更能突出作品美態，因此形容裱畫師傅是半個藝術家也不為過。

李娟指出，「國畫、字畫、宣紙作品一定要人手裱，機器裱通常裱海報、印刷品等」，不同作品的裝裱方式有別，如裝裱常見的宣紙紙質纖薄脆弱，若以機器高溫壓裱，或影響墨水和破壞紙張，需經多重人手裝裱工序才能避免損壞作品。

李太以字畫為例，剛寫好的宣紙吸收墨水後會變皺，需在背面刷上漿糊，慢慢掃平，待其自然乾透後，又上一層漿糊，並托上一張厚紙，再將作品掛乾，讓其自然收縮，如是者重複數次，乾透後的紙張就會變得平直，繼而將其裱在絲綢製的綾（帶花紋）或絹（沒花紋）後就算完成整個裝裱過程；如需展示，可再按需要、喜好，加上畫框或掛軸，需時至少兩周。

下針要避開球星簽名

裝裱平面紙品的人手工序不少，但尚算容易完成，李基表示：「球衣最難裱，要裱到不皺而又不會傷到衣服，需花很多工夫。」製作時需先按球衣尺寸裁剪紙樣，把紙樣托在球衣底下後，將球衣摺得整齊，平放在厚卡紙上，然後用針釘慢慢、細心地將衣服固定在卡紙上，「刺的時候很講究，如果下釘不小心誤觸其他地方，客人就會不滿意，因為球衣上有簽名，很名貴的」。完成一件球衣差不多耗上一日時間，實在費神，故他們已經不再接受裝裱球衣。●