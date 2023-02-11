ROG特製散熱金屬降溫8% 延長壽命

一物二用——具有47.53吋特大屏幕的PG48UQ，如同一部電視，但亦具有遊戲顯示屏特有的高細緻度，無論打機或睇片同樣適合。（品牌提供）

【明報專訊】想要大屏幕的遊戲顯示屏，除了LG，早前ASUS旗下的ROG亦推出了Swift OLED系列的48吋屏幕（實為47.53吋）PG48UQ。雖然超頻刷新率最高只有138Hz，不過也支援98% DCI-P3色域、1,500,000：1對比度及0.1毫秒（GtG）反應時間，足以應付大部分遊戲所需。為了減低長時間使用時機體的溫度，機內運用了特別的散熱技術，將散熱金屬片的面積加大，廠方宣稱新技術令新機的運作溫度較之前產品降低8%，從以延長顯示屏的使用壽命。同時機內使用了無風扇系統的散熱設計，不怕打機時發出噪音。

除了在散熱上入手，廠方亦在屏幕表面加上微細紋理塗層，既能減少眩光出現，也能提升顯示顏色的準確度，兼且令屏幕表面的亮度更加平均，減少雙眼不適。廠方宣稱每部顯示屏在出廠前都預先校準色彩，確保Delta E（顏色差異標準）低於2（數值愈低，色彩準確度愈高）。連接方面，PG48UQ設有兩組HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 DSC、4個USB插槽，同時內置2個SOUND BY Harman Kardon喇叭（各10瓦）和1個15瓦重低音喇叭，就算不接駁其他音響，也能輸出不錯的音效。

■ROG Swift OLED PG48UQ規格

屏幕尺寸：47.53吋

解像度：3840×2160像素

對比度：1,500,000：1

反應時間：0.1ms（GtG）

連接：HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB 3.2×4、光纖輸出、3.5mm插槽

體積（連坐枱架）：1068×686×266mm

重量（連坐枱架）：16.2kg

售價：$14,999

網址：rog.asus.com/hk