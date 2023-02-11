e新品：Sony 20mm起跳標準鏡 旅行一鏡走天涯

【明報專訊】農曆新年長假期雖然已經完結，但相信好多人去旅行的心情未減，已經準備好下一次的目的地及日子。而對於鍾愛攝影的影友，出門旅行當然會將愛機靚鏡跟身，不過帶太多鏡頭徒添負擔，不便行動。最近Sony新推出的全片幅標準變焦鏡頭FE 20-70mm F4 G（型號：SEL2070G、E-mount），除了採用輕巧的內對焦設計外，其廣角端更由20毫米起跳，相當破格。

包辦超廣角至中距離

現時大多數的全片幅標準變焦鏡頭，廣角端焦段都是24或28毫米，要拍攝更廣闊的大風景，很多時需要多備一支超廣角鏡頭來彌補，但超廣角焦段對很多用家來說，全個旅程可能只間中使用1、2次，卻為此多負擔1支鏡頭的重量，實在令人「又愛又恨」。而今次推出的FE 20-70mm F4 G，僅重488克，但拍攝焦段涵蓋20至70毫米，一鏡便包辦超廣角至中距離。

選擇鏡頭除了考慮焦段之外，質素也十分重要。FE 20-70mm F4 G鏡頭採用兩片AA（進階非球面）鏡片、1片非球面鏡片、3片ED（超低色散）鏡片和1片ED非球面鏡片，再利用光學設計，校正色差和球面像差，改善影像失真及色差。鏡頭又提供9片光圈葉，營造出更柔和自然的散景。

XD線性雙馬達 追蹤對焦快2倍

對焦速度方面，鏡頭由兩個全新的XD線性馬達驅動，體積細小之餘，更具有高速、寧靜及少震動的優點，令新鏡的自動對焦速度比以往同類型鏡頭快60%，追蹤效能更提升約2倍，無論是拍攝相片或影片，都能更快更緊貼地追蹤主體位置。而鏡頭的最短對焦距離為0.25米（最長焦段）至0.3米（廣角端），放大比例最高為0.39倍，就算突然想為花卉或小昆蟲拍攝特寫，都輕鬆做到。

售價：$9290

查詢：2833 5129