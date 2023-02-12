周日話題：敢拍的《狂飊》與保護傘式生存現實

【明報專訊】中國內地每過幾年都會有全民熱評的大陸電視劇（陸劇）爆款出現，但今年年初推出的《狂飊》有點不一樣。由「中央政法委宣傳教育局、政法綜治信息中心指導的掃黑題材劇」，可想而知本來可以有多主旋律，但巧妙在於，在滿足了這國家任務的前提下，《狂飊》竟然拍出一個跨越20年的民間微歷史，而且是用了極具劇力也極盡娛樂性的熟練類型劇手法去完成。

除了處境真實，角色處理還做了不少突破，把走向黑道終成大佬的主角描繪得淋漓盡致，成為陸劇罕有的反派英雄（當然最終沒好下場）。於平衡劇力與主題上，它着實是做到一點過往樣板劇不能做到的地方，就是通過對社會各階層利益關係的刻劃，置身處地的感應，解釋了保護傘產業的成因，這不免要觸及並細述各級官員的貪污狀况，最終大佬去到市長的高級別，可說大膽敢拍。

尺度之大描繪之細，若是能以此標準從此出發，會否成為陸劇的轉捩點？內地永遠不缺各種取材現實的奇詭題材，最缺的只是能否批拍的綠燈。內地影視圈私底下常有個話題：「請回答1999」，那是南韓此前取消電影剪閱制並改行分級制之後，各種敢拍韓片推出的年份（代表為《生死諜變》），終於可真誠或更大膽的呈現現實或表達自我，開啟其後席捲的影視韓風。

《狂飊》成為了愛奇藝史上最火的電視劇，超過之前大熱的《蒼蘭訣》。兩者其實難作比較，因為《狂飊》的劇種和卡士，跟向來較易引起大熱的古裝和流量明星劇不一樣。更接近的比較，應是2017年的《人民的名義》。而以製作質素、視野和尺度而言，《狂飊》已大大超越《人民的名義》。

港片風格包裝掃黑劇

熟悉港產影視的觀眾，大可這樣想像類比：2000年青年劉德華飾的魚檔小販受盡街市管理隊壓迫，反抗之下，大年三十晚被抓到警局，結識青年梁朝偉演的剛出道正氣警察。警察同情魚販，大除夕送他餃子吃好過年，也結下一段後來矛盾的友誼。由此大家都能預想了，多年之後，魚販成為黑白通殺的江湖老大。去到2021年，警察受政法掃黑「欽差大人」之命，要查的，正好就是當年識於微時的曾經老友。聯繫出場眾多人物，設定也是熟悉：警察必定有個同樣當差的老叔父高層睇着，因為他父親本身就是個執勤時犧牲的警探。只有現在他那類似黃秋生的刑偵師父，和林家棟式的最佳拍檔一直撐他，讓他繼續可「任性」地堅持追尋正義。後來這「林家棟」還要和魔鬼交易，到升作刑偵主管後接受黑勢力的引誘，自我選擇作臥底試圖拉出最後的大波士。

不錯，充滿典型港片角色情仇恩怨的設定，臥底、出賣、仇殺，橫跨21年的時代感情節，黑道人物黑皮衣闊領口花裇衫出現（此衣裝設定則較近似韓式黑幫片），可說巧妙用了一種港式的江湖警匪片的風格，包裝了一個主旋律掃黑故事。

現在能引起討論及一面倒的誇讚，圍繞着當中重心角色即魚販高啟強的處理，且大部分好評都正確地指出，這是陸劇掃黑劇甚至是涉壞人的作品中，最令人同情以至着迷的角色。演此角因而真正出圈大紅的張頌文（我之前一直形容他為大陸詹瑞文加吳鎮宇，他現在人氣之高，以至網民最高的讚美句是：#建議查查張頌文 不像是演的# 從小販到大佬到最後轉型商人，從外型、神情、語氣到身體語言，固然確是演技的示範作，此片特別多不重對白轉向眼神交流的場口（眾多吃飯場面），襯托在內地官商打交道時的一切盡在不言中的行事邏輯，可謂結合得完美。但更重要的，還是歸功到劇本本身，是如何通過對人物生活細節的描寫（包括官員、販子、黑幫、村民等），整體塑造出一個整全可信又令觀眾肉緊的劇情世界，讓演員有所發揮，甚至去到極端，令觀眾擔心反派高啟強何時被抓。高啟強角色之所以牽動人心，當然在於故事本身有充足的空間去描寫一個人成魔之道。在此，簡直可以拍另一套類似《教父》續集的《狂飊》外傳，因為他的遭遇，觸及20年來中國社會低下層普遍生存現狀，以至如何通過和權力的拉攏去攀爬：有權力的人，當那怕是小至僅為一個街市管理員都可以掌握你的生命之時，你用什麼方法求存？當首次嘗到原來你也可擁有某種權力時，又會如何利用？

如果再港式比較下去的話，更進一步的理解，就是高啟強也像劉青雲，家中有上學的弟妹，他們住在有待拆遷、一所老媽遺下的廠房宿舍老家，到事業有成後，仍每年回去食一頓憶苦思甜飯。在過往非黑即白的警匪片或掃黑片中，從沒有創作人給到那麼多篇幅去說反派的身世，因此一旦着墨起來，大家發現那原來也是不少人的共鳴，只是沒有每人都走上高啟強之路。

滿足官方立場推進尺度

《狂飊》其實是雙雄戲，演警察的是現在內地演藝界算是一哥的張譯（除他之外，並沒有太多大知名度或流量明星，所以此劇另一意義也是作為群戲而受歡迎），但由於角色寫得正義到聖人一般（當然是作為堅守立場的正義警察完美形象來塑造），因而角色魅力被比下去。反而除高啟強角色是焦點之外，全劇中最為核心的題旨式角色，實質是前述的「林家棟」，即由李健演的李響一角，因為他的處境才是最貼近主題現實，最兩難，也是最靈魂拷問式的。置身處地去想：你有個義本無言的好拍檔，你出身拆遷問題中的小村也得向父老交代，你被領導提拔後被誘加入保護傘一員。不從？仕途玩完。加入？不歸路。如果真有要發放的宣傳教育要義，李響這角色面臨的選擇，才是真正現實中更多政法官員要面對的真情。所以說劇本用心，因為在寫張譯角色時，說到他的無畏實是不太現實之時，不忘設定他是一個再沒家庭關係的孤家寡人，令他的堅持更有可信性，因為他已沒什麼可以被對方賄賂交易了。而現實中，好像每個人，不論是官員還是販子，因人情、家庭、利益，處處都得找勢力人士去擺平問題或得到好處。而這才真正說出所謂保護傘的存在意義。

前述種種戲劇處理，若放在港式劇集，都是基本執行，但比對內地尺度卻是大步演進。於是問題來了，這斗膽何來？當觀看全劇，就會發現，貫穿各集的是有另一條敘事線，可理解為主旋律解畫，也用以滿足發起方政法委的要求，而這點也相當中國特色，當你不斷表態強調作品的立場原旨，你似乎總能得到上頭的認可。所以說，在未看曲折劇情之前，更要看如何先過一關，即如何滿足官方需求。不要被第一集開頭的黨員大會中官腔的字眼嚇倒（近乎新聞稿式表達打黑行動的官方立場），要理解為一種必須的看戲提綱。開完會後，政法委的特派專員就直奔故事的地點，一個虛構的南方城市京海（為免被視為影射現實中任何省份，劇中連車牌也改用實際上沒有的「海」字頭，而現實中拍攝的主要城市則為江門，所以各種騎樓與窄巷的舊街戲極具氣氛）。而這位幹部每次片首出場時，都以獨白形式，直白說出譬如是保存初心、提防腐敗的重要性作為導讀。雖然赤裸，但時而道出癥結所在：「為什麼像高啓強這樣一個曾經也是守法的公民，在他的領域也曾經勤勤懇懇，沒日沒夜地工作，到後來會發生這麼大的變化？如果說唐小龍、唐小虎這樣稱霸一方的市場管理員是導火索的話，不如說是我們的社會當中確實還存在着一些不公平的分配，導致了基層的百姓覺得如果不靠非法手段是無法實現致富的。所以就有了鋌而走險的一些人出現。」

更何况在這「交差」的大前設中，導演徐紀周可說「攞正牌」連劇名也和終極的「大領導」連繫上。片名「狂飊」，正是引自毛澤東有名的《蝶戀花·從汀州向長沙》：「六月天兵徵腐惡，萬丈長纓要把鯤鵬縛……國際悲歌歌一曲，狂飆為我從天落」。果真熟知文獻，巧妙地把原詞「徵腐惡」挪用到劇集的主題，像有了主席的加持一樣。

人物矛盾呼應貪腐時代

的確，《狂飊》的前所未有，是恰切用到血肉人物的矛盾，說反黑之餘，同時帶着一種時代史詩劇的野心，因為劇中三條時空線2000、2006及2021，面對的也是三個時代的社會及貪污現象。劇本花心思地用了也是三個時代的貪腐特色去引伸：2000年代是一個相對赤裸的年代，用的是暴力、現金、明顯利益交換；2006年，利益矛盾轉而在地產開發（中國城鎮大規模土地整改）；到2021年，黑道控制政法人員的方式，已轉移到為他們提供各種福利（如設幼兒院安老院等），可說利益輸送更為隱蔽而實則綁得更深，也更貼近真實中人們的體會。而在此大主題外更多元化的閱解，顯示其尺度視野進取的，還有當中女角色的搶鏡處理，在過往同類以男主角蓋過一切的影視作品中也罕見，以至現在演低調但強勢大嫂的高葉（也是港片常有）和高啟強妹妹的隆妮，戲份不多，但都造就了迷姐現象。以至最難以想像，竟能過關呈現的，是劇中人不但明示出「有大領導不喜歡女人」的意思，還真的把高官與其男秘書的關係寫得曖昧的情節（包括替其按摩和二人同坐家中看電視的家人般場面），不可說不突破。

然而不無反諷的是，劇中正面主角警察，所恃的除了那份格守原則的堅持，也有其上頭也是有人的背景。有一段情節是他獲頒獎時（是保護傘勢力想表面表揚他實則阻止他繼續查案），他卻把李響在外發現新線索的電話來言在所有高層前用麥克風播出，這種黑羊如果沒人撐腰也可能被整死了無數次。正是相似的邏輯，在中國的「請回答1999」還沒出現之前，要能拍出同樣破格的片子，也許需要同樣硬的後台。

文˙李照興

編輯•王素怡

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