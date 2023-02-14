入門唱盤：留意唱臂負重量 方便換唱頭升級

避震技術佳——Technics多年來仍有推出DJ打碟唱盤，故生產黑膠唱盤技術頗高，而SL-1200GR亦保留了DJ唱盤的造型。同樣是入門機，但價錢卻較TEAC貴近兩倍，原因在於唱盤選用的物料及避震技術較好，轉盤轉速穩定，可播放較佳音質。另外，唱盤上的刻度容許用家準確微調針壓、偏壓，唱臂亦可支援較重的唱頭等，可玩度及兼容度更高。（$15,000）（黃志東攝）

特別唱臂——TEAC的入門黑膠唱盤外形一向美觀，TN-4D-SE唱盤更有一支特別唱臂，是TEAC與日本著名唱臂開發商SAEC合作開發，可兼容其他動磁式（moving magnetic）唱頭。不過，跟機已配備美國品牌SUMIKO的Oyster唱頭，都有不錯的拾訊能力。唱盤另一賣點是支援USB輸出，可將音效輸出至電腦，再轉換成數碼制式儲存。（$5280）（黃志東攝）

【明報專訊】香港黑膠唱片市場回春，HK68黑膠專門店老闆林項鍵（Keith）說的確吸引一班新手加入，「他們買黑膠唱盤（turntable）的原因有很多，例如有些歌迷買了偶像的唱片後想播放，亦有些年輕人特別喜愛懷舊事物。我遇到最多的是踏入中年、收入有餘裕的顧客，想重投黑膠唱片音樂，所以也會來買機」。不過，Keith說由於各人心態不同，購買入門機時也有不同要求，「例如年輕歌迷純粹想播放偶像的唱片，他們或會到內地網購平台買一體式（all-in-one）黑膠唱盤，價錢只是數百元，機身已有齊唱盤、唱臂、唱頭及唱放（phono），買回來接駁藍牙喇叭就有聲出」。雖然沒有音質可言，但這些歌迷也不太在意。

一體式慳位 適合新手

Keith認為一體式黑膠唱盤非常適合新手使用，一來播放較簡單，只需搭配一對內置放大器的主動式喇叭便可播放，要求擺放空間不大；二來價錢亦較大眾化，可讓新手學習玩黑膠的基本功。不過，他認為如果對音質有一定要求，或認為自己有機會繼續聽黑膠唱片，挑選入門機時便要留意唱臂的兼容度。Keith說其中一個影響播放音質的組件是唱頭，當唱頭上的唱針沿着黑膠唱片上的音軌移動，產生的震動會被轉換成音訊，因此如要提升音質，一般都先從唱頭入手。雖然不少入門機都可更換唱頭，但也要視乎唱臂的負重量，如果日後心儀的唱頭過重，便可能要更換整部唱盤，所以買機前應留意產品資訊，或向有經驗人士請教。

直驅較皮帶帶動音質佳

對音質有較高要求的話，Keith推介右邊兩部日本品牌一體式入門黑膠唱盤，「兩部機都是直驅（direct drive）唱盤，即由摩打直接轉動，相較由皮帶帶動（belt drive）款式，起動更快及轉速更穩定，音質會較好」。

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