藝文青：藝文空間何處覓空間？

【明報專訊】那句「Sham Shui Po is the new Brooklyn」言猶在耳,這星期便傳來市建局研究重建深水埗的消息。鴨寮街、黃金商場,以至那條文青「蒲點」大南街,無一不受影響。這個無數基層居住,又有無數社區藝術工作者默默耕耘的社區,可能被「連根拔起」,實在非常可惜。

大南街藝文咖啡室結業

其實早在上個月,openground宣布結束營運,連合舍也預告在明年春天告別觀眾,對於喜歡看展覽的筆者而言,大南街的吸引力已經下降了不少。openground是我非常喜歡的藝文空間,它的下層是咖啡室,上層是展覽空間,主要舉辦以「設計」為主題的展覽,還會銷售設計書籍和設計產品,香港少有如此定位的藝文空間。

從openground社交媒體上的告別帖文,可以讀到他們如何由2012年的觀塘工作室,發展到2016年落戶深水埗大南街。他們是「以咖啡等商業營運去支撐藝文活動的複合空間」。創業容易守業難,openground能夠堅持11個寒暑,值得敬佩,但原來他們「收支不平衡的狀態佔了11年來的大部分日子」,最後將會於本月26日結束營運。

這跟深水埗的士紳化不無關係。除了openground,合舍也在2017年以便宜租金進駐大南街,兩個藝文空間都做了不少社區藝術工作,辦展覽又辦講座和工作坊,吸引很多觀眾到訪,「文青」觀眾讓商人看到大南街的潛力,於是大南街出現選物店和紋身店,還有誇張地多的咖啡店,裝潢一間比一間奢華。「文青」喝咖啡時要「打卡」,會選那些新咖啡店,還是openground和合舍的咖啡室?這因果關係不一定正確,但影響肯定是有的。

對照作品見時代變遷

現時openground正在舉辦「畢業展」, 邀請過去參與過講座和展覽的設計師交出兩件作品,第一份可以是畢業、入行或10年前的一件作品,第二份是近年或回應第一份作品的作品。兩份作品並排展示,可看到設計師改變的軌迹,或時代改變的軌迹。合舍亦正在舉辦回顧展,展出過去活動的宣傳海報及報章雜誌的報道等,說要以400天的時間與觀眾道別。

近年雖然獨立書店和藝文空間遍地開花,卻沒有哪一個社區的改變有深水埗大南街一帶那麼大,筆者認為只是這一點,已經值得市建局網開一面,留這個Brooklyn給學者研究,給大眾獵奇吧。

文:劉螢