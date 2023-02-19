【明報專訊】周五便是俄烏戰爭爆發一周年，是的，俄羅斯對烏克蘭的轟炸仍未止息。記者聯絡到年前曾接受我們訪問的Kaoru，近月他重返當地採訪，走進烏克蘭人當中感受並記錄他們的現實和變化。他發現，人們已消化了不少對戰爭的恐懼，帶着大大小小的傷痛，努力繼續生活。把鏡頭拉遠一點，除了調兵遣將與武器強弱的對陣策略，今場戰事由一開始就有科網這個主角，才成就了總統澤連斯基藉叫陣成名並一呼百應，同時呈現了最新的網絡時代戰爭形態；林康琪今周文章回顧前瞻了這方面，點出關鍵人物馬斯克及其不可預測的危險，預料將觸發各國進深衛星技術發展。

俄烏戰會否曠日持久，和平如何冀及？除了繼續關注，又要如何向蒙受苦難的人伸出援手？土耳其地震災區的死亡數字隔幾日倍增，天災無情，場面淒酸，不少人紛紛回家搜出衣服再囑環保回收人員就要捐到土國去送暖，但原來，賑災也是一門學問，要認識如何不幫倒忙。

回看上世紀五六十年代的冷戰時代，上了年紀的人仍有記憶，年輕人就要翻舊資料才知道當年政治的影響如何深入足球和電影圈。一位香港足球歷史愛好者偶然在網上見字，發現舊資料中的傳奇人物司徒堯竟仍在生，喜出望外下相約探訪，並寫下填補了前人未及細記的一頁香港和香港足球。

至於電影，新上映合拍片《風再起時》似乎未見重新帶起風潮的勢頭，是觀眾變了？紅眼將《風》與另一部同期上映內地電影《滿江紅》比對，以回答此問。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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