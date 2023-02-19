星期日文學‧《滿江紅》是岳飛寫的嗎？

【明報專訊】怒髮衝冠，憑欄處，瀟瀟雨歇。

抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。

三十功名塵與土，八千里路雲和月。

莫等閒，白了少年頭，空悲切。

靖康恥，猶未雪。臣子恨，何時滅？

駕長車，踏破賀蘭山缺。

壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。

待從頭，收拾舊山河，朝天闕。

這首《滿江紅》，許多華人，男女老幼，都琅琅上口，倒背如流。老師教落，《滿江紅》是大宋抗金英雄岳飛所作，詞作展現了岳武穆的民族氣概。

最近，張藝謀電影《滿江紅》在香港優先上映，我就想起這首名作，曾經引發了許多爭論文章，此起彼落，大家都在問：《滿江紅》是岳飛寫的嗎？

疑亦明人所偽託

事緣目錄學、文獻學、史學大家余嘉錫，在代表作《四庫提要辨證》中率先提出質疑：「《滿江紅》詞不題年月，亦不言作於何地，故無破綻可指，然不見於宋元人之書，疑亦明人所偽託。」余嘉錫認為岳飛之子孫兩代人，不遺餘力搜訪岳飛遺作，編為《金佗稡編》和《鄂王家集》，卻未有收錄《滿江紅》，甚至乎宋元人的著作也無提及。直至明嘉靖十五年（1536）徐階所編的《岳武穆遺文》，據弘治十五年（1502）趙寬所書的岳墳詞碑收入，中間沉霾數百年（眾所皆知，岳飛以「莫須有」的謀反罪名逼死，卒於1142年），又突然在明代中葉冒出來，余嘉錫直言《滿江紅》是「贗本」。

針對《滿江紅》是偽作，由余嘉錫起，詞學家夏承燾繼之。

夏承燾1961年寫成〈岳飛《滿江紅》詞考辨〉，收入《月輪山詞論集》。夏承燾主攻的着力點，就是「踏破賀蘭山缺」一句。岳飛伐金，一心直搗黃龍，金國上京黃龍府在東北吉林，而賀蘭山卻在西北，南宋時屬於西夏。「踏破賀蘭山缺」，似乎踏錯方向。反而，明代討伐韃靼人，多取道賀蘭山，弘治十五年趙寬手書上碑，恰好弘治十一年，明朝大將王越在賀蘭山進剿韃靼人獲勝。

所以，夏承燾認為《滿江紅》「出於明代人之手」，並且說作者「可能會是王越一輩有文學修養的將帥（他們的身分正和岳飛相同），或者是邊防幕府裏的文士」。

江河萬古，固不可廢

無獨有偶，香港學者饒宗頤也有一篇〈岳飛《滿江紅》詞考辨〉，初刊於1960年《香港大學文學院學生會年刊》，後易名為〈賀蘭山與《滿江紅》〉，曾收入《文轍》、《選堂集林》、《饒宗頤二十世紀學術文集：卷12詩詞學》。饒公1959年已寫初稿，1964年改定，1976年和1988年再訂，可見饒公對此論題念念不忘。

饒公主要針對《滿江紅》「不見於宋元人之書」，提出反駁。饒公說，清代《歷代詩餘》引南宋陳郁《話腴》的一段話：「（武穆）又作《滿江紅》，忠憤可見。其不欲『等閒白了少年頭』，足以明其心事。」似乎南宋時，已有人言及《滿江紅》，可是，《話腴》的四種版本，全部都無以上這段話。這一問題還有待澄清。

饒公又點出，景泰六年（1455），湯陰典教袁純編《精忠錄》，已收《滿江紅》，可見夏承燾認為由於王越在賀蘭之捷，王越一輩有文學修養的將帥寫《滿江紅》的說法，肯定不成立。饒公相信此詞「江河萬古，固不可廢」。

精忠還是報國

岳武穆是宋代名將。若要說宋史專家，不得不提劉子健。劉子健的〈岳飛〉一文，1970年載於《中國學人》，另收於《兩宋史研究彙編》。〈岳飛〉副題是「從史學史和思想史來看」，文中討論了岳飛在歷史上的地位，從宋到元再到明，在明代達到頂點，清代下降，抗戰時再升至民族主義的新頂點。

劉子健又討論南宋求和、殺岳飛的責任問題。求和是不是更好，這是有爭議的，歷史卻沒有「如果」兩個字。至於殺岳飛，是秦檜之責，還是宋高宗之責呢？劉子健說：「秦檜當然也有責任，但是是次要的，他生前死後都受了高宗更深一層的利用。在歷史上，高宗是諉過於人，秦檜是一半負責，一半代人受過。跪在岳廟前不應該只有秦檜夫婦，也應當有高宗。」

〈岳飛〉一文，以宋代官僚和儒學的忠君觀念的討論作結，劉子健指出宋代官僚主張重文輕武，贊成收兵權。岳飛下獄，當時的文官默不作聲；岳飛子孫充軍，地方官僚還想餓死他們。

岳飛的一生是悲劇，為民族大業奮不顧身，卻為效忠的君主所殺。劉子健說：「岳飛是『精忠報國』。在傳統的普及的儒家思想，對於忠的觀念。這四個字真是顛撲不破的結晶。要忠君，才能報國。如果不被認為是忠君，在那政治圈裏，在那社會裏，根本就站不住，就無從再報國了。」

從劉子健的話，我們想到岳飛的英雄人生，無疑是兩面不討好，他一心報國，殺退金人，但求直搗黃龍。時也命也，宋高宗與權臣秦檜只想求和，高宗用十二道金牌召岳飛回京，王命難違，岳飛只能盡忠，不能報國了，岳飛見證了精忠（為皇帝）與報國（為民族）的大矛盾。

1986年，劉子健為文章〈岳飛〉添上補記，焦點正是《滿江紅》。劉子健讀遍余嘉錫、夏承燾、饒宗頤的觀點，認為《滿江紅》一定是明中葉之作：「岳飛的詩文，不獨全國歌誦的《滿江紅》，就是其他的製作，都可能經過幕客潤色。這是當時通行的，更何况岳飛以精忠過人，並不以文學修養見長？」可是，劉子健只是提出問題，並未提供答案。

英雄事迹和英雄詩

到了1980年代，《滿江紅》的真偽問題成為熱門話題，孫述宇文章〈岳飛的《滿江紅》〉，分別刊於《明報月刊》1980年9月號及台灣《中國時報》，引來不少關注，為大規模的議論風潮揭開序幕。

孫述宇有兩大論點，第一，《滿江紅》與岳飛另一首詞作《小重山》不相像，格調上，一首含蓄，一首激昂。我抄錄《小重山》如下，不妨比對：

昨夜寒蛩不住鳴，驚回千里夢，已三更。起來獨自遶階行。人悄悄，簾外月朧明。

白首為功名。舊山松竹老，阻歸程。欲將心事付瑤琴。知音少，絃斷有誰聽？

第二，《滿江紅》中多用岳飛的事迹和典故，孫述宇判斷很可能是擬作，「英雄詩的題材是英雄，作者卻絕少是英雄。英雄感情是需要的，但本身不是英雄的詩人，心中卻可以蕩漾着很昂揚豪壯的英雄感情。英雄詩就是這些做不到英雄的詩人想望着英雄而創作出來的」。

岳飛的事迹，也許令後人寫出《滿江紅》，甚至可以在《水滸傳》中找到對應，小說中的宋江，其實是岳飛的投射，而《水滸傳》的故事，是抗金忠義人參與創作的。這些正是孫述宇力作《水滸傳的來歷、心態與藝術》探討的課題。

反駁《滿江紅》偽託說

上面已帶出了余嘉錫、夏承燾、劉子健、孫述宇的質疑論點，除了饒公，以下再提及兩位學者的看法，他們都認為《滿江紅》是岳飛的作品。

著名的宋史專家，除了劉子健，還有鄧廣銘。鄧廣銘不單寫過《岳飛傳》，還先後寫了〈岳飛的《滿江紅》不是偽作〉和〈再論岳飛的《滿江紅》不是偽作〉（收入《鄧廣銘全集》第八卷），力排置疑之聲。

綜合兩篇文章的見解，鄧廣銘認為岳霖、岳珂父子有遺漏，事實上，他們就沒有蒐集到一些作品，鄧廣銘甚至說岳珂在搜訪岳飛作品方面，不夠辛勤認真。另外，《滿江紅》中的賀蘭山和匈奴，都不是實指，而是泛稱，更何况北宋詩人姚嗣宗有驛壁題詩云：「踏碎賀蘭石，掃清西海塵。布衣能效死，可惜作窮鱗。」岳飛的《滿江紅》就是化用了前人詩句。至於夏承燾認為王越一輩有文學修養的將帥寫《滿江紅》的說法，本身漏洞處處，鄧廣銘都一一指正了。

關於岳飛《滿江紅》的討論，台灣學者林玫儀的論文〈岳飛《滿江紅》詞真偽問題辨疑〉（收於《詞學考詮》），是最詳細而精彩的一篇。

林玫儀總結了前人的六大疑點如下：

一、岳飛之子孫長期蒐集遺作，編為《鄂王家集》，卻未收此詞。

二、此詞不為宋元載籍及各種詞集稱引。

三、「賀蘭山」乃西夏地名，與岳飛作戰目標之「黃龍府」方向不合。

四、此詞與岳飛另一闋詞《小重山》之格調有異。

五、詞中多用岳飛本身典故，當非岳飛本人自作。

六、自戰國後，已無車戰，直至明代，方再使用戰車，故岳飛不當有「駕長車」之語。

林玫儀逐一反駁疑點，其中頭三項質疑最有力，林玫儀用不少篇幅澄清問題。

關於賀蘭山，鄧廣銘已點出姚嗣宗驛壁題詩，林玫儀再補充道，西夏與金人聯手夾攻宋，戰事不少，借賀蘭山指稱敵國重地，也是常情。至於有學者認為《滿江紅》中的賀蘭山不是指西夏賀蘭山，而是河北磁縣之賀蘭山，鄧廣銘在〈辨岳飛《滿江紅》詞中的賀蘭山在磁州說〉已斥為奇談怪論。換言之，詞中的賀蘭山就是西夏賀蘭山，岳飛是泛指、用典，又或者說，西夏也是敵國。

湮沒復出，不足為奇

〈岳飛《滿江紅》詞真偽問題辨疑〉最優異的部分，是解釋為何不見於宋元載籍及《鄂王家集》。林玫儀引靳極蒼《唐宋詞百首詳解》中的說法，指出失而復得是常事：「用文字書寫的東西，失而復見的，所在多有。如唐末韋莊的《秦婦吟》，宋元間長期湮沒，幾百年後，才見到全文。唐張文成《遊仙窟》在國內不見，近幾十年，才從日本傳回。《孫子兵書》早經不見，一九七二年四月才從山東臨沂漢墓中出土，湮沒千數百年。流沙墜簡，敦煌石室又重見了不少簡冊經卷，所以湮沒復出，不足為奇。」（見《唐宋詞百首詳解》）

那麼，回到饒公的觀點，南宋陳郁《話腴》已提及《滿江紅》，為什麼《話腴》的四種傳本，全部都無言及《滿江紅》這段話呢？林玫儀的文字，帶我們回到當時的處境。

岳飛死後，兒子岳霖遭流放，歷經二十年，秦檜死後，其子秦熺典領秘書圖籍，其孫秦塤「修撰實錄院，宰相子孫同領史職，前所無也」（《宋史•奸臣傳》）。秦檜子孫領史筆，岳飛子孫蒐集工作不易。

更重要是《滿江紅》的內容，其中「三十功名塵與土」一句，三十功名當指岳飛三十歲左右建立的功名，「塵與土」三字則說法不一，有指風塵僕僕，也有指是如塵與土般微不足道。林玫儀從後者，認為「塵與土」是指未足自珍，岳飛相信更重要的是光復失土，雪恥滅恨，主張議和的高宗看在眼裏，應感岳飛狂傲不敬，又何况「靖康恥，猶未雪，臣子恨，何時滅」之語，隱指高宗罔顧雪恥大義，竟然求和，可恨可怨。林玫儀總結說：「縱使當時岳珂已見此詞，亦不敢收入《家集》之中，而秦檜又力『禁野史』，故時人亦不敢錄之於冊；已編錄或提及者，亦删去以避禍。」

換言之，《滿江紅》是大不敬的「反詞」，責罵的不只是秦檜，幾乎是「鬧皇帝」。南宋陳郁《話腴》提及《滿江紅》，也删去了，到了元代，蒙古統治中原，「壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血」的吃人言論，當然也不能流傳於世，直至明代，《滿江紅》才重見天日。

本文以林玫儀的論文壓陣，恐怕讀者以為《滿江紅》一定不是偽作，最後一提張政烺〈岳飛「還我河山」拓本辨偽〉（收入《張政烺文史論集》）提出的置疑，他覺得《滿江紅》的內容有的是空話，有的格格不入，所以是「離開岳飛年代已遠、歷史知識不多的知識分子，可能是桑悅，也可能是明初的書會才人寫的」。

岳飛一心以光復為志，卻被高宗賜死，誠悲劇英雄也。以上整理了余嘉錫、夏承燾、饒宗頤、劉子健、孫述宇、鄧廣銘、林玫儀、張政烺的論點，適值張藝謀電影《滿江紅》快將在香港正式公映，或可以引為談資。

文•鄭政恆

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

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