西漢金羽人 4月春拍登場 乾隆扳指 尊貴潮物搶先睇

商青銅獸形觥——估價：800萬至1200萬港元；體積：寬18.1厘米；特色：在各式殷商西周早期青銅器形中，觥可謂最罕見的一種（拍賣行提供）

西漢金羽人——估價：400萬至600萬港元；體積：高10.8厘米；特色：蹲跪姿勢的羽人雖然有漢代的罕例可尋，不過都是以青銅為質，此「金品」極罕有（拍賣行提供）

清乾隆御製翡翠和闐玉扳指七件連御製詩剔紅紫檀落花流水三魚紋蓋盒 「乾隆年製」款——估價：5000萬至7000萬港元；體積：蓋盒直徑12厘米；特色：扳指是射手射箭時套在右拇指上，以保護手指不被弓弦勒傷。這套御製盒裝歷史價值珍貴（拍賣行提供）

【明報專訊】大地回春，春季拍賣會亦將揭幕。2023年全球收藏界的氣候有什麼變化呢？究竟哪門類的藝術品會一馬當先受熱捧？2月份各大拍賣行都開始密鑼緊鼓，從不同渠道徵集瑰寶。藏家亦引頸以待，希望透過不同渠道獲得最新資訊，為捕獲珍罕的寶物作好準備。最近，蘇富比拍賣行向《明報》率先披露於4月在本港舉行的「中國藝術珍品拍賣」專場亮相的幾件珍寶，讓讀者先睹為快。

蘇富比是香港第一間拍賣行，於1973年成立，並於同年舉辦了第一場拍賣，自此香港也成為蘇富比處理亞洲藝術市場事務的重地。多年來取得佳績的「中國藝術珍品拍賣」專場今季繼續身負重任，去年此板塊成績驕人，蘇富比亞洲的中國藝術品、中國古代書畫及近現代書畫部門展示了超過2000件拍品，總成交額高達24億港元。

連落花流水三魚紋蓋盒

今季春拍焦點是一款清乾隆御製翡翠和闐玉扳指七件連御製詩剔紅紫檀落花流水三魚紋蓋盒「乾隆年製」款。單是其長長的名字已說明其內容豐富，來頭不小。扳指又稱「搬指」或「班指」，古代稱「韘」，射手射箭前會套在拉弓的拇指上，以保護手指不被弓弦勒傷。滿人以「馬上得天下」，對騎射傳統十分重視。但得天下後隨着戰事漸歇，扳指的實用價值減退，卻成為旗人的貼身佩飾。其既能彰立國之本，又顯尊貴身分，成為滿清一朝盛極一時的珍貴潮物。

乾隆帝文武兼備，騎射時會戴扳指，此盒扳指正是絕佳例證。按清宮記載，乾隆十七年九月在承德避暑山莊曾舉行每年一度的木蘭秋獮（圍獵），乾隆隨駕曾攜同此盒。乾隆手戴扳指、握弓狩獵之勢，就如北京故宮博物院館藏的《威弧獲鹿圖》中所繪，英姿颯爽。透過不同文獻互相引證，足見其歷史價值。據清宮記載，乾隆曾命人把蓋盒和扳指原本的銘文磨去，然後再另刻詩句。現時蓋盒內文及扳指上所刻是乾隆二十二年或以後的御製詩句，可見他對此甚為重視。

白地黑牡丹 北宋梅瓶典雅

拍賣另一重點作品是北宋磁州窰白地黑花牡丹紋梅瓶。北宋崇尚簡約設計，其中梅瓶受不少文人雅士喜愛，但品相好的佳品卻極之難求。此款梅瓶十分珍貴，採用小口寬肩設計，器形典雅，表面飾滿牡丹綻放、枝葉茂密圖案，剔花精巧極致，屬河南北宋磁州觀台窰所製。此瓶製作技術高超，藝匠在黑褐色的護胎土上剔刻花紋，露出象牙色護胎土層，營造出白地黑花的效果，鮮明奪目。

另一款西漢金羽人玩味十足，相信是古代的「貴價figure」。羽人背披翅翼，雙眼炯炯，大鼻巨耳，束髮垂背，手捧托盤，彷彿獻呈珍寶靈物，意頭極好。它以金質製作，估計昔日或鑲嵌寶石，從其華麗的設計可推想物主的顯貴身分。蹲跪姿勢的羽人雖然有漢代的罕例可尋，不過都是以青銅為質，偶見鎏金者，通體採用金質之物極為罕有。它既展現漢代貴族奢華，又可窺見當時的巫神信仰，極富歷史文化價值。

琥珀五龍鈕璽 巧奪天工

拍賣行過往曾徵集不少帝王之璽，今季一款清康熙康熙帝御寶琥珀五龍鈕璽相信能吸引對玉璽有興趣的粉絲。印文為「景運耆年」，約製於康熙五十二年，即他60歲時，寄有國家昌盛、人民安樂的心願。其選取琥珀為材，在宮廷帝后璽印中是獨一無二。寶璽色呈紅褐，晶瑩透亮，在光線照射下如寶石璀璨。不過琥珀材質較軟容易崩裂，故不易刻製，極考手工。此璽之鈕雕五龍相互顧盼，在流雲捲舒聚散之間或隱或現，威風凜然神態生動。

「喜聞過齋」主人鄧國楨伉儷自1980年代起蒐集中國古物，涉獵範圍很廣，涵蓋玉器、陶瓷、家具及佛教造像等，當中以高古玉雕最為卓越。今季拍賣行展示喜聞過齋藏玉80逾件，包括新石器時代至漢朝的古玉。當中年代較久遠的珍品，是一款商中晚期公元前十三至前十二世紀玉弧形高冠鳥飾。飾玉色褐黃，呈弧形片狀，雙面雕琢表現鳥姿。此飾下方本應該略長，相信昔時受磕損而稍經修改，足見古人惜玉的心。

一款商代青銅獸形觥亦很珍美，觥是古代盛酒器皿，「觥籌交錯」一詞所述正是這種酒器，而在各式殷商西周早期青銅器形中，觥是最罕見的一種。此款趙氏山海樓舊藏觥，器蓋兩端飾獸面，前者長雙角，後者配立耳，規整中顯生動，神話味道濃厚。器身中層獸面圓目突出，造型型格出眾，是青銅古器典範，就是今天擺設在家中亦十分有品味。

■「中國藝術珍品拍賣」專場

日期：4月（日期稍後公布）

查詢：sothebys.com/hk

文：呂一心

編輯：朱建勳

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