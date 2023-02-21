上司情緒不穩嚇怕人才 Self-care營造健康職場

積極改善——天生有ADHD的泰拳教練（左）發現他從來都不懂解讀別人的面部表情，於是，他謹慎留意和「死記」別人的面色及身體語言，來改善自己的行為。（作者提供）

不讓辭職——一名出道幾年的年輕專業人士去年底辭職，卻換來上司每天給他碎碎念，不讓他離開，又說他在這兒還未學完東西，沒資格就此離開，之後還威脅說會「封殺」他。（設計圖片，模特兒與本文提及人物無關，pcess609@iStockphoto）

【明報專訊】編按：職場中，不少上司以為只提供高薪厚職，下屬員工便會為公司「賣命」，卻忽略最重要一環——精神健康，其實員工最需要一個人人情緒穩定的環境下工作。

老闆不讓你離職，這是可喜還是可怕？一名出道幾年的年輕專業人士去年底辭職，卻換來上司每天給他碎碎念，不讓他離開，又說他在這兒還未學完東西，沒資格就此離開。過了一段時間未見年輕人有動搖，這個在業界頗有地位的人遂威脅要封殺他。年輕人開始懷疑自己，情緒非常低落，進而變得憤怒、委屈和驚恐。

辭職被「恐嚇」 憤怒委屈驚恐

年輕人離開的原因有三：（1）上司脾氣大，經常當眾大罵個別同事，說話帶骨帶刺；（2）新的僱主重金禮聘；（3）認為上司縱容同級豬隊友，還長期要求他來完成任務。

他稍為跟上司提起過第一個原因，便惹得上司更加光火，指摘他這一代年輕人受不了批評、不能被罵。總之，上司做不出「說之以理、動之以情」來挽留人才，只用自己最習慣的謾罵威迫方式，愈勸愈糟糕，令心灰意冷的員工變得更心死、更決心離巢。

年輕人垂頭喪氣，擔心往後的日子真的會被封殺，但不離開的話，自己的精神健康必定崩潰。他這部門的離職率是其他相關部門的5倍，有同事患上抑鬱症，有同事寧願減薪也要另謀高就。

我建議他坦率跟上司對話，說出這3個原因，做好離開的溝通，跟人事部的exit interview（離職面試）也應同樣反映實况，就算沒有轉機，都是一個很好的溝通。否則，上司愈發深信他忘恩負義，跳槽是一種背叛。年輕人睜大雙眼，忙說：「他真的這樣指控我，你怎麼知道？」

我說：「很多上司都喜歡這樣責怪離職的下屬，還把自己看成是受害者。我不是強迫你面對上司，我是嘗試以代入你的處境，也代入他的處境，猜測他如何看重你而誤會你離開的原因。」

我還看到那上司長期情緒不穩的問題，根源可能是精神健康多於所謂的「個性缺陷」。年輕人說上司情緒大起大落，與公司裏的同級高管不和，對下級就不用說了，相當孤立。他亦是工作狂，凌晨給人電話還要破口大罵，經常臨放工便給下屬新指令，他們便要通宵完成。

我明白年輕人很難給上司談論精神健康的敏感話題，不過，我希望他把握這名上司的「反面教材」，好好學習self-care，照顧自己的身體和精神健康。

「武癡」積極克服ADHD

我的泰拳教練一直不知道自己有專注力不足及過度活躍症（ADHD），更不知如何應對生活上的很多挑戰，他說：「我的人生是從32歲開始的！」那一年兒子出生，他驀然醒覺從前的世界很狹窄——只有練拳和比賽——當有了一個新生命，沉重的責任感令他開始問：「我是什麼？」想到有群體才可以解釋自己是什麼，他的世界需擴大至他與人之間的關係，也要認真學習同理心、溝通和解讀別人的身體語言。

教練從小是所謂的「坐不定」，每天必須運動，有次凌晨2時要外出，父親問他到哪裏去，他說：「我要下樓跑步啊！」然後才可以安睡。

學校一直令他懊惱，除了因為不可以安靜坐着上課，很多時是不明白教師的說話。例如，他決心要專心聽課，教師說一句「畫公仔畫出腸」，他便卡住在這句話，腦袋裏不停問：「為什麼要畫出腸？」無限loop至下堂鐘聲響起，他才發現自己space out（發呆）了一整堂課！他的腦部有如此「非典型」的構造，經常捱罵，別人說他缺乏專注力、愚蠢或不用功讀書。

13歲時有朋友帶他到拳館學泰拳，他便「一試鍾情」，因為這項運動令他專注力提升，無限精力又得到發泄的渠道，令他有做回自己的存在感和成就感。17歲時他考獲健身教練證書，雖然對很多人來說，概念如肌肉的名字和拉動的道理十分抽象，但他已操練多年而且對此科目充滿興趣，所以讀起來覺得具體和津津樂道。

所以，一般人誤解說他不能夠專注，實情是ADHD的人對有興趣的事情不但能專注，且會極度專注（hyperfocus）到忘記了時間。我想起15年前開始跟他學泰拳時，我和其他人都認為他是典型的「武癡」——好聽一點是說他喜歡鑽研泰拳，諷刺一點是指他活在自己的武術世界，不吃人間煙火，天真戇直，不諳人情世故，話題只能圍繞跟泰拳和運動相關的事宜。

34歲後，教練開始退下全職運動員生涯，變成教練，對於一向不懂解讀別人面部表情的他，需要學習看學員的「面色」。過往他有察覺就算很用心教拳，但有不少人不再回頭上課，令他不禁自問是否做錯了什麼。慶幸有人給他提醒：「你要記住這個學員的面色深沉和不耐煩，意思是不喜歡你太囉嗦，恐怕他以後不會再回來。」

教練發現他從來都不懂解讀別人的面部表情，從此，他謹慎留意別人的面色和身體語言，並用「死記」方法來改善他的行為，心裏默默告訴自己：「要記住這個表情，就是不喜歡的意思……記住那個表情，代表不同意的意思……」

他不斷調適自己，怪不得近幾年我察覺到他的話題擴闊了，待人處事明顯改善，由一個「武癡」漸變成有同理心和愛思考人生哲學的人。從前不能靜態坐着讀書，他逐漸摸索到用動態來提高看書的專注力，如邊做跑步機、單車機、划艇機，或公園邊散步邊看書，甚至在房間裏來回踱步或拉着筋閱讀。他領悟到如何把文字在腦海裏轉化為影像，理解文字變得輕鬆，愛上了看書，現在可坐着看書，但需隔半小時休息一下，以恢復專注力繼續閱讀。

他努力認識自己的問題，試過無數方法應對困惑，包括向精神科醫生求助，對方提出ADHD的特徵後，提高了他的認知，研讀有關書籍後發現自己符合當中不少病徵，讓他聚焦克服一直以來的挑戰，確定他致力尋找應對機制（coping mechanism）是正確的方向。

他把ADHD帶來的「挑戰」轉化成「特質」，甚至是他的「優勢」，經常說：「我是世上最幸福的人，因為每天上班都是做自己熱愛的事，教拳根本不是一份工作，而是生活！還有很多人幫助我這個無名小卒對應人生中的挑戰：包括我的泰拳師父、兩名哲學教授，還有我的學生、家人和朋友，他們都用愛去教導我。」

老闆帶頭 提升自我愛護意識

職場上遇到注重和愛護生理及心理健康（self-care）的老闆，能直接提升員工的自我愛護意識。然而，心理健康往往被人忽略，就算有何情緒困擾，大家都不敢在工作場所討論，主要是源自電影、電視劇對此命題的污名化，普遍令人誤會精神問題就會帶來危險。如遇上同事有情緒失控的問題，上級或下級就算很想勸喻他尋找專業幫助，或改變生活習慣，卻因害怕被控訴為詆譭或仇恨言論，還是低頭忍受。

最近有一名CEO告訴我，他有精神科的藥物幫助，令他心境平靜、降低煩躁易怒情緒，換來耐性和空間思考工作表現不佳的同事。他對精神健康的認識加深了，也多了一個角度去分析一個技術高超但被認為是自我中心、不在乎別人感受、不禮貌等經常被誤解為「性格有缺陷」的同事，可能是ADHD的特徵。當然，CEO不方便給他貼上標籤，或直接建議他找專家，但他可以做的是停止用謾罵和批判的方式對待這個同事，而是平心靜氣與他尋找「應對方法」，具體幫助他改善與同事的溝通方法，如即日便回覆電郵，調校幾個手機鬧鐘提醒自己準時開會，避免「極度專注」在一件事情而耽誤別的事項。

老闆也定期舉辦精神健康講座，讓專業人士解釋正確理解生理和心理健康。然後，他在公司公開分享自己的焦慮症等精神健康的症狀和治療方式。當大家對精神健康的意識提高了，愈來愈多同事找老闆討論有關挑戰，有些願意向專業人士求助。我問這名CEO：「你公開談論自身的精神健康，要很強大的勇氣！」

他說：「我到現在都感到有風險，因為精神健康的污名化根深柢固。COVID-19這段時期很多同事容易情緒波動，很多人因自己或別人的健康問題而suffer、受傷害。權衡輕重，我作為最高領導人，必須帶頭打破忌諱，大家一起學習愛護自己身心健康，不能做鴕鳥，也不應諱疾忌醫。」

增強對精神健康的awareness（意識），是邁向長遠個人及職場健康的第一步，解決方法有很多，主要有3方面：

（1）調校生活習慣和飲食，尤其是作息、運動和健康飲食。

（2）調適某些令自己焦慮躁鬱的觀念和價值觀，建立「對應機制」克服自身精神健康帶來的挑戰。

（3）允許家人和朋友的同行和支持，精神科醫生、臨牀心理學家、心理輔導員、運動教練、營養師等專業人士亦可提供學習的方法。情緒病有來自腦行為的醫學因由，按照醫生指示吃藥可紓緩情緒和幫助入睡，亦可讓當事人回復一點動力，以學習調適生活習慣及思維上的改變。

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■Profile

何靜瑩（Ada Ho），互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，亦是企業教練，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓。美國喬治城大學外交學院學士，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。出版多部有關管理和領導書籍，包括《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：梁小玲

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