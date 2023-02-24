衛武營拉近藝術生活距離 高雄賞藝文風景 「趁墟」無壞

【明報專訊】本周一台灣向港澳人士重新開放自由行，不少人都急不及待計劃去看台灣最美麗的風景。然而黃國威早在年半前去了台灣，在高雄「衛武營國家藝術文化中心」（衛武營）擔綱要職。他本身在港從事藝術行政多年，至今旅台已有一段時間，他怎麼看港台之間的藝文風景？

「這麼大的中心都不知起來做什麼，行過見到都不會走入來。」黃國威在2021年中上任衛武營營運副總監，侃侃說起部分台灣民衆的心聲，他們可能感到與藝術有距離，甚至跟衛武營有距離感。衛武營位於高雄，隸屬「國家表演藝術中心」——台灣文化部轄下行政法人機構，即屬半官方機構，如同香港西九文化區擁有獨立、自主的營運方針。衛武營强調要成為「衆人的藝術中心」。

舉辦戶外活動 民衆免費參與

衛武營的藝術總監簡文彬此前長時間旅居歐洲，擔任樂團指揮，所以帶了歐洲特色來營運衛武營——不讓民衆感覺曲高和寡而疏遠，慢慢改變場館跟觀衆的關係。黃國威認為「衆人的藝術中心」其實回應兩種取態極端的觀衆。第一種觀衆或會疑惑衛武營的用處，為回應這班觀衆，衛武營舉辦不少戶外活動，讓民衆免費參與，譬如透過市集建立氛圍，「好似theme park這樣，過來趁墟都無壞，再不會介意過來藝術場館就要好嚴肅」。

而第二種觀衆就是相對有要求的藝術觀衆，中心希望更多人到訪的同時，又不能得失相對成熟的觀衆。譬如為慶祝舒伯特225周年誕辰，衛武營在2022年初舉辦「瘋迷24舒伯特」，邀請不同音樂團體24小時無間斷接力奏出舒伯特樂曲。所以策略上，希望建立一種氛圍，無論是哪一種觀衆，都有一些他喜歡的東西可以帶走。衛武營每月設不同主題、節目，目的是讓「藝術和生活的距離近一點」。例如衛武營2018年開幕後，邀請柏林愛樂樂團到訪演出，並在戶外劇場直播音樂廳內的演出，讓未能購到門票的民衆亦可觀賞。

衛武營特別設有學習推廣部門，「部門不單是藝術教育，它是producing show，讓大衆比較容易接受。有時候都會有些學生、不同的群體，有些會開course，最理想是令到大家不會覺得『藝術就是我看不懂』」。衛武營嘗試「教學藝術家」的概念，譬如教讀劇時會有導賞演出，讓學生覺得藝術不會太高雅，難以接近，慢慢去普及藝術。衛武營又會舉辦劇場藝術體驗教育計劃，供高雄中小學申請，補足學校藝術教育資源，讓學生體驗劇場文化。

至於向大衆推廣藝術方面，衛武營亦有一些外展演出。譬如請來編舞家周書毅擔任駐地藝術家，從去年開始走訪高雄市的公共空間，演出舞蹈。「其實這種舞蹈演出在台灣比較少見，香港反而是做了很多年，以前的藝術家做了很多，台灣就不流行。去年開始，反而聚集到多些人將藝術氛圍帶到不同地方。」

黃國威表示，並未特別考慮到國際觀衆，因他認為衛武營始終有其局限，「現在很多演出還未回復tour的形式，即是去完台北做，就到高雄。所以我們反而會多一點（時間）發展本地觀衆」。本地觀衆指的是高雄或其他台灣南部城市，因為對於北部觀衆，特別是台北，「台北觀衆最多佔兩三成，不是每次都有效。如果他們特意要一天花時間坐高鐵，其實都很貴，要真的這樣犧牲，除非真的是好好的節目」。放眼國際亦然，除非是大型歌劇節目或者國際節目，譬如去年10月下旬，衛武營與比利時列日皇家歌劇院合力炮製威爾第歌劇《唐卡洛》，否則對於國際觀衆誘因不大。「因為我們的節目不是long run，有些旅客可能真是剛來到參觀一下，但作為一個venue、一個景點，我希望可以多做一些。」

疫情隔離令 有利在地藝術家

黃國威亦提到，其實大家所認知的台灣藝術氛圍大多是台北的狀况，而衛武營也在努力建立台灣南部的藝術生態。「因為很多藝術家都要有工作才特意來南部，撇除交通時間，真的要來station的話，真是很大掙扎。」而且南部除了衛武營，其他的資源有限，亦局限了南部藝文發展。本身台北亦有兩座大型劇院，同時台北藝文市場比較成熟、競爭較多。「南部因為沒有在地團隊，或是比較小規模，所以相對上（藝術）生態未建立得很好，我們多數找團來做，特別是戲劇那些，都是邀請北部團下來演出。」由於市場關係，南北藝團的資源亦有差別，暫時尚未培育出成熟的在地南部藝團。觀衆而言，他留意到北部觀衆只要得知節目時地人等資訊，就會決定到是否買票，但南部觀衆很重視口碑，他也笑言南部的市場推廣不像北部那麼容易捉摸。

疫情為香港文化圈帶來重創，場地關閉令不少文化人連餬口也成問題。而黃國威在2021年中履職至今，台灣場館僅僅封閉兩個半月，之後慢慢由50%入座率開放到100%。他認為疫情對於台灣藝文團隊影響不算太大，反而最大影響就是請不到一些外國團體表演，隔離令不少外國團體卻步。直到去年10月中旬，台灣才取消隔離令，外國團體重來台灣。但他覺得當時外國團體未能來台亦有一個好處，令到資源交到本地藝術家手上，他笑言：「 外國團一回來就變回以前那樣，一向都會擔心大團過來做就會搶票房，觀眾都是那一堆人，那麼錢又是那一堆。」

比較香港和台灣的藝術團體，黃國威認為香港政府給予的資助相對高，雖然台灣政府資助較少，但卻有不同資金來源，而且票房佔營運收入相對高，「近來有些情况，到開show前一個禮拜，只得兩成（觀眾），有些會取消那個show」。所以他感覺本地創作團隊實際上經營得很辛苦，特別是一些原創節目。這個觀察一反香港人對於台灣藝文發展的觀感，而黃國威解釋：「台灣相對團多，因為地方大，involve industry的人就相對多一點，所以跟分餅仔的原理一樣。每個人都有一點平均的資源，但就變了大家都不夠。」

雖然香港政府提供資源較多，但變相資源亦相對集中在藝發局、康文署、西九等機構，「相對上我們香港就不太會考慮commercial，（因為覺得商業領域）都不給錢的，只敲政府門，政府又給嘛，大家就好似搞定，純粹好像有這樣的錯覺」；相反，台灣資金來源分散，「你可以到處敲門，都會找到你的生存空間，但相對上又會經營得更辛苦」。

台灣藝術資金來源主要分成3種：中央政府、地方市政府及私人企業。中央政府設有「國家文化藝術基金會」，讓藝術家申請藝術專案補助；去到地方市政府亦有文化局，按所註冊的地區，藝術家或團體可申請各類資助。去到私人層面，台灣政府讓一些支持藝術創作的公司扣稅，而上市公司每年年報的ESG永續發展實踐範疇在今年初納入「促進文化發展」，其年報可於評鑑得分，鼓勵支持藝術創作。台灣文化部預計明年，總共投入文化產業的金額高達80億新台幣（約20.7億港元）。「私人很多大企業也好，或者小老闆，都會願意給錢做一些文化的東西。有時有些銀行，銀行是超級商業，但這裏銀行會搞一些conference招待客人，是classical。香港可能做包場，例如芭蕾舞團。銀行包場都有類似的東西，這裏是很流行的，或者有些支持是贊助一筆錢去買票，去招待客人。」●

「台灣衛武營國家藝術文化中心」

網址：bit.ly/3k4qB2d

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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