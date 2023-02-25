借杯救地球 重用咖啡杯慳5蚊

借用多隻--每個帳戶可借用多於一隻重用杯，惟記得留意杯上的個別號碼及歸還期限。（黃志東攝）

專屬「身分證」--每隻杯上皆有獨立QR Code，相當於重用杯的身分證，用家可隨時於應用程式查看借還杯狀態。（黃志東攝）

有借有還--ch00ze登記用家到指定商戶購買咖啡時，店員會以重用杯代替外賣即棄杯，借用後記得於7日內到任何一間參與計劃的咖啡店歸還。（黃志東攝）

【明報專訊】咖啡早已成為不少香港人的生活必需品，尤其在早上的繁忙商業區，不少人都手執一杯外賣咖啡，為展開一天繁忙的工作加加油。但你有否想過每日一隻即棄咖啡杯，會為堆填區帶來多少負擔呢？

綠色和平曾推算平均每年香港人消耗4億隻外賣咖啡杯，即每日有約過百萬消耗，數字的確驚人。如果以可重用咖啡杯代替即棄杯，每次飲完後歸還店家清洗重用，你願意多行一步嗎？

主打外賣咖啡及輕食的灣仔精品咖啡店BLA BLA by sensory ZERO，咖啡師Queenie經常為附近的上班族推薦不同口味咖啡，但每賣出1杯，即代表客人又扔棄了1件垃圾。「他們每次早上來買咖啡，飲完便扔掉杯子，他們也表示感到很浪費；現在有了這個App，加上地方就近，他們通常在午飯時間便會來還杯。」她所指的，是由綠色和平推出的「重用杯借還計劃」。

7日內於參與店舖還杯 逾期罰錢

顧客只要事前在手機下載應用程式ch00ze，買咖啡時向店員展示QR Code，便可以重用杯代替外賣即棄杯，每杯更可享$5折扣優惠。業務拓展及助理咖啡培訓經理Miki Tsoi說：「有時留意到客人今次借完杯之後，下次也是用同一隻杯，他們已經養成一種習慣，每次來都會用這隻杯，當成是自己的杯。」Queenie也觀察到客人嘗試借杯後，普遍認為做法方便，甚至會分享給身邊同事。

負責「重用杯借還計劃」（下稱計劃）的綠色和平項目主任譚穎琳（Leanne），拿着重用杯說：「第一步給顧客一個嘗試，讓他們知道有多一個選擇，不止有即棄（咖啡杯），還有重用杯。」用家首次參加計劃時，先要簡單登記及連結信用卡，全程毋須收費。購買流程簡單，先向店員展示QR Code，店員便會將咖啡盛於不鏽鋼重用杯，用家飲完後可於7日內到任何參與計劃的咖啡店還杯，即使兩店不屬同一品牌亦可以。用家還杯前毋須清洗（當然清洗後歸還也可），店舖重收咖啡杯後會先清洗再重新借出。如果顧客借杯後逾期不還，系統會從信用卡收取$80罰款，直到歸還後才在信用卡戶口退回$40 。

計劃於去年中推出，綠色和平事前廣泛諮詢業界意見、製作應用程式、設計重用杯等。最初只有上環6間咖啡店響應，現時已擴展至全港各區共38間咖啡店，至今錄得逾2400次借還紀錄，單看數字已起碼節省了2000多隻即棄杯。

長遠計劃推廣餐具重用

重用杯不過是小試牛刀，綠色和平的長遠計劃是推廣餐具重用系統。Leanne表示，相比歐美及亞洲其他地區，香港仍未有一套完善、成熟的數碼化借還系統，「歐洲的環保意識發展較好，不少企業已有自己一套借還系統，如法國麥當勞已試行重用餐具，以及可重用膠杯和裝放薯條的盒子」。至於亞洲地區如東京、首爾等，亦已推行借還杯計劃，「（這些）並非只由NGO發起，而是當地政府與企業一起推行。台灣甚至已指明所有連鎖便利店及速食店，均須提供重用杯借還服務」。

Leanne補充，不止是消費者有責任減塑，如果企業也積極配合，成果將更顯著。全線共有12間分店的sensory ZERO便是其中一例。Leanne說：「當初我們透過電郵接觸sensory ZERO，怎料第二日已經收到回覆，然後兩個星期後便能實行。」sensory ZERO及18 Grams 總經理Jacky Li指，品牌一向有投放資源於環保杯及可食用大米飲管上，成本高自是免不了。而是次計劃的重用杯不論在大小、品質上都很合適，杯內刻度亦方便咖啡師控制分量；再加上這是對源頭減廢的一個新嘗試，融合了科技，方便之餘，在應用程式內還可看到借還紀錄，「人做我做」的心態便能鼓勵人們繼續使用。Leanne認為，其中包含品牌的影響力，「愈多分店，愈能發揮品牌的影響力，讓更多人知道有這個選擇，其實這都是企業的一份社會責任」。

源頭減廢 踏出環保第一步

源頭減廢最能展現環保一面，與其待有垃圾後再回收，不如先從源頭減少垃圾出現。Leanne認為現時由顧客自備環保杯的做法較單向，但當商家都提供重用杯，對顧客來說有多一個選擇，便變成一個雙向行動。「這並不是這麼難的事情，其實只要願意踏出第一步，之後便可慢慢改進，而非停滯不前，沒有任何實際計劃。」綠色和平旨在當先鋒，鼓勵大家行動，「始終一個人力量有限，希望感染到更多人，同時鼓勵到企業和政府去嘗試」。Leanne表示，計劃仍有不少問題有待解決，希望政府日後也能制訂減廢具體目標及時間表，有解決或替代方針，業界就能採取實際行動。

「不踏出第一步，永遠不會知道結果是怎樣」。Leanne拿起一隻盛滿咖啡的重用杯說。●

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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