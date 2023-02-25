Sony Float Run耳機「開放」環境聲 跑友「懸浮」聽歌零負擔

記錄心率--耳機設有入耳式心率傳感器，聲稱可計算用家的心率變化、壓力指數，並把數據儲存在專用應用程式中，方便日後查閱。（品牌提供）

播足7.5小時--FreeBuds 5i耳機可連續播放7.5小時，配合充電盒使用，總共提供28小時的使用時間。（品牌提供）

主攻運動--雖然現時很多生產商都主力推出真無線耳機，但可掛頸的耳機對於運動用家來說仍有一定好處，例如休息時直接除下掛頸即可，毋須另外攜帶充電盒來收納。（品牌提供）

開放式設計--Float Run無線耳機採用開放式設計，跑街聽歌的同時也直接聽到環境聲音，方便用家因應突發聲響回應，更加安全。（品牌提供）

【明報專訊】經歷了冬天加上農曆新年假期，身體積存了不少脂肪贅肉；趁春回大地，又是時候開始做運動減肥！

無論是落街跑步還是上健身室，音樂都是艱苦訓練的良伴。要邊運動邊聽歌，當然要有穩固又防水的耳機拍住上，今期〈e潮〉為大家推介幾款新推出的運動耳機，各有不同賣點，有的特別用上開放式設計，長期佩戴都不局促；有的專攻高性價比；有的甚至標榜能記錄心率變化。

很多人會選擇戴上耳機落街跑步，雖然能夠解悶，但聽不到外界聲音，難以應對突發情况，始終有一定危險，因此不少降噪耳機都加入「通透模式」，助用家聽歌之餘也能聽到環境聲音。最近Sony推出的無線耳機Float Run，則採用開放式設計代替「通透模式」，耳機不會塞入耳道內，由於耳道不被完全覆蓋，跑手既能聽歌也能聽到環境聲音。

這種設計除了讓跑手直接聽到外界聲音，減少意外風險，另一優點是汗水不會流到耳機黏住雙耳，減少長期佩戴的局促感，感覺更舒適。另外，開放式設計亦能減輕身體發出的回音，如腳步聲、咀嚼聲或呼吸聲等。不過開放式耳機難免出現「漏聲」問題，音量太大的話會影響到身邊人，而當通話時聊到私隱話題，都建議把音量調低。雖然耳機重量達33克，比不少真無線耳機都重，但由於以掛耳式設計，所以長時間佩戴也不會有太大負擔。實試戴着耳機做運動時十分穩固，不會出現飛脫問題。

16毫米大單元 全新調音

Float Run使用了面積更大的16毫米單元，配合全新的調音，令音色與外間聲音更自然混合。機身達到IPX4防水等級，不必擔心汗水或雨水引致耳機損壞。至於電量方面，充滿電後播放時間為10小時，同時支援快速充電功能，充10分鐘即可獲得1小時播放時間。耳機可直接使用USB Type-C插槽充電，跟機包括一個便攜袋，方便把充電線和耳機收納在一起。●

Sony Float Run規格

單元：16mm

防水等級：IPX4

連續使用時間：10小時

重量：33g

售價：$1099

查詢：2833 5129

HUAWEI FreeBuds 5i $599運動耳機 加厚振膜提升音色

運動時少不免做幅度大的動作，最怕跌爛耳機，如果有一款耳機價錢實惠之餘，音質又好，便最適合不過。早前HUAWEI推出的FreeBuds 5i真無線耳機，售價只需$599，卻獲得Hi-Res Audio認證，支援高解析音質，對於運動用家來說便可同時滿足兩大需求。廠方為了提升耳機音質，又特別在10毫米動圈單元上採用特製的高分子複合振膜，提升硬度及厚度，令耳機的高音細緻度及低音震撼感皆進一步提升。

FreeBuds 5i採用混合降噪技術去除外界雜音，並提供深度、均衡及輕度3種降噪模式選擇，最大降噪深度為42分貝。為了滿足不同用家的聽歌需求，連接手機App後提供多項EQ調節功能，除了可自行逐個音頻調整之外，也可通過「低音增強」或「高音增強」快速更改。

另外，耳機使用藍牙5.2規格，除了具有快速連接功能外，也支援雙設備連接，可同時連接兩個裝置使用。耳機連續播放音樂時間最長為7.5小時，配合充電盒可使用28小時，並支援快充功能，充電15分鐘即可播放音樂4小時。●

HUAWEI FreeBuds 5i規格

單元：10mm動圈

防水等級：IP54

連續使用時間：7.5小時（耳機）、28小時（配合充電盒）

重量：4.9g（單邊耳機）、33.9g（充電盒）

售價：$599

查詢：8128 8810

soundcore Liberty 4沉浸式耳機 記錄心率數據

不少人運動時，都會戴智能手表記錄心率，但要戴耳機，又要戴手表，長時間運動都幾累贅。想減少身上裝備，早前推出的soundcore Liberty 4真無線耳機或許是個不錯的選擇，因為耳機內置入耳式心率傳感器，聲稱可追蹤用家的心率，並把數據儲存在專用應用程式中，讓用家查閱心率及壓力測試等數據。

至於音色，耳機採用獨家ACAA 3.0同軸雙單元聲學設計，使兩個單元同軸對齊，提升音色的平衡感；同時支援LDAC編碼，較一般藍牙多傳送3倍數據，除了減少音樂延遲問題，也能傳輸更高質素的音樂檔案。耳機支援360度沉浸式空間音效，可透過內置陀螺儀檢測每個頭部動作，讓聲音追蹤頭部方位，這個功能在打機或看電影時，可增加臨場感。此外，耳機採用cloudcomfort雙層結構設計耳塞，可減低耳道壓力及侵入感，長時間使用下更加舒適。●

soundcore Liberty 4規格

單元：ACAA 3.0同軸雙單元 （9.2mm+6mm）

防水等級： IPX4

連續使用時間：9小時（耳機）、28小時（配合充電盒）

重量：5.8g（單邊耳機）、43.5g（充電盒）

售價：$1299

網址：ankerhongkong.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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