創意公民：我們都cosplay

【明報專訊】怎樣才算是一個創意公民呢？今個學期，程展緯和余在思，兩個唔知點定義身分的人，走入校園，與一班同學齊齊探討《創意公民》這課題，也希望透過這個版面和讀者共同學習。我們覺得創意公民應保持對既有慣性的事物產生流動的想像，也要以身體力行的方式嘗試拓展／實驗現實生活不同想法的可能。

今天的香港，生活環境不斷轉變，每個人都應該有責任邊做邊學邊實驗去演繹「公民」這身分。

我們先鎖定公民活動就是人人參與的活動。而香港人最積極參與而又最欠缺想像的，可算是返工了。

你返工，我又返工，大家可否齊齊返得創意一點？使職場生活想像有些衝擊？

為期13周的課堂實驗將轉變成這「創意公民」新欄目，分享我們共同的觀察、實驗，歸納失敗原因和偶發的驚喜。課程規劃將分為3個回合，把自己從另一角度進入職場煉獄：

一、職前培訓

職前培訓若非只是把人訓練成職場無感工具，那還可以是什麽？

30多位同學，齊齊報讀為期兩天的資歷架構認可的保安課程，取得保安牌開展更大的想像以外，如何拆解坊間對日常職前培訓的種種迷思？

學生最勁就是扮演學生，以他們最切身的經驗對課程一邊觀察，一邊提出改變的想像。由書本的釘裝到行業形象打造，有時刺中要害，有時離地玩笑。讓子彈飛一會。

二、在油麻地創造一個新工種

每一個創意公民都應為自己創造一份工，而不是把自己套入一個死框架的崗位上。

這屆社會設計的學生，每一位在上學期都在油麻地做了很多個細小的design action，例如活捉金絲貓、坐送外賣單車尾去看別人風景、充當果欄職員、蒐集研究街招和巴巴巴……他們將會在這個認識基礎上，進而為這個社區開發未有的工種和景觀。究竟油麻地區內有沒有未被發掘的欲望？又需要怎樣的工種來滿足？又或是當每個同學都帶不同的技能走進社區，會為社區引發新的欲望嗎？創意公民不再埋怨邊個發明了返工，就由自己創造一份「工」開始，可會為生活帶來什麼的改變？

三、進入真實工作場所

這一屆的社會創新設計學生，全部都將會有保安牌，未來保安業界應有新氣象（發夢中……）

既然有保安牌，就不如以社會創新設計師的靈魂上保安員這身分的肉身，在真實的職場生活中開展愛麗絲式的奇遇故事，再讓他們和大家分享第一天當保安的經驗。純潔之眼。

新欄目第一期，我們給同學們的挑戰是用他們可以的方法cosplay扮保安員的外觀。

有同學竟然可在網上平台回收整套制服（真環保），有的借男朋友恤衫（保安制服永遠oversize），有的在肩膊做勞作（有手藝），有的神韻似件衫唔似（有演技），有的明明件衫似、死都要型摺腳戴帽（中學型男改校服），有的最似係個口罩（觀察細微），有的根本就係扮哈利波特……

保安是其中一個在社會上最大的cosplay群組。

同理心訓練

我們邀請同學想像保安員要自備的當更工具，收回來有不少是水樽。保安！野外求生工作，office放工鎖埋門就沒水機，崗位不能隨意走動，就要有自備的水源。

選水樽的幾位同學心中浮現的，都是不同的保安處境：有的崗位在不方便飲水的地方，用扁身水樽較易收藏；有的是定點座頭，要大一點的水樽減少補給次數；有的崗位要時常巡邏，就要用大小適中又不太重的水樽，否則水樽會變成負擔；有的要咖啡提神，就用有色保溫水樽；有的想要啲霸氣就用Ironman水樽……

無論推論是否正確，學習想像別人工具背後的欲望，是培養創意公民同理心的訓練。

黃倩思（SinC）

Ironman熱水壺

很多坐在座頭的保安，夏天長期吹着冷氣風，冬天又寒冷，加上他們多是上年紀的人，熱水壺能長期放熱茶以作保暖，實在太過疲累的時候，也能喝上一口熱咖啡。Ironman的logo更有種威嚴，保護大家的感覺與保安員的職責相近，實屬不二之選。

梁燊賢（Ronald）

水樽

座頭保安因長期不能離開崗位，故需一個容量大的水樽，保持身體水分。

楊雅詩（Iris）

深色水樽

保安員工作時間長，水一定是陪伴他們度過漫長一天的必需品。選擇一個合適尺寸及輕盈的水樽，免得水樽變成一種負擔。

水淡然無味，就像保安員每日重複的工作一樣，有時候茶或其他飲品，或許能為枯燥的生活帶來不一樣的味道。圖中的深色水樽為樽內飲料添上一層神秘的面紗。

李穎彤（Winggi）

暖水壺

不少保安員會攜帶水樽當值、巡視。當季節寒流或炎熱來襲，暖水壺都能提供應付季節的溫度。

王思喻（Nat）

扁身水樽

方便攜帶及收起，巡邏的時候可以隨身攜帶，定時補充水分。有時候，工作場地或上頭不允許喝水，可以放在角落位、罅隙，隨時偷喝，不被發現。

吳君儀（Ada）

保安的浪漫（電話）

保安一天最長工時是十二小時，日間多人經過還沒那麼苦悶；夜更人少，夜闌人靜，電話便成為他們的唯一。在電話上看看新聞、影片、帖文，為自己找點樂趣才能打發時間。不然，我也不知道他們要怎樣捱過這十二小時呢。

劉映男（Raina）

Memo紙

保安巡樓時，發現有設施壞了，可即時用memo紙寫上問題，再貼上那物件作標示。

彭家豪（Thomas）

薄荷糖

薄荷糖可以幫保安提神，唔會瞌眼瞓，唔怕犯法被人告。而且保安要經常同人傾偈交流，薄荷糖可以保持口腔清新。

林雅瑤（Teresa）

驅風油

保安當值時間咁長，有時未免難抵周公盛情，這時驅風油就非常重要，聞一聞醒腦醒神，重新專注於工作。

施美雪

不求人

保安長期都要坐在工作崗位，必然會腰骨痠痛，這一款不求人能解決煩惱，用有鎚仔的那一邊往痠痛處打啊！背部痕癢也不需用手搔癢，不求人有爪的那一邊同樣輕易解決他們的煩惱。

馮栢瑤（Enzo）

健身帶

我認為住宅、大廈保安要有一條健身帶，在他們安坐時偷偷鍛煉，減少久坐帶來的危險外，也能增強體格。

彭曉琳

小型手電筒

保安巡邏時一旦遇上突發事件，例如停電，可以即時從褲袋拎出手電筒照明，並可用作防衛工具，保護自身安全。

李諾晴（Jane）

啪啪聲+傻瓜機

啪啪聲場景設定：大型活動或展覽，保安要維持秩序或控制場面，他們可以此呼籲市民遵守秩序。

傻瓜機場景設定：大廈保安巡邏時，必定在腰間戴上相機和保護套，拍下工作要求的相片。相機型號古老，有相機繩可掛在手臂。

陳卓怡

電筒

爺爺做保安嗰陣有帶電筒，等巡樓嘅時候可以預防野狗。

馬適達（Jayson）

防曬噴霧

保安，有時候都需要在戶外工作，都需要注重防曬，避免曬傷甩皮。因為曬傷真的很辛苦，很難受。保安也是人。保安亦需要注重皮膚。

區兆雅（Ellie）

秘密花園填色書

保安當值時需要消磨時間，在填色時，時間會不知不覺過去。

而且保安要很有耐性面對投訴，填色有助他們練習耐性。

葉曉琳（Haley）

風扇仔

風扇仔在保安界來說應該是夏天必需item。夏天時在我屋邨裏的保安幾乎如裝備般每人都手持一部，因為保安經常到處巡邏巡樓，夏天的酷熱令這些職務更折磨。

王坤朗（Issac）

股報/馬經＋筆+老花眼鏡

說到保安員，便讓人聯想起那些舊式唐樓的看更叔叔，他們總會拿着報紙，提着老花眼鏡，用筆在上面畫上一個又一個圈。

黃梓欣（Maggie）

原子筆

保安在當值期間要填寫不同資料，例如「流水簿」和登記表，需要帶備一支原子筆以作記錄。

林詠儀

原子筆

保安員需要原子筆的原因是，他們要用記事簿記錄重要事件。

吳德柱（Jayden）

腰包

保安的工作又長又悶，保安就將自己的獨門解悶工具藏在腰包內，例如摺過數次的迷你馬經、老花鏡、筆等。

讀者功課

各種工種也是天天大玩cosplay。過去或嚟緊嘅一星期，你變了什麼妝，選了什麼角色？

我們邀請你用你已有的日常衣著組合扮一個保安員，站在鏡子前看看相差有多遠又或有多相近……我指你的職場生活。

文、圖˙香港理工大學社會創新設計三年級學生×余在思×程展緯

編輯•王翠麗、利永倫

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